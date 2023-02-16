陳帆川：為何紀錄片容易得罪人

最近看了一套獲提名奧斯卡的紀錄片《小象守護者》（The Elephant Whisperers），講述印度一對夫婦照顧一頭重傷的小象，以及他們村落跟神聖的象的關係。該電影的畫面美不勝收，故事卻非常沉悶，原因是內容平鋪直序、沒有批判性，也沒有觸及任何爭議。

故事裏，村民對象感情深厚，但照顧象同時也是危險的任務，他們內心有沒有掙扎？主角夫婦費盡心神照顧小象，小象最終卻被當局強行調遷到別處，箇中原因是什麼？這些故事裏潛在的衝突、批判和爭議，導演一概蜻蜓點水，好處是不會得罪任何人，缺點是情節淡而無味。

雖然Netflix許多紀錄片非常有名，但「不得罪人」的紀錄片比比皆是，尤其是由明星藝人擔正的紀錄片，通常都報喜不報憂，鮮有批判主角的行為舉止，目的就是皆大歡喜，透過主角的名氣催谷收視，又避免得罪名人及經理人公司，令類似模式可以複製，長做長有。

許多充滿張力、扣人心弦的紀錄片，都不是那樣的。它們往往令觀眾心生疑惑：「到底受訪者為何肯講？」例如奧斯卡最佳紀錄片《美國工廠》（American Factory），談及中國公司到美國開廠的文化衝突，到底導演如何說服中國商人曹德旺拍攝？又例如張贊波的《大路朝天》、杜海濱的《少年．小趙》、周浩的《書記》，都是中國大陸非常有名的紀錄片，不止講社會問題，甚至觸及政治，為何受訪者那麼敢言？

還隱約記得《大路朝天》有一幕，導演將鏡頭放在腰間，跟一眾工人聊天，工人酒後愈講愈興起，就講起一些香港人今時今日都不敢公開講的話題。導演在香港一場放映會上被觀眾問及：如何辦到？他實話實說，很多受訪者在牆內根本沒有機會看到該片，而由於該片在大陸沒造成什麼迴響，受訪者之後也沒有面對什麼留難。

這裏一定可以展開一場道德討論，但當時放映會上無人追問，因為大家都明白，要在中國大陸拍攝如此「真實」的紀錄片，千難萬難。而對於香港和海外想了解大陸真實面貌的觀眾來說，該片的價值，比起涉及的道德討論更加重要。

出色的紀錄片不一定要得罪人，得罪人的紀錄片亦不一定出色。但紀錄片的道德討論可以非常複雜，往往不是非黑即白。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]