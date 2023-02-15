李宇阳：何謂全面準確落實國家安全

首先，我們必須承認，港區國安法的頒布實施是香港社會由亂轉治的轉捩點，起到一法定香江的作用。同時我們亦必須認識到，港區國安法是特定歷史背景、社會條件下的特殊產物，但亦是香港社會的必然結果，就算沒有2019年的修例風波，一樣會有國安法的到來。

考量一切因素 乃23條立法重要前提

自2003年特區政府在《基本法》第23條立法妥協失敗後，在維護國家安全方面就長期存在漏洞，令香港逐漸成為反共反華人士的前沿陣地。如果中國的「南大門」失守，首先輻射威脅到的便是廣東、福建沿海一帶。再加上隔壁澳門於2009年自行通過23條立法，並於2018年設立維護國家安全委員會，兩相對比，尤其在近年中美角力衝突愈發加劇的背景下，北京是絕對不會允許香港長期存在國安短板，警惕「顏色革命」下，勢必會重整香港的國安機制與管治秩序，所以國安法的到來是必然。

基於上述條件，在「後國安法時代」，未來特區政府自行就基本法第23條立法，亦不過是一個時間早晚的問題，但不應急於求成。立法的早與晚，不代表特區政府沒有履行維護國家安全的憲制責任，畢竟國際形勢複雜多變，香港社會亦存在諸多變數；要審時度勢，充分考量到一切因素，才是23條立法的重要前提。始終，港區國安法是在特殊時空背景下，短時間內北京為香港代辦制定的法律，惟真正落實後勢必會產生一些與本地法律相斥的新情况、新問題，因此完善國家安全體制機制，將會是一項長期開展且需不斷優化的艱巨工作。

行政長官早前接受傳媒採訪時曾指出，國安法有三個目標，包括防範丶制止與懲治。但筆者認為3個目標之間，應該要始終保證「防範」的比例大於「制止」和「懲治」，才是三者之間最好的關係。國安法雖然是針對危害國家安全極少數人的「高懸利劍」，惟一部法律的諮詢、制訂，再到出台實施，如果以只有幾多人因涉嫌危害國家安全而被捕，用數量來證明「以言入罪」、「大肆濫捕」的謠言不攻自破，這種自定義的標準，未必能讓港人及國際社會予以真心認同。

需警惕寒蟬效應

國安法始終是一個外在的保護框架，一個真正和諧的社會，應該是沒有任何一個人會因為涉嫌違反國安法而被捕，這才是這部法律存在的成功定義——深入人心且自願守法。治亂世要用重典無錯，但現今香港早已不再是2019年時的香港，嚇阻理論未必永遠適用；要警惕寒蟬效應，司法獨立下的法官更應有自己心中的一個秤去考量不同個案性質與相關量刑準則。

不能忽略民心工程

此外，筆者亦想提醒，在完善維護國家安全機制體制過程的同時，亦不能忽略人心方面的統戰工作，尤其是青少年方面。國安法頒布實施後，儘管香港社會表面上恢復寧靜、秩序井然，惟仍有一部分人暗流湧動，且不在少數。外在的法律框架僅僅是局限於自然人的行為表現，卻無法矯正其內心上的認同。當港人慣有的意識形態與非在地化的執法範式產生歧義衝突後，勢必會影響到國安法深入人心的正面效果。「後國安法時代」只有真正做到發展經濟、改善民生、解決深層次矛盾，尤其是人民內部的矛盾，才能講正講好香港故事，才能平衡國際社會及海外港人「唱衰香港」的消極影響力，但民心工程不易做。

在青少年中加強貫徹國家安全教育，勢有必要，但何種教育方法才能讓2019年後的學生及其家長發自內心接受、認識到國家安全的重要，值得思考。如果仍然是照搬照抄內地國安教育的方法模式沿用於香港，套用基層港人聽不懂也不願意聽的話語體系去老生常談，未必會起到預期效果。始終，橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳。貼地化、在地化、本地化才是符合香港實情，才是符合一國兩制的關鍵。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李宇阳]