管浩鳴：「攬炒計劃」就是走火入魔

回首一看，從最近開審的民主派47名被告「初選案」的法庭報道可見，戴耀廷提出的「攬炒十部曲」企圖通過奪取立法會控制權，迫使政府停擺，以此脅迫中央政府和特區政府，企圖顛覆國家政權，製造一個陷阱而攪亂香港，實屬不智。

「攬炒」最終是百姓受害

作為參政者或服務社會人士，如因為政見不同而做出凌駕民生的不利舉動，而更加巨細無遺地提出並具體付諸實行一步又一步的擾亂國家安全，試問「攬炒計劃」最終是哪些人受害？答案肯定是一般老百姓。試想當一個地方有動亂，經濟發展不平穩，被不同國家制裁，人民又如何過着正常生活？

香港與內地雖然制度不同、意識形態不同，但無論任何制度，治國者或參政者最終希望人民有實際得益、令生活有改善，讓人民感受到整個國家經濟繁榮帶來的切實成果，正如習近平總書記指，必須堅持在發展中增進民生福祉、提高人民生活品質，筆者相信這一種政治才是健康的政治。

但倘若背離了這個基本原則，如部分「走火入魔」的參政者及擁有法律知識背景的學者利用法律「鑽空子」，達至取得立法會控制權的想法，從而希望「準備來一次真正的攬炒，決心要死而後生」，迫使政府回應他們的政治訴求，這種個人或部分人的政治野心，運用私利達至政治目的，最終須承擔法律責任。况且，對於能否「死了又重生」的問題，答案顯而易見。

搞事者不可能動搖香港法治

法治是香港的核心價值，更是維繫香港繁榮穩定的基石。沒有任何人能夠凌駕法律之上，沒有任何違法者可以逃脫應有的懲罰。在「愛國者治港」的新篇章下，不管搞事者如何串聯鼓噪，都不可能動搖香港法治的根基，禍國亂港分子注定難逃法律懲罰。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]