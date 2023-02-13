田德文：辛偉誠首相能否救英國？

一是英國已成七國集團（G7）中經濟數據墊底的「劣等生」，根據英國官方發布的最新統計數據，辛偉誠上台前的2022年第三季度，英國GDP（本地生產總值）收縮0.3%，去年12月按年通貨膨脹9.2%，都是發達國家中最差的；

二是脫歐進程陷入僵局，由於英國提出要與歐盟重新談判《北愛爾蘭議定書》問題，不僅與法德和愛爾蘭關係緊張，甚至可能得罪了身為愛爾蘭裔的美國總統拜登；

三是在烏克蘭危機中充當美國「馬前卒」，脫歐之初構建「全球英國」的宏偉目標幾乎成為笑柄。

2024年議會選舉 保守黨恐難再勝

辛偉誠是以穩健務實的形象臨危受命，但4個月來的執政效果卻着實乏善可陳。根據英國央行預測數據，2023年第一季度英國GDP預計將萎縮0.1%，全年萎縮0.5%，2024年萎縮0.25%。由於預計2024年下半年英國將舉行議會選舉，保守黨帶着這樣一份成績單，恐怕很難再次獲勝。

更糟糕的是，從去年11月下旬開始，英國公務員要求增加工資的罷工愈演愈烈，3個多月來已經成為英國人習以為常的「風景線」。2023年2月6日，英國國民保健服務（NHS）的護士和急救車司機舉行大罷工，據報道是該制度成立75年來最大規模的罷工。此前，屬於英國公務員系統的鐵路、機場、郵政、大學、邊檢都舉行了全國性的大罷工。

對於這些罷工，辛偉誠的態度是決不妥協，聲稱即使動用軍隊臨時替換罷工人員，也絕不同意給他們漲工資。實話實說，如果工黨願意早些接收這個爛攤子，辛偉誠領導的保守黨政府能否堅持到2024年議會選舉都有懸念。

客觀地說，英國陷入今天的困局不應該怪辛偉誠首相。他上台後把主要精力放在解決國內經濟民生問題上；在國際上出風頭、秀底線的事情，做得比前任首相約翰遜（Boris Johnson）和卓慧思（Liz Truss）要少得多。他的宏觀經濟政策非常清晰，就是要執行從緊的貨幣和財政政策，以犧牲短期經濟增長來遏制通貨膨脹，避免英國經濟陷入長期滯脹局面。

實際上，這亦是他不得不選擇的政策方針，因為要避免滯脹，只有避免衰退優先和避免通脹優先兩條路可走。他的前任卓慧思首相已經試過在通脹高企的情况下，通過減稅來刺激經濟增長，結果立即造成英國國債、股票和匯率同時下挫，使她成為英國歷史上「最短命」的首相，所以接替相位的辛偉誠，只能以遏制通脹為首要目標。

英缺戰略自主 辛偉誠救國路難行

這種「過緊日子」的政策，需要國內民眾和企業顧全大局、積極配合，否則當政者很難扛住持續的政治壓力。那麼，辛偉誠首相可能走得通這條遍佈荊棘的「救國」之路嗎？從目前情况看應該不樂觀，這是因為英國目前窘境的根源在於缺乏戰略自主，無論經濟還是政治，都要看美國臉色，而這是根本無法在短期內解決的。

經濟上，與德國、法國等歐洲大國相比，英國的「去工業化」程度更高，經濟結構脫實向虛的趨勢難以扭轉，長期受到內需不足和產業缺乏國際競爭力的困擾。目前，美國聯儲局連續加息導致處於低谷期的世界經濟增長乏力，英國央行的匯率政策與美聯儲綁定得最緊，2022年已將基準利率從年初的0.25%提高到3.5%，市場普遍預測其加息周期將持續到2023年11月，最終達到4.7%左右。

由於英國沒有美國那種對外輸出危機的能力，加息縮表引發的危機，主要得靠內部消化。卓慧思首相刺激經濟優先政策的慘敗，根本原因是違背了與美聯儲綁定的英國貨幣政策結構。辛偉誠首相比她明智的地方，在於他知道不能觸碰與美國金融合作這條紅線，不過這也就意味着他只能通過吞嚥國內抗議的苦果來度過危機。

政治上，把北愛爾蘭留在歐盟關稅區裏，是歐盟和美國給英國劃定的紅線，任何變通和優化都得在這個前提下推行。目前，辛偉誠首相在這方面還沒有取得明顯進展，但未來的解決方案，只能是在現有北愛議定書框架內修修補補。

這樣做的問題是，北愛爾蘭地區在聯合王國內更加成為「特區」，對英國的統一性肯定會造成消極影響。這種前景，在英國國內已經引起很多人的不滿，但辛偉誠首相應該沒有卓慧思首相那種不惜為此與歐盟甚至美國翻臉的勇氣；即使有，恐怕最後亦只是白白賠上他自己的政治前程而已。

「歐洲孤兒」成美國「馬前卒」

從政治文化上說，英國對於「戰略自主」是非常嚮往的。2016年，主張脫歐的英國政客就是用政治經濟上「重新獨立」來忽悠老百姓的，而且聲稱脫歐可以令「歐洲的英國」重新變得輝煌，成為「全球的英國」。2020年與歐盟簽訂脫歐協議後，這套說辭在英國就不太常見了，因為老百姓看得見，作為歐洲「孤兒」的英國不僅沒有成為全球的領導者，而且反成了美國的「馬前卒」。

實現轉變 需政治智慧和勇氣

對英國來說，擺脫目前頹勢的出路其實很清楚：一是無論以何種形式，都要重新跟德、法等歐洲大國合作，共同爭取經濟和政治上的「戰略自主」，起碼要能夠維護本國的經濟主權和民生利益；二是要在世界上發揮更具建設性的作用，與新興工業化國家和發展中國家構建互利共贏的合作關係，共謀和平與發展；三是通過有效的產業結構調整，重新確立本國在世界經濟中的優勢地位，為英國經濟注入可持續發展的新動能。

對英國領導人來說，實現這種轉變需要政治智慧，但更需要政治勇氣。限於英國的選舉政治制度，指望還剩下不到兩年時間的辛偉誠首相推行大變革，恐怕是不現實的。但是，作為一名穩健務實的政治家，他能否推動英國向符合本國、地區和世界利益的方向轉化，倒也還是可以進一步觀察。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

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[田德文]