羅健熙：《給十九歲的我》給簡約公屋的教訓：良好意願不能取代道理

由善意築成的壓力 可造成傷害

社會的迴響十分合理，校方和導演（「主事者」）都明顯有不少環節出錯。我仍然傾向相信，主事者都不是壞心腸的人；她們提出的紀錄片計劃，是從良好意願出發。但這種善良、這種很好的意願和出發點，加上很普遍存在的「家長心態」，會造成很大盲點。我們在紀錄片內或訪問當中，都經常看到「大人」將學生的各種積極或消極抵抗視為「反叛」、「細路女未諗通」、「唔夠堅強」等，完全忽略了學生的真切感受。

因為這事的出發點如此正面、善良，令不同意見者要表達其想法時，需面對更大壓力、更易被邊緣化，亦更難說清。另一方面，也因為這正面、善良的出發點，主事者亦有更大的「使命感」要完成項目——「我係做緊一件好事」。一進一退，造成的問題就更大、更嚴重了。主事者沒有任何惡意，惟這些由善意築成的壓力卻可以產生很大傷害。

電影已暫停放映，我衷心希望校方和導演可以靜下來細心聆聽同學感受，絕對不要單純以讓紀錄片重新公映為目標去跟學生溝通；希望我們這些「大人」都能夠從事件汲取教訓，正面、直視自己的盲點。

在相若時間發酵的社會事件，也包括「簡約公屋」及其啟德世運道選址。連日來社會各界對其造價和政府程序提出疑問，附近居民亦表達對選址的不滿。同樣的「善意」出發點，同樣的「對整體社會好」，同樣的因為主事者立定決心要做到而出現「好言相勸」，簡約公屋的情况竟與《給十九歲的我》有不少相似之處。

簡約屋現行安排是唯一方案？

簡約公屋由特首李家超於施政報告提出，是他處理公屋輪候時間愈來愈長的一項重點政策。我相信沒有多少人會質疑政策出發點，加快公屋輪候時間、改善基層劏房戶環境等都是無法拒絕的理由。但究竟處理這些問題是否如政府官員最近三番四次公開發言所指，現時的安排已是「唯一」方法？我相信很多人都會有不同答案。

無論如何，香港仍有很多人居住於劏房，是無可爭議的事實，所以我從來沒有反對過簡約公屋的概念。施政報告發表後，對政府願意承擔興建過渡性質房屋的責任而不是倚賴非政府機構，我亦表支持。香港有不少土地未有任何長遠規劃意向，考慮將那些土地用作興建過渡房屋（或簡約公屋），絕對值得鼓勵。

不過，現時擬議的啟德用地卻已有長遠規劃用途，附近亦有住宅、商廈為配合該用途而相繼建成入伙，突然將用地變成興建簡約公屋，惹起居民憂慮、反對，十分正常。過程中，政府一再重申該簡約公屋用地只使用7年（2年建築期及5年使用期），然後就會拆卸，這又自然會令本來已關注簡約公屋造價、關心公帑運用的市民覺得難以接受。

公共政策須講求政策理性

因為簡約公屋很有意義、是不能擋的大義大道理，所以要快點做、全力做，再加上政府很清楚自己會得到立法會支持，結果就是造價到現在提上立法會仍未計清楚、附近居民在方案正式公布後才知悉選址。當項目被質疑（例如指其造價昂貴）而理據上未能說服公眾，提出者就改為訴諸情感，說「改善居住環境不是金錢可以衡量」，甚至將反對者說得像是自私自利，或如昨天《明報》刊載文章「他們一時說支持解決住屋問題，但要落實時卻說不，令人有『葉公好龍』之感」之類的論調（編者按：陸頌雄〈告別劏房第一步 簡約公屋速上馬〉），逼人妥協讓步接受。

我仍然認為，政府制訂公共政策必須講求政策理性。政策理性不是要冷漠或離地，為政者當然應該貼近和理解民情，但制訂政策仍應有公帑和政策連貫性的考量。

有不同方案供社會選擇嗎

以啟德選址為例，將郵輪碼頭側的社區隔離設施改為簡約公屋，不是更簡單直接嗎？不需要建築期，即時可入伙，不需額外使用公帑，不影響啟德一帶原本已有的發展定位，相信已可回應大部分質疑。若單位數量不夠，還可考慮改建已停止運作、位置較佳的社區隔離設施，相信亦比直接新建簡約公屋更划算。竹篙灣的社區隔離設施地點較偏遠，但倘能加強該處與東涌市區的接駁，其實亦不失為一個「改善劏房戶環境」的選擇吧？

以上想法當然有不足之處，但比個別方案更重要的是，社會現在仍有討論和比較不同方案的空間嗎？「改善劏房戶環境」，能有不同的改善程度供社會選擇嗎？

或有人會批評，問這些問題又是拖改善房屋問題的後腿、不能慢慢討論才落實等等。但如果政府真有決心，也大可表示某年某月要敲定方案，並在該日子前以最大的胸襟和透明度，與不同持份者商討，總比現在自己決定了方案，然後不停以「劏房戶好慘」來掃除障礙來得好一點。政府制訂政策若非倚重理據而只是訴諸情感，短期可能可以把項目辦妥，惟那種覺得政府「都唔係講道理」、「雞同鴨講」的想法會慢慢植根，對未來施政實在得不償失。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]