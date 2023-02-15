鄺卓睿：隔離設施的改建與規劃

讓青年「有瓦遮頭」 實踐理想

首先，政府可以改建隔離設施為青年宿舍，並交由非政府組織聯同民政及青年事務局一起負責相關項目。轉化成青年宿舍的目的，是為協助青年健康發展和紓緩他們的房屋需求，讓他們得以把握時間實踐理想，繼而為日後個人或家庭發展作儲蓄和規劃。把隔離設施轉化成青年宿舍，對社會發展而言是利大於弊，而且也充分善用現有設施，及避免在防疫抗疫層面上受到更進一步批評。由於相關單位起初是只為隔離用途，因此對煮食、消防、衛生等要求成疑問，筆者建議政府可選擇竹篙灣和啟德為試驗區，由非政府組織負責管理，政府部門改裝單位，讓相關設施變得宜居。

其次，政府在租金事宜上需審慎處理，要明白入住的青年大多是剛剛畢業或初投職場，沒有過多收入和積蓄。筆者建議政府只需要求入住人士繳付設施維護和管理費用，並自行負責水、電、煤和生活開支，入住前所有單位亦配備家俬和電器。

至於是否要求入住青年每年參與社會服務，筆者認為大可不必，因為他們是住客而非「囚犯」。相反，政府可成立「宿舍互助委員會」，鼓勵入住青年舉辦不同活動，互相關愛彼此和建立社區精神，以達至社會共融及和諧發展。

另外，青年宿舍範圍內亦需要一些與民生生活和社區發展的空間，以滿足入住青年的生活所需，及支持他們的健康發展。筆者建議政府可劃定其中一個區域為「青年市集」，讓有意創業的青年或文創工作者可在該處實踐理想，令他們日後在其他地方得以繼續展翅高飛。

妥善規劃 注重民生和健康

當有關試驗區順利改建和運作時，政府可汲取經驗，決定其餘空置的隔離設施的未來用途。在此期間，政府可把相關空置設施用作災害應變或社福用途設施。由於颱風季節和炎夏即將到來，政府可把相關設施用作短途應變設施或臨時庇護所。如果相關設施並不適合作為災害應變或臨時庇護所，政府可考慮用作社福用途，包括轉化有關設施為短暫性質的長者日間護理中心或青年活動中心等。

不論是青年宿舍或災害應變設施，政府需要關注這些區域的交通配套、社區設施需求和區域內外的可持續發展。筆者認為政府在交通配套上可開設小巴或巴士路線，連接這些區域和鄰近的港鐵站或公共交通樞紐。此外，政府亦可加設單車和個人代步工具設施，方便入住青年和訪客出入。

針對社區設施的需要，政府需要特別關注社福和醫療設施的需求。在此，筆者認為社會福利署要提前部署，在青年宿舍範圍內設立支援隊或社福中心。至於醫療設施，筆者認為青年宿舍範圍內，需要開設至少一間醫療服務中心，方便入住青年求診或處理個人健康事宜。

總括而言，政府需持開放態度，接受社會大眾對隔離設施的意見，並以嶄新思維和務實態度處理改建或處置隔離設施。同時，政府亦要認真關注設施改建或處置後的規劃問題，不能為效率或拼政績而忽略不同領域的發展需要。

作者是香港群策匯思常務理事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄺卓睿]