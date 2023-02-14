歐陽五：台灣民心思和 政壇亟需思變

奈何，慘敗於去年「九合一」選舉的民進黨當局，仍執迷於發動泛綠網軍「抹紅」兩岸交流。可見，蔡英文日前口風突變，喊話大陸開展對話，只是做做姿態。無論是阻擋大陸弔唁星雲法師代表團赴台，還是在開放「小三通」上只做半套工夫，蔡當局「冰凍」兩岸之心，路人皆知。不過，頑固如斯，仍要做喊話姿態，恰證明心繫選票的民進黨，已察覺民意的最新走向，且不得不做出回應，哪怕僅是敷衍。

兩岸關係苦「蔡」久矣。蔡英文執政7年以來，兩岸關係一路走低，「新南向」政策一地雞毛。蔡當局頻頻向美國輸誠，不惜自斷筋骨，搬移「護島神山」台積電。台灣美國商會近日發布《2023年商業景氣調查報告》指出，47%會員已經或計劃調整業務以應對新地緣政治；「兩岸關係」與「台島安全」亦被會員視為台當局未來1至3年的「施政優先」重點。可見，蔡當局如此在「抗中親美」之路上一意孤行，就連在台美企亦感隱憂，更遑論反對延長兵役的島內民眾。

真正為兩岸長遠計者 才能贏得未來

可以看到，民心思和，將是今後兩岸的新常態。未來台灣政壇真正有影響力的政治力量，必然是能夠因應時勢變化，促進兩岸長久和平的。在中美博弈的時代背景下，兩岸如何實現「長和平」，值得台灣政界深思。最近，美國自導了一場「氣球風波」，顯示美國政客對華議題操弄的民粹化。筆者大膽預判，美國料將更頻繁地打「台灣牌」遏華，甚至把牌打爛亦在所不惜——從其熱中發布「兵推報告」，派遣政治人物赴台「打卡」、升溫台海局勢，可見一斑。可以肯定的是，美國眼中從來只有自己的利益。為一己霸權，美國可以在烏克蘭推動代理人戰爭，把烏克蘭變成焦土，從戰爭的泥淖中坐收漁翁之利；可以秘密炸掉北溪天然氣管道（據美國記者報道），將所謂的盟友棄若敝屣。可悲的是，當台灣站在歷史的十字路口之際，島內仍有商界大老高呼「把美國當關公，把日本當媽祖」，其昏聵顢頇，真乃無以復加。

萬幸的是，兩岸皆不乏清醒的力量。金門縣議會日前成立跨黨派問政聯盟及無黨籍聯盟政團，共同發表倡議金門成為永久非軍事區等四大宣言，主張兩岸和平發展、遠離戰爭。大陸近期亦在恢復兩岸交流方面積極作為，從促請台方恢復兩岸直航航點，到回應處理台灣食品企業在大陸註冊問題，再到新批准設立9個海峽兩岸交流基地等，皆在為兩岸之和用心奔走。

筆者相信，島內民眾的眼睛是雪亮的。究竟誰是兩岸和平的破壞者、誰是維護與建設者，民眾會有分辨，歷史會有公論。隨着島內「總統選戰」開打，如何維護兩岸和平，已經成為民眾關注焦點話題。當前的台灣政壇亟需思變，真正為兩岸長遠計的政治力量，才能贏得民心與未來。

作者是時事評論員

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[歐陽五]