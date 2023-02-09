鄧鍵一：當車公籤文成為新聞

鄉議局主席到車公廟為港人求籤，是過去十幾年的習俗（之前由政府官員負責）。從新聞機構的角度看，在重要節日報道民間習俗的新聞，無傷大雅。大家亦清楚，車公籤文只是習俗一部分，上籤還是下籤、籤文如何解讀，都不需要太認真看待。

如何報道籤文 反映傳媒怎理解市民願景

然而，正如我們從報章所見，一些傳媒其實頗為熱中報道車公籤文的新聞，有時候甚至會找立法會議員了解他們對籤文的看法。從論述分析的角度而言，傳媒怎樣報道車公籤文，可以反映某個時刻，傳媒怎樣理解香港市民願景。

籤文本身作為一種文體，是十分適合用來切入討論公共事務。首先，鄉議局主席或政府官員打正旗號為香港市民求籤，這件事本身就是公眾的事。第二，籤文一般指涉未來一年的事，有比較具體的時間段，讓人扣連前因後果。第三，籤文一般是意義空泛的古文，任何人都可以按自己對社會的理解來解讀，結果人人都可以「講兩句」。例如2015年的籤文有一句「色則是空空是色」，可理解為「不可貪心」。當時的鄉議局主席劉皇發就指，籤文寓意泛民在政改問題應該支持「袋住先」，不可太大貪；李卓人回應「不可貪心」所指的對象應該是功能組別議員。

為了了解傳媒怎樣報道車公籤文的新聞，並與時事扣連，我們以「車公」及「求籤」為關鍵詞，搜索2000至2023年，每年農曆新年期間的新聞和社評，再去除不相關的文章，加以分析。

我們共搜索到184篇關於鄉議局主席或政府官員於農曆新年初二為市民求籤的新聞（包括社評）。《星島日報》和《東方日報》佔最多，分別是23%及22%；接下來順序是《明報》（14%）、《蘋果日報》（14%）、《成報》（12%）；剩下來包括《商報》、《文匯報》、《大公報》、《香港經濟日報》。

籤文類別 影響報道角度

當中，31%有提及政府政策，53%有包括給政府提出建議的內容，33%有包括批評政府的意見。不過，傳媒以哪個角度報道相關新聞，則受該年求到什麼籤所影響。如圖1所見，若該年求到中籤，相關新聞會較多提及政府政策，及向政府提出建議；倘該年求到下籤，相關新聞則明顯較多提及批評政府的意見。

圖2是這184篇文章於過去24年的分佈。2009年明顯有較多相關報道。若以2009年為分水嶺，2000至2008年，平均每年有6則關於車公籤文的新聞；2010至2023年則平均每年8則。2009年後整體上傳媒多了報道與車公籤文相關的新聞。

如果看歷年提及批評政府的意見的新聞百分比，2009年更加突出。從圖3所見，2000至2008年，無論求到什麼籤，傳媒都較少透過籤文來批評政府。細讀相關新聞，那時候解讀籤文的對象，多數是香港市民及香港整體，例如藉籤文勉勵香港人團結一致、寄語香港「今年好過舊年」等等。其中一個原因可能是，2000至2003年都是由政府官員代表市民求籤，那至少求籤者本人解讀籤文的時候，不會批評政府。

由2009年開始，明顯多了傳媒報道籤文新聞的時候，會提及批評政府的意見。於2009年，有56%相關新聞提及批評政府的意見；2019和2020年，更分別高達69%及67%。也可以說，2009年是傳媒報道籤文新聞時，多了包含批評政府的意見的關鍵年份。

2009年開啟籤文新聞論述框架

2009那一年，劉皇發求得下籤，是繼2003年之後另一次。不過，比較2003年，2009年的籤文是一般人較容易明白：「君不須防人不肖，眼前鬼卒皆為妖，秦王徒把長城築，禍去禍來因自招。」一些報章馬上把「眼前鬼卒皆為妖」連繫去討論政府是否知人善任，還是用人唯親，而這是一般人理解機構運作所容易明白的問題。另外有報章把「秦王徒把長城築」一句扣連到當時曾蔭權提出的「十大基建」，質疑是不是「大白象工程」。雖然劉皇發參考以往說法，藉籤文勉勵港人團結努力、「打逆境波」，但其力量都比不上各種批評。

可以說，2009年開啟了報道籤文新聞的論述框架。那次之後的農曆新年，都有報章在報道籤文新聞時，會以籤文為切入點，報道批評政府的意見。有時候，連鄉議局主席本人解籤時，都會就政府施政提出較尖銳看法，成為傳媒引述的來源。

今年共有9則新聞提及車公籤文，只有一則提及批評政府的意見，這個百分比是2009年以來新低；但同時，9則新聞都有引述不同人士就政府施政提出建議，寄語政府要廣開言路。這可能是因為新一屆特首上任不久，要評論他的施政表現為時尚早。

往後隨着政府提出和執行各項政策，傳媒是否還會透過籤文引述不同人士批評政府的意見，值得繼續觀察。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧鍵一]