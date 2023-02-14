阮穎嫻：現階段無需要加稅

財赤來自非經常開支

是否需要加稅，要看香港是否陷入結構性的財赤。如果只是短暫衝擊，或周期性的財赤，那麼只要運用儲備，渡過低谷，待市况好轉即有盈餘。好市儲錢，壞市花錢，長遠不必加稅。看附圖，政府的經常開支加上資助金（學校、醫療機構、社福機構等公共撥款），增幅跟政府收入同步；但計及非經常開支的經營開支，在2020年激增，可見是非經常開支令政府步入財赤。

一個更驚人的數字是抗疫花費了6000多億元，花在方艙醫院、檢測公司、隔離設施、給個人及企業的紓緩措施等等。花大錢不一定壞，像人生病、出意外，都要使大錢，只要是使得其所就不冤枉。

以最新本年度（2022/23）財赤近千億元的估計，這3年間的赤字總數約3000億元，那即是說如果沒有抗疫花掉的6000億元，根本就有盈餘。這還不計因為抗疫措施失效，阻礙經濟復蘇，所以賺少了的政府收入。政府很大部分收入來自利得稅、薪俸稅及個人入息稅、地價收入等。疫情期間，多個行業被勒令停業或只能部分營業，市道不好，市民無工返，交少了稅，令政府收入減少。

在經濟上，市面已見復蘇，經濟好起來，稅收自然會增加，而且抗疫花費已大減，所以沒有加稅的必要。

加稅能降吸煙率？ 禁煙團體自打嘴巴

有些禁煙團體在這個時候提出加煙稅100%，指措施可為香港政府增加80億元稅收。80億元這個數字點嚟？禁煙團體稱，根據2022/23年度財政預算案的煙草稅收入估算。2022/23年度財政預算案估計一年煙草收入就是80億元（註）。由此可見，他們認為加一倍稅，不會令吸煙人數減少，所以政府煙稅收入可以加倍。與此同時，禁煙團體又主張加煙稅是為了令煙民戒煙，幫助吸煙率下降，這也是他們一直要求加煙稅的原因。原來，當要計算對政府財政的好處，他們又突然假設吸煙者數目不會減少，這下可自打嘴巴。

再者，面對加煙稅，有人會轉買未完稅香煙。香港因地理原因，非法走私香煙問題一直嚴重，經濟疲弱促使問題惡化。2022年海關破獲7億支走私香煙，是多年紀錄最高，但檢控案件只有一年數百單。破獲那麼多私煙，原因是無法通關，走私以集團式經營，每破獲就搜出很多香煙。相比疫情之前，2018及2019年檢控案件數目每年達1700至接近1800宗，但每年檢獲私煙只有5000多萬支。

開關後，整個走私行業化整為零，拖着車仔行李篋的自由行旅客都可以走私，捉不到那麼多，惟不代表無人食私煙。可以預見，海關的「業績」將會下跌，流出市面的私煙會增加。

正牌香煙價格上升，自然誘餌更多市民使用非法替代品。開關之後非法私煙供應增加，政府若再加稅，會令私煙的相對價格更「親民」，更多市民轉食私煙，稅收甚至不升反跌。

加丁點稅 對改善整體財政杯水車薪

以加煙稅幫助公共財政的說法，亦站不住腳。假設收稅收多幾十億元，可以幫到幾多？香港政府派消費券派幾百億元，簡約公屋近300億元，還未計拆卸費用及可能超支，又未計因影響樓價而收少的物業稅、印花稅、賣地收入、差餉地租。未計可能的超支，「明日大嶼」造價已經達6200億元。

煙稅佔政府總收入從來只有約1%，多收這一點錢，對於幾千億元的預算是杯水車薪。以加煙稅處理香港政府財赤問題，就像股票輸了幾百萬元之後，去茶餐廳忍痛決定不要加兩蚊叫凍飲，覺得可以幫輕一下蝕的大數一樣，純粹心理作用。

另一個有人認為需要加稅的原因，是未來龐大的工程開支。明日大嶼、北部都會區都是龐大工程。政府庫房才得幾千億元，一個明日大嶼已經是幾千億元，所以有人顧慮，覺得要盡早開源，以免掏空庫房。再看附圖，總開支與經營開支的差別，就是資本投入，即修橋、補路、起樓、工程、基建等。

政府在交椅洲人工島的公眾諮詢聲稱，賣地收益為約7500億到1.1萬億元。如果他們的估算正確，長遠有賺，不用擔心，不過這還未計及可能的超支。全世界政府做基建工程，很多時候都會超支，還記得高鐵及沙中線的慘痛教訓。假設超支三成，即工程成本最後是8100億元，根據政府的賣地收益估算，最後有可能蝕錢。

不以政府儲備融資未來大型工程

工程未開始，已經開始喊驚，其實不必。正常人買一層600萬元的樓，手頭上都無600萬現金；大部分人會借錢，然後分期攤還。假設以後還有收入，然後樓價上升，最後就有賺了。

有人提議發債。如果擔心由庫房出資興建大型基建，計入政府帳目後會連年赤字，然後有人因為「見紅」又提出加稅等建議，可以先借錢，等到賣地收入進帳才還本。

基建項目可以獨立發債，例如機管局為興建第三條跑道發債。近年很多長線機構投資者對基礎建設債感興趣，這些投資者如主權基金、養老保險基金等，投資年期長，需要長期的投資產品，基礎建設債可以滿足他們需要。增加這些債券供應，亦可幫助發展香港債券市場。

監察工程 比融資困難

工程問題是開天索價、不斷加價，然後超支，質素又差。除了發債，更可以用賣股集資的方法：成立公司，讓全球投資者購買股份，賺到錢有得分，賺唔到錢一齊蝕，政府仍可做大股東，部分風險轉移到私人身上，不用承擔全部的工程風險。

不過，香港政府興建的基建，造價向來幾乎全球最貴，前幾年政府申請17億元興建元朗高架行人天橋，高鐵每公里成本又貴絕全球，國際投資者是否信任政府可以控制貪腐、有效降低成本等等，在國際資本市場就見真章。做得好，絕對可以「說好香港故事」了。有國際投資者監察工程，可望改善工程質素和成本控制。

在財政赤字的政治責任上，政府責無旁貸，最起碼疫情後半段，錯失了盡快復蘇的時機。政府官員後知後覺，不應懲罰市民。因此說什麼因為財赤，所以要節衣縮食、減退稅甚至加稅等，難以服眾。

低稅率及簡單稅制是香港賴以成功的基石。應對未來種種挑戰，不見得要加稅處理。

註：2022/23年度財政預算案，總目1—應課稅品稅項

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]