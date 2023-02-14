吳傑莊：推行電子公民計劃 拓展「搶企業、搶人才」版圖

【明報文章】香港邁進了「由治及興」的新階段，目前正處於跟內地全面通關、疫後復常的關鍵時期，加上地緣政治及經濟競爭愈趨激烈，香港必須想方設法增強發展動能，才可蛻變騰飛。在現今數碼年代，特區政府要向國際突顯香港優勢，全力「搶人才、搶企業」，應研究推行「電子公民計劃」（e-Residency）及設立「數碼牧民簽證」（Digital Nomad Visa），以招徠更多海外人才和企業落戶香港。這不但有利強化香港的電子政府和提升香港建設國際創科中心的形象，同時更有助振興經濟，長遠增加庫房收入。
打破商業活動地域限制
電子公民的身分並非真實的國籍證明，亦非一個移民方法，不能憑此入境或居留，也不能用作旅行證件；不過在網絡全球化的今天，電子公民身分有利打破地域限制，提供一種網上簽證，可幫助外地人在港暢通無阻開展商業活動。持有這種電子身分的人將可以在線於本地開設銀行帳戶、轉帳資金，也可以在線註冊成立公司，及進行公司的納稅申報等活動；還可以利用「數字簽名」簽署文件和合同，遠程管理公司。
簡單來說，就是外地創業者不需要是實質香港市民，亦不需本人親身在港的情况下，通過網絡就可享受香港的政府、工商和銀行等服務。而「數碼牧民」則是配合電子公民身分，鼓勵外地專才利用無線網絡遙距或遠程操作「留港」工作，當中不受年齡、地區所限，在本地建立個人業務和發展職業，如網絡行銷、自由撰稿員、設計師或數碼工程師等。特別是疫情改變了全球工作環境，這種網上簽證不但可提升掌握數碼科技人士的生活和工作自主性，也可吸引信息通訊技術人才、初創人士及自由工作者虛擬駐港。
愛沙尼亞計劃 有逾百國申請者
事實上，電子公民並非新事物，全球至少已有9個國家或地區推行，如愛沙尼亞便率先於2014年開啟這項計劃，任何人只需花120歐元（約1000港元），就可在網上註冊成為該國的電子公民。當地政府於1997年推行「E-government」時，已為每個公民提供電子身分證和兩組密碼，一組用於驗證身分，另一組用於授權簽署文件和付款，基本上生活所有事都在網上完成。
資料顯示，愛沙尼亞的電子公民計劃，外地人可透過網絡申請由該國頒發的一個智能ID卡，與當地居民享有同等的各種電子服務，透過ID卡享用服務時只需驗證一個PIN碼。該卡與另一個單獨的PIN碼配合使用，還能通過互聯網發出數碼簽章，而且在歐盟內各地都具法律約束力。
計劃推出初年，已有來自全球至少128個國家、數以萬計的人申請了愛沙尼亞的電子身分，並為當地創造逾千萬歐元的產值。愛沙尼亞政府目標是到2025年將有1000萬人登記成為該國電子公民，遠超該國實際人口。
推行成本低 可湊集「數字社群」
對於外地人才和企業，尤其是位處偏遠地方的，領取香港電子公民身分有一定的好處和吸引力，一來特區政府可提供措施，便利外資透過線上在本地註冊公司、申請開立銀行帳戶，在文件上電子簽名，法律效力等同實體簽名，也方便公司、企業簽署合約，政府亦可透過計劃提供稅務及營商優惠。以愛沙尼亞為例，得到電子公民身分，便可在線上於當地投資美股，企業亦可用blockchain（區塊鏈）進行股東投票，全是即時遙距操作。計劃不僅可以鞏固本地經濟，更能將B2B（商業對商業）客戶機會推廣到全球各地，使商業活動能夠在互聯網這一高效領域中安全開展，降低企業營運成本，增加利潤。
而且政府推行這種計劃的成本很低，只需打開申請渠道，便能有效招商引資、招攬人才，更重要是不會引起移居湧入而出現的土地、居住權，以至分薄本地福利、資源等問題和爭議，但就可以透過計劃湊集「數字社群」，讓外地人才和企業產生群聚效應。
總括來說，筆者認為，香港推行電子公民計劃可進一步鞏固國際金融和商貿中心地位，契合國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心的目標，提升競爭力，對海外人才和企業具吸引力。新一份財政預算案即將公布，普羅大眾都寄予厚望。筆者早前已向財政司長獻計，提出五大範疇共19項建議，希望新一份預算案落實更多利港惠民措施，當中就包括建議政府推行港版電子公民計劃，期望得到接納。
作者是全國政協委員、立法會議員
（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）