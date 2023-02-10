劉健宇：中學歷史教育問題多 勿流於列必修

其實，自初中中史科推出改革以來，前線教師對於中史科的訴求有增無減，當局卻未正視這些意見。未來如要對中史科推行任何改動，應以「提升學習興趣、大力減少背誦」為前提，讓師生能夠通過中史科認識國家、培養國民身分認同。

中史科沉悶脫節 應先解決

立法會議員劉智鵬教授擬於2023年2月15日的立法會會議上，動議題為「中國歷史列為高中必修科目」的議員議案，將現時高中中國歷史科更名為「中國歷史地理及文化科」，並列為必修科目。消息曝光之後，已經有不少教育界人士談及當中的技術問題。本文將從中史科課上如何教學，談及現時中史科的教學效能。

談及中史科的印象，不同年代的香港學生均會異口同聲回答「背誦各式各樣的資料」。雖然一些教育學者認為「背誦」亦是一種教學方法，但如果不少學子在初中時已督定認為「歷史學習等於背誦及沉悶」，便會拒絕學習歷史、留下負面印象。至於希望通過中學歷史教育培訓未來的史學家，其實現在大學的「歷史研究法」，往往教導史學後進們學習搜尋歷史資料的方法，而不是背誦歷史資料。可見，「背誦」在歷史教育當中是弊多於利。

初中的中國歷史科新課程已經於2020/21學年展開，新課程最為前線教師所詬病的問題是「課時不足」——這個問題在課程未改革時已為人所論，實在很難想像在前線教師反映意見之後，當局依然會設計一個「課時不足」的課程。此外，雖然新課程加入「文化特色」（佔14%課時）及「香港發展」（佔10%課時），但「政治演變」的課時依然佔最多（76%）。

一般學生認為，「政治演變」往往是走馬看花地讀一堆王侯將相的人名、政策措施及朝代名，這些知識在考試過後便忘得一乾二淨。假如要建立學生對我國朝代歷史觀念的知識，是否應該集中在不同朝代的特色，特別是學生較感興趣的生活史（化妝、武器等具體資料），而非「三公九卿」、「獨尊儒術」等脫離學生生活經驗的歷史？

假如學習國史的主要目的是認識國家，當局竟然執意設計一個讓學生極力逃避的課程，實在令人震驚。

掌握與生活周遭歷史互動

如要設計一個學生感興趣的歷史課程，我們應該檢視在香港「行之有效」的歷史教育論（methodology of history education）。2015年北京師範大學舉辦了首屆「21世紀全球歷史教育的發展與挑戰」國際學術研討會，並請來國際歷史教育學會（International Society for History Didactics）主席蘇珊．波普（Susanne Popp）發言。她認為，學生生活在充滿歷史資訊的社會中，並非只是接受學校的歷史教育：「除了家族記憶、公共場所的歷史事物（如紀念碑、博物館等），他們更在傳說故事、書籍、雜誌、電視、電影，甚至電腦遊戲中發現歷史主題。」

歷史教育應建基於學生的生活經驗，引起學習動機及興趣，並讓學生將課堂知識與生活周遭的歷史結合、互動。例如，今日的一些風俗是由哪個時代誕生，中間又經歷了哪些變化，最終成為今天習以為常的生活方式，歷史教師的角色更應是「說書人」。當局慣於高高在上制訂課程指引，師生只能從「政治演變」沉悶、與生活脫節的課題中學習，無疑是對歷史教育大打折扣。

讓學生成為中國的世界公民

最後，蘇珊．波普指出，「歷史教學普遍尋求的目標是：促使青年一代理解本國歷史和本民族文化，同時推動他們把自身融入到世界史和人類史的總體之中。」正如今日社會期盼香港對國際社會「說好中國故事」，制訂課程亦應該聚焦中國與世界的互動，讓學生成為中國的世界公民。

作者是註冊教師（檢定教員）

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[劉健宇]