黃家豪、楊庭輝：土耳其大選臨近 埃爾多安無所不用其極

根據民調結果顯示，埃爾多安連任總統的機會不容樂觀；但有分析憂慮，他仍有多種板斧破壞選舉的公正性以增加自己勝算。本文將就此闡釋。

政策離地經濟不景 埃爾多安民望下滑

土耳其近年的通脹問題非常嚴重，埃爾多安卻違反經濟常識，堅持低息政策和大量印鈔，導致2021至2022年土耳其貨幣貶值一半。貨幣貶值打擊土耳其實體經濟，使經濟不景，不少民眾連維持基本生計都有困難，埃爾多安自然難免出現民望危機。

另外，德國馬歇爾基金會駐安卡拉辦公室主任去年撰文分析指，土耳其由議會制轉為總統制後，埃爾多安身旁充斥着離地或唯唯諾諾的官僚和顧問，連那些較親民「貼地」的執政黨成員亦被邊沿化。離地的高層對民間疾苦視而不見，成為執政的正義與發展黨在2019年安卡拉和伊斯坦堡市長選舉落敗的一大原因。

由於土耳其的兩輪總統選舉制，在最後階段只容許兩名候選人競逐土耳其的最高權力寶座，這變相鼓勵各反對勢力協調推薦一名候選人與埃爾多安對撼。土耳其的反對勢力除了存着左右之爭外，還有世俗派系、宗教保守派、民族主義派和庫爾德族派之間的分歧。為了統合反對力量，最大反對黨共和人民黨（Republican People's Party）近年就過往意識形態先行的處事手法公開懺悔，消弭了部分反對派陣營之間的歷史恩怨。早前反對派系已籌組了六黨聯盟以便政治協調，增加勝算。

憂政治失勢會遭清算 為求連任或不擇手段

埃爾多安近年愈趨強硬鎮壓異己，若然他失去政壇高位，恐有被政治清算之虞。或許正因如此，埃爾多安不僅沒有退下火線的打算，更在選舉臨近之際連番出手打擊反對陣營。去年10月埃爾多安簽署通過《反假新聞法令》，加強管制土耳其媒體，任何被土耳其法院裁定發布虛假消息的新聞工作者，最高可被判監3年。相關法令對假新聞的定義空泛，記者容易誤墮法網，加上法官和檢察官職位被當局以清算2016年政變為藉口，換上大批親埃爾多安的人馬，這項法令因而被批評為埃爾多安加強清肅異己的標誌。

更甚的是，去年12月14日土耳其法院對共和人民黨的伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）判監2年7個月及剝奪參政權，字面上的原因是他在2019年勝出市長選舉後，稱最高選舉委員會是「蠢蛋」。此舉被外界視作埃爾多安剷除總統選舉最大競爭對手的手段（民調顯示伊馬姆奧盧的支持度拋離埃爾多安約10個百分點）。伊馬姆奧盧雖沒有被判即時入獄，且可提出上訴，但他早前已表明不會參與本屆土耳其總統選舉。

埃爾多安連番出招對付反對陣營後，再把原定在今年6月18日舉行的大選，改為在5月14日舉行，被外界認為是要讓反對派就推舉新候選人一事內訌。事實上，反對派中原本民望最高的伊馬姆奧盧放棄參選後，便有傳反對派陣營就協調共薦另一名候選人的事宜意見不合。

還有，土耳其憲法法院今年1月5日頒令，暫時凍結親庫爾德族政黨人民民主黨（Peoples' Democratic Party）的銀行戶口，原因是執政黨及其盟黨起訴它與已經被取締的庫爾德斯坦工人黨（Kurdistan Workers Party）有聯繫。負責案件起訴的檢察官強烈建議法院解散人民民主黨，並剝奪其眾多成員至少5年參政資格。

雖然庫爾德族勢力無法獨力攀上土耳其總統寶座，但這股力量可以左右總統選舉形勢——人民民主黨在上次2018年國會選舉得到全國約12%選票，雖然部分黨員因遭到政治色彩濃厚的刑事定罪而失去擔任議員的資格，但這個政黨仍是土耳其國會第三大黨。共和人民黨籌組的六黨聯盟，並沒有包括庫爾德族背景的政黨在內，但如果埃爾多安與反對派候選人在其他票源爭持不下，庫爾德族的選票將成關鍵少數。因此，有些評論猜測埃爾多安近期加緊對付庫爾德族，固然是出於雙方長年累月的積怨，惟他亦有藉族群衝突問題轉移民眾聚焦國家經濟不景的視線之嫌。分析更不排除倘若土方與庫爾德族的衝突升溫，埃爾多安將可找到宣布國家進入緊急狀態以推遲大選，或以各種手段阻撓土耳其境內庫爾德族選民投票的藉口。

不論選舉結果 政局或面臨重大動盪

主力研究土耳其內政外交的華盛頓近東政策研究所高級研究員Soner Cagaptay，去年1月在《外交事務》（Foreign Affairs）發文指，即使埃爾多安落敗，他還可以立即宣稱選舉出現大量舞弊現象，再入稟法院要求重選，與他回應2019年3月伊斯坦堡市長選舉落敗手法相似。Cagaptay預計稱，儘管土耳其屆時會有大量民眾不滿上街抗議，惟埃爾多安可調動軍警鎮壓示威、通緝拘捕主要的示威組織者、頒令關閉社交媒體網頁，甚至頒布戒嚴令，藉各種法例嚴厲掌控社會以保護總統地位。

儘管現今距離土耳其大選尚有約3個月，土耳其國內政局已彌漫着一股對政治前景不安的氣氛。不論埃爾多安成功連任，抑或反對派上台，土耳其政局或將會有重大動盪。

作者黃家豪、楊庭輝是香港國際問題研究所研究員

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[黃家豪、楊庭輝]