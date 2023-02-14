吳傑莊：推行電子公民計劃 拓展「搶企業、搶人才」版圖

打破商業活動地域限制

電子公民的身分並非真實的國籍證明，亦非一個移民方法，不能憑此入境或居留，也不能用作旅行證件；不過在網絡全球化的今天，電子公民身分有利打破地域限制，提供一種網上簽證，可幫助外地人在港暢通無阻開展商業活動。持有這種電子身分的人將可以在線於本地開設銀行帳戶、轉帳資金，也可以在線註冊成立公司，及進行公司的納稅申報等活動；還可以利用「數字簽名」簽署文件和合同，遠程管理公司。

簡單來說，就是外地創業者不需要是實質香港市民，亦不需本人親身在港的情况下，通過網絡就可享受香港的政府、工商和銀行等服務。而「數碼牧民」則是配合電子公民身分，鼓勵外地專才利用無線網絡遙距或遠程操作「留港」工作，當中不受年齡、地區所限，在本地建立個人業務和發展職業，如網絡行銷、自由撰稿員、設計師或數碼工程師等。特別是疫情改變了全球工作環境，這種網上簽證不但可提升掌握數碼科技人士的生活和工作自主性，也可吸引信息通訊技術人才、初創人士及自由工作者虛擬駐港。

愛沙尼亞計劃 有逾百國申請者

事實上，電子公民並非新事物，全球至少已有9個國家或地區推行，如愛沙尼亞便率先於2014年開啟這項計劃，任何人只需花120歐元（約1000港元），就可在網上註冊成為該國的電子公民。當地政府於1997年推行「E-government」時，已為每個公民提供電子身分證和兩組密碼，一組用於驗證身分，另一組用於授權簽署文件和付款，基本上生活所有事都在網上完成。

資料顯示，愛沙尼亞的電子公民計劃，外地人可透過網絡申請由該國頒發的一個智能ID卡，與當地居民享有同等的各種電子服務，透過ID卡享用服務時只需驗證一個PIN碼。該卡與另一個單獨的PIN碼配合使用，還能通過互聯網發出數碼簽章，而且在歐盟內各地都具法律約束力。

計劃推出初年，已有來自全球至少128個國家、數以萬計的人申請了愛沙尼亞的電子身分，並為當地創造逾千萬歐元的產值。愛沙尼亞政府目標是到2025年將有1000萬人登記成為該國電子公民，遠超該國實際人口。

推行成本低 可湊集「數字社群」

對於外地人才和企業，尤其是位處偏遠地方的，領取香港電子公民身分有一定的好處和吸引力，一來特區政府可提供措施，便利外資透過線上在本地註冊公司、申請開立銀行帳戶，在文件上電子簽名，法律效力等同實體簽名，也方便公司、企業簽署合約，政府亦可透過計劃提供稅務及營商優惠。以愛沙尼亞為例，得到電子公民身分，便可在線上於當地投資美股，企業亦可用blockchain（區塊鏈）進行股東投票，全是即時遙距操作。計劃不僅可以鞏固本地經濟，更能將B2B（商業對商業）客戶機會推廣到全球各地，使商業活動能夠在互聯網這一高效領域中安全開展，降低企業營運成本，增加利潤。

而且政府推行這種計劃的成本很低，只需打開申請渠道，便能有效招商引資、招攬人才，更重要是不會引起移居湧入而出現的土地、居住權，以至分薄本地福利、資源等問題和爭議，但就可以透過計劃湊集「數字社群」，讓外地人才和企業產生群聚效應。

總括來說，筆者認為，香港推行電子公民計劃可進一步鞏固國際金融和商貿中心地位，契合國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心的目標，提升競爭力，對海外人才和企業具吸引力。新一份財政預算案即將公布，普羅大眾都寄予厚望。筆者早前已向財政司長獻計，提出五大範疇共19項建議，希望新一份預算案落實更多利港惠民措施，當中就包括建議政府推行港版電子公民計劃，期望得到接納。

作者是全國政協委員、立法會議員

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[吳傑莊]