鄭立：拍攝紀錄片 如何避爭議

坊間的意見分歧——支持學生的人認為，那些學生在未成年前，很難拒絕成年人的擺佈，而她們在成年後感到冒犯而抗拒上映的話，是應該得到尊重；如果得不到當事人的「consent」（同意），就不應該公開上映。

反對的人則認為，用了這麼多時間與人力物力，好不容易才拍攝完成的電影，僅因為被記錄對象的抗拒而不能公開上映，等於將製作團隊的心血「射落鹹水海」，所有投資盡付流水，這樣的結果略嫌過度，也多少有「彈弓手」之嫌。故此，亦有不少媒體與創作界人士對製作團隊抱着同情的態度。

多做多錯 不做就不會錯

事到如今，除非我們有辦法拿出如電影《黑超特警組》（Men in Black）那支失憶棍，否則，當事人的成長期片段早已寫在各觀眾的腦海裏，無法移除，其精神創傷已覆水難收。至於製作團隊被迫撤回公映，不僅其辛勞與投資歸付流水，聲譽也遭到難以復元的傷害，社會亦因此次爭議而更分化，可說這次所有方面都是受害者。

這種傷害所有參與者的事情，是應該避免的；但要如何在拍攝中避免呢？看起來並沒有兩全其美的方法，似乎是拍攝紀錄片，就避免不了這樣的風險。「馬後炮」地說，要阻止這個不好結果的唯一方法，就是當初就不要想拍這樣的紀錄片。

只要當初沒有這樣的計劃，就不會有任何人感到被冒犯，亦不會有製作團隊的心血「打水漂」，更不會引致社會分化。多做多錯，少做少錯，不做就不會錯，所以不做是正解。

正如未夠16歲不能入機舖、為了防疫而禁止沒有疫苗通行證者去餐廳吃飯一樣，政府可以考慮立法禁止香港拍攝紀錄片，那以後就再也不會有人因為拍紀錄片而受害了。

作者是專欄作家

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[鄭立]