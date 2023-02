陳家洛：俄羅斯盜賊體系變形記

為分散風險和追求更多更大的野心欲望,貪得無厭的權貴將竊取得來的不義之財和資本投放世界各地,尋找提供保護、規避制裁和追蹤的避風港,其半公開的「洗錢」手法包括購入資產、投資移民、成立離岸基金或個人資產管理信託、透過政治捐獻得到朝野包庇、委聘說客和公關、贊助慈善活動、大手筆向大學捐錢換取名譽和地位等「洗白」,可謂路人皆見(註1)。

「波士BB」掩飾不了惡行

歐盟成員國盧森堡在2019年通過新法規要求下披露了「最終得益持有人」名冊,再經傳媒及民間組織調查後,得知最少有291名未成年的投資者及各式各樣公司、基金、信託、慈善機構的持有人,其中包括一名一歲的蒙古小孩和一名11歲的阿塞拜疆小朋友,當然也有來自一眾蘇聯解體後各政權的財閥、犯罪集團、被制裁人士家族的「波士BB」(boss babies),他們為被點名或已經在制裁名單上的父母,充當迴避規管監察的掩護角色,讓洗黑錢及不法活動得以持續(註2)。

不過「波士BB」代理的始終是官商黑集於一身的「盜賊體系」,在俄國境外亦會沿襲心狠手辣、無所不用其極的手段去對付其敵人。於2017年10月,善長偵查報道「盜賊體系」所作所為的女記者Daphne Caruana Galizia,在歐盟國家馬耳他遭買兇殺害。國際反貪腐智庫「透明國際」(Transparency International )有調查報告指出,在2020年歐盟有45%受訪公民擔心向執法部門告發貪污後會遭報復;歐盟27個成員國中,塞浦路斯(76%)、克羅地亞(72%)、斯洛文尼亞(66%)、保加利亞(65%)、希臘、意大利及葡萄牙(58%)有最多人表達相關憂慮(註3)。

即使歐盟於2019年12月已實施「保護吹哨者」法規(Directive (EU) 2019/1937),並指明所有成員國須在2021年底之前進一步透過各國法律工作確立告發者的權利,可是直至今年1月,至少有13個成員國仍未完成立法,其中與俄羅斯關係友好的匈牙利,甚至未展開相關工作(註4)。

沒有買不到的捷徑

歐盟行政機關——歐盟委員會(European Commission)——於去年9月針對成員國馬耳他的「黃金護照及簽證計劃」,即透過投資或付款取得居民身分或直接入籍,提出法律訴訟。馬耳他向每名申請人索價約100萬歐元出賣其國籍,此舉自2013年起令該國庫房獲利高達10億歐元,而得到馬耳他國籍就等於成為歐盟公民。

據了解,馬耳他提供的捷徑特別吸引到俄羅斯、中東及亞洲地區「盜賊體系」各家族所需的庇護和保險。俄國侵烏後,馬耳他只願意暫停俄羅斯及白俄國民的申請,對其他地方的申請人無意加入其他條件,而保加利亞和塞浦路斯則在歐盟委員會的壓力下,停止其本身的「黃金護照及簽證計劃」。不過各成員國着手檢視這些計劃的同時,亦不會同意放棄每年以億歐元計的收入,甚至更努力吸引其他地區的富人落戶歐盟(註5)。

已脫離歐盟的英國,一向以便利營商、自由貿易及穩固的私有產權法律保障為賣點,也所以一向是俄羅斯和中亞地區財閥投資移民的首選目的地之一。在倫敦的智庫組織Chatham House,就於2021年底發表由7名反貪專家撰寫的報告,當中詳細羅列97項房地產交易紀錄,解說財閥操控的商業活動如何在倫敦成功上市;又警告英國的法治和防貪工作被「盜賊體系」削弱,必須改革,增加透明度並加強執法力度。報告作者又指出有數筆保守黨曾收取的捐款,可追溯至與克里姆林宮有密切關係的人,即使保守黨似乎未受操控,俄國財閥的代理人早已跟保守黨建立持久的溝通模式,令包括前首相約翰遜在內的個別英國政要的誠信備受質疑(註6)。

避風港主動獻身的風險

正當國際社會、歐盟、英美謀求堵塞俄羅斯普京政權這類「盜賊體系」及他們在全球各地的代理人,敏捷而且狡猾的財閥都早有準備,在歐美國家及受其影響的地區以外埋手,找上法律及政治風險相對較低的國際城市廣交朋友,重施故技。打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準,是由「財務行動特別組織」(Financial Action Task Force,簡稱FATF)制定。該組織用「黑名單」和「灰名單」指出世界各地經濟體系的風險。現時朝鮮、伊朗及緬甸被列入「黑名單」;有23個國家,包括阿爾巴尼亞、巴拿馬、土耳其和阿聯酋等被列入「灰名單」(註7)。

事實上,俄國財閥看準跟美國和歐盟有地緣政治利益關係的阿拉伯世界國家,將資產轉到鄰近歐洲和俄羅斯的中東地區避風頭,在土耳其和阿聯酋等地為他們的超級遊艇和私人飛機找到便利落腳點,而歐美明顯亦受制於投鼠忌器的地緣政治考量,而未見有力對策。

「盜賊體系」本身從來不是好東西,財閥才不理會身處的地方有沒有廉潔和穩健的制度信譽。歐洲經驗告訴我們:這些跨國犯罪勢力易請難送,我們可以揭發披露的很可能只是冰山一角。反過來說,任何城市的政府和專業服務供應者,萬萬不可低估直接或間接跟「盜賊體系」及其代理人打交道的政治、經濟、道德和信譽風險,幼稚地以為人棄我取,對「西方制裁」不問情由一律「嗤之以鼻」,貪一時之快,見錢開眼,或者逢場作戲,招來大大小小的財閥家族,變相為國際犯罪集團大開方便之門,提供新的避風港。

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

