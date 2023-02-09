陳學鋒：落實交椅洲填海 奪回土地主導權

簡約公屋 權宜之計

從2014年至今，政府多番研究及提出相類似的填海方案，以為香港創造新土地為目標。從梁振英時代研究的「中部水域人工島」，到林鄭月娥提出的「明日大嶼願景」，再到今天的「交椅洲填海」，除了填海大小等不同細節，其目標皆是要在東大嶼建設人工島，透過填海增加土地儲備，為香港解決困擾市民多年的房屋問題。

可是近來有不同人士提出各種悖論，認為交椅洲填海應該擱置。筆者絕不同意。其中一個反對者常說的觀點是指香港即將發展北部都會區，屆時會有足夠土地供市民居住，根本毋須「倒錢落海」，多此一舉。這絕對是歪論。

北部都會區總佔地面積約3萬公頃，其中牛潭尾、新田／落馬洲、新界北新市鎮、文錦渡及其他額外土地，潛在土地供應約2300公頃。這些土地當中，可預計相當部分是由幾大地產發展商所擁有的農地。以元朗南發展計劃為例，在224公頃土地當中，就涉及收回150公頃私人土地，私人土地比率約67%。再以古洞北及粉嶺北新發展區為例，320公頃土地當中，政府便預計需要收回182公頃私人土地，比率約57%。就此，我們可以推算在發展其他北部都會區土地時，政府亦要從私人業主手中繼續收回超過一半的土地。

未來，政府若要在這些土地興建公營房屋，需經過多年收地和轉換土地用途程序；加上這些農地本來價值不大，惟因香港覓地困難、房屋供應不足，導致水漲船高。若沒有交椅洲填海的新土地供應，無可奈何之下，政府或需以高價向發展商購入這些原本價值不大的農地。這代表市民辛苦拼搏而來的民脂民膏，將落入私人企業口袋。因此，要單靠新界北農地儲備解決香港市民住屋問題，金額大、時間長，並不可取。

有望10年內徹底解決房屋問題

相反，交椅洲填海能為香港創造土地。首先，新建的人工島能夠由政府全權決策、規劃，不受任何利益集團左右，預計能夠提供1000公頃土地，包括250公頃住宅用地，興建20萬個單位，其中七成為公營房屋，可解決香港市民住屋需要。同時，填海造地的時間較收地時間短，預計10年內已經能夠完成工程並安排入伙，更能快速達成「3年上樓」目標，早日解決房屋問題。再者，交椅洲人工島預計能夠連接中環核心商業區，強化「南金融」的發展，與「北創科」定位不同，絕不是多此一舉、「倒錢落海」。

另外，交椅洲填海亦能為政府提供籌碼，與發展商抗衡，爭奪土地主導權。當人工島能夠提供足夠土地，政府亦能以更相宜價格向地產商收回位於新界北的農地，釋放更多土地潛力，一舉兩得。

國家主席習近平在去年七一重要講話中提到，中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬；主席亦期望特區政府「切實排解民生憂難」，把市民盼望房子住得更寬敞一些的期盼，作為施政的最大追求。今天，交椅洲填海即將能夠落實，香港房屋問題有望在10年內徹底解決。筆者希望社會各界都能夠認清計劃的重要性，支持填海方案，讓我們奪回土地主導權，令大家住好點、住大點，人人能夠安居樂業！

作者是立法會議員、民建聯副主席

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[陳學鋒]