陳帆川：Google會否跟隨fb 放棄新聞？

總部位於德國的搜尋引擎優化公司Sistrix公布數據，比較今年1月跟去年同期的數字，於68家在英國受歡迎的媒體當中，有45家在Google的「能見度指數」下滑，即網站文章在搜尋結果的排名下跌，當中包括《經濟學人》、《衛報》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》等歐美大媒體。

Sistrix分析指，搜尋結果少了跟新聞相關的網址，是媒體排名下跌的主因，並強調這趨勢已持續好幾年。綜合68家他們一直追蹤的媒體，總能見度較去年同期下跌兩成。

能見度上升的媒體有10多家，主要是小報和財經媒體，包括《福布斯》、《金融時報》，以及類似香港「MoneyHero」的金融產品比較網站「Money Saving Expert」。Sistrix表示能見度升幅最大的媒體，都不是透過新聞文章取勝，而是得益於跟新聞無關的內容，例如報道彩票結果。

讀者對媒體期望有所轉變

最成功的例子來自升幅最大的《福布斯》，他們推出名為「福布斯顧問」的網頁，讓消費者比較金融產品，跟上述的金融產品比較網站功能相近。英國媒體過去一年均大事報道通脹危機，以搜尋排名來看，卻僅得目標為本、提供實用建議的「功能性」媒體跑出，可見讀者對於媒體期望的轉變。

搜尋排名是媒體兵家必爭之地，Google不但是很多網站的主要流量來源，也是吸引新付費訂戶的主要渠道。而對於Google來說，新聞機構產量豐富，文章質素比起商業公司和「內容農場」有保證，實在沒有放棄的理由。然而該公司希望搜尋結果涵蓋不同網站，加上許多專注於「解決搜尋者問題」的比較網站加入競爭，令主流傳媒排名下跌。

雖然Google不似會改變跟新聞網站的關係，但科技巨企在疫情後形勢逆轉，預料變革接踵而來。媒體培養忠實讀者，鼓勵他們繞過Google和facebook等第三方平台直接到訪新聞網站，已變得愈來愈迫切。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]