孫興杰：中美關係不應因「流浪氣球」而脫軌

這一偶發事件的持續發酵，將大大阻礙中美關係回歸正軌。布林肯推遲訪華行程，但作為落實中美兩國元首去年於印尼峇里島會晤共識的重要外交活動，在「流浪氣球」事件平息之後，布林肯的行程或可恢復，中美雙方都有動力推動雙邊關係平穩發展。「就事論事」地處理氣球誤入美國領空事件，是避免這一偶發事件持續發酵，以致影響中美外交回歸正軌的關鍵。

偶發技術事件 變成外交事件

從飛艇偏離航線誤入美洲大陸，到美國推遲布林肯訪華行程，再到美國軍方出動戰機擊落飛艇，事件性質發生了巨大變化；而中美雙方對於事件的認知和判定，存在明顯差異。從民用飛艇偏離航線來說，這是技術問題，完全超出人力控制。中方的解釋是，西風帶影響及飛艇自身缺乏控制能力，導致飛艇在地球上「流浪」。在美國擊落飛艇之後，另一個飛艇在拉美和加勒比地區被發現，也證明了飛艇的確處於失控和流浪狀態。

美方一開始就認定這是來自中國的「間諜氣球」，這意味着氣球是中國有意識地蒐集美國情報，而一些中文自媒體上充滿想像的解讀，在一定程度上呼應了美方的「臆斷」，從而形成了中美雙方在這一問題上的「共振」，使「流浪氣球」這一偶發技術事件變成外交事件。

布林肯宣布推遲訪華行程，中方發言人則反擊說：「中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布消息是美方自己的事情。」中美外交層之間的互動，遇到短期內難以消除的障礙。美方出動F-22戰機以導彈擊落飛艇，軍方蒐集和打撈殘骸；更有甚者，美國軍方披露說，在特朗普政府時期曾有3次飛艇進入美國領空事件。美國軍方的介入和炒作，令事件具有明顯的軍事色彩。美國防長奧斯汀發表聲明稱，美國擊落飛艇是回應中國對美國「主權」的侵犯。如此，極大增加了雙方處理危機的難度。

兩國關係本有回暖氣氛 今遇「寒潮」

從美國發現氣球，到最後擊落氣球之間的近一星期時間，「中國間諜氣球」成為攪動美國政壇和社會輿論的熱點話題。從外交動員的角度而言，這一事件對美國國內政治的影響不可小覷，進而與美國已然成形的對華戰略相互促動。可以說，「中國間諜氣球」成為美國國內政治與對外戰略的交叉點，朝野、兩黨、府院之間，甚至現任與前任之間，形成了一次大辯論。氣球事件讓中美關係進入了一個高寒狀態，對峇里島首腦會晤以來形成的回暖氣氛，無疑是一次「寒潮」襲擊。

美國兩黨之間發生激烈爭論，共和黨議員猛烈攻擊拜登政府，有議員甚至要求拜登-賀錦麗政府下野，其中一個理由就是為什麼美國政府沒有第一時間將氣球擊落。拜登政府提出了一番解釋，以避免「對華軟弱」的形象。拜登政府亦計劃就氣球事件向國會通報，國會在對華政策的話語權也會得到進一步提升，一些議員挑動和利用涉華議題的動作亦會更多。美國眾多媒體在幾天內集中報道氣球事件，渲染「中國威脅」，美國對華的民意基礎更加脆弱。尤其值得關注的是，拜登政府披露說，在特朗普政府時期有3次氣球進入美國領空事件，甚至向前政府官員通報情報，以致引起了現政府和前政府之間相互「甩鍋」的場景。由此帶來的重大後果是，進一步誇大、升級了「氣球」對美國的影響和傷害。

此外，氣球事件可能成為美國整合和動員盟國的機會，除了美國和加拿大之間的協調，將氣球定性為「間諜」有可能迫使美國盟國選邊及表態，從而影響國際輿論。

避免危機升級 要回到事件本身

美國對「流浪氣球」的定性及國內複雜的互動博弈，令氣球「誤入」這一偶發和技術性事件，成為外交甚至戰略議題。而美方以導彈擊落民用失控飛艇的動作，亦令中方不能接受，中國外交、國防等部門發言人都做出回應。

從中美關係的歷史進程來說，偶發的意外事件會帶來劇烈和短促衝擊；但過去幾十年來，中美雙方都積累了管理危機的經驗，克制、專業、負責任是中美雙方面對偶發事件的應有態度。避免危機升級和發酵的重要途徑是回到事件本身，讓相關技術人員共同澄清真相；而外交和戰略層面，還是要拿起電話溝通、交流，避免相互猜測和想像令偶發事件在輿論場「流浪」。

首先，中美雙方還是要把握雙邊關係發展的主航道，落實兩國元首的多次電話和視頻交流，尤其是峇里島首腦會晤達成的戰略共識。地球足夠寬廣，可以容納下中美兩國發展。失控的氣球處於「漂流」狀態，但中美關係不可脫軌乃至迷失方向。中美外交高層在第一時間的溝通交流，是非常必要。美方「推遲」訪問行程，換言之美方還有意願和動機去貫徹峇里島首腦會晤達成的共識，恢復外交及各個渠道的溝通與對話，這對中美關係回歸正軌至關重要。

美打撈研究殘骸 中方需參與

其次，氣球事件是偶發和意外事件，中美雙方技術人員及當事人有必要溝通、交流，尤其是後續美方打撈殘骸之後的研究，需要中方參與，澄清氣球的「科研」屬性，而非「間諜」。讓氣球回到原有和本來面貌，這一事件才有可能從外交、戰略事件回到技術事件上來。

最後，中美雙方尤其是高層，為雙邊關係的回穩付出了極大努力，務實、理性、專業地處理氣球事件，才能避免中美關係當中的雜音、噪音影響。中國前國務委員唐家璇先生曾言：「外交往往是這樣，該鬥爭就鬥爭，該合作就合作，不能因為有鬥爭就不合作，也不能因為有合作就不鬥爭。不管鬥爭還是合作，都只是手段，根本目的還是維護國家利益。」

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]