田方澤：尊重兒童意見是國際人權標準

師長的愛與學生意願的拉扯

身邊一位教師朋友講得妙：如果完全按照學生意願，恐怕沒有人參加活動。老師想學生有機會增廣見聞和突破自己，現實卻常是同學不願參與活動、比賽、申請獎學金等，結果常常是「威迫利誘」、「打人情牌」，才能成事。不過同學參加活動後亦偶有正面轉變。自己教書10年，常有這種掙扎。

除了意願的拉扯，也有管教與人權的問題。做老師的，常說「先管後教」：先嚴格要求，學好秩序，講道理、講關愛在後。演變下來，卻成為似乎大家都遇過惡狠狠的老師、無理的要求，甚至常有的「連坐法」，成為大家的校園生活痛苦回憶。

學校訓導工作則更為複雜。大抵因想教育學生避免行差踏錯，相較於「疑點利益歸於被告」，偶有同工傾向寧枉勿縱，以收警誡之效。自己倒也能夠理解，學校不是法庭，很難有完整證據和全面的裁決。

在教導學生守規和良好價值觀的角度上，亦很難完全達至「毫無合理疑點」下證明控罪。有時明知學生犯錯，雖證據不足，先罰了事，卻總有「殺錯良民」。至於老師有沒有權搜書包、開手機，保守的校規和校風等，更是無日無之的討論。然而對一些朋友，甚至是較多行為問題的學生，長大後回想卻倍感冤屈。

在自己作為老師的經歷裏，有同意亦有不同意，但大抵是善意；然而在一些朋友的經歷中，卻也是以「為了你好」、以愛為名的權力欺凌。當然，箇中亦牽涉比如什麼是良好行為，以及香港社會向來保守、傾向磨平學生個性的教育社會學討論，在此不贅。

要學生「學做人」 卻不把學生當人

一位網友總結得好，大家都對青少年有純潔想像：兒童總是不懂事的，需要大人培育和灌輸正確態度；為了管教，偶爾強硬是不可避免的。結果雖然學校要學生「學做人」，卻不把學生當人，沒有聆聽和尊重學生的意見。

以校園場景為例：師長說想聽同學意見，甚至有些學校設有校政答問大會；結果同學勇於提出意見，卻反被師長反對駁斥，甚至教訓同學一番。同學當然「無癮」：「講完都嘥氣，講嚟做乜？」最近的紀錄片爭議，其中一名女生，也說過類似的說話。

關於尊重學生意見，聯合國《兒童權利公約》提出了一些原則。公約第3條列明，關於兒童的一切行動，均應以兒童的最大利益為一種首要考慮。聯合國兒童權利委員會《第14號一般性意見書》解釋，「評判兒童的最大利益勢必包括尊重兒童表達他或她本人意見的權利，並賦予所涉兒童所有相關意見應有的分量」；而且隨着兒童長大、認識愈多，成年人「更必須將導向和指引方式轉化為提醒和奉勸，而後按平等的地位進行交流」。

公約第12條提及，「兒童有權對影響到其本人的一切事項自由發表自己的意見」；《第12號一般性意見書》重申，「在教學中尊重兒童發表意見的權利是實現教育權的基礎……現實中，許多學校和課堂長期存在專制、歧視、輕視和暴力。這種環境不利於兒童表達意見以及對兒童的意見給予適當看待」，此外學校亦應透過班會、學生會和各委員會的學生代表，容許兒童「對學校政策和行為守則的制定和執行自由發表意見」。

香港沒有立法將兒童權利公約併入法律，但早於1994年成為公約的締約方。篇幅所限，無法深入討論，惟希望上面抄寫的一些段落，能為香港的青年工作者帶來一些啟發。

作者是前教育工作者、香港大學人權法法學碩士

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[田方澤]