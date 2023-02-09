施麗珊：簡約公屋是劏房戶的希望燭光

當知悉政府新措施後，劏房居民非常欣喜。簡約公屋如同「及時雨」，助劏房戶盡快脫離「租金昂貴、環境惡劣」的行列，孩子不用再彎着腰在牀上做功課，有多一點空間閱讀和玩樂，劏房長者毋須在惡劣分間單位中度過晚年。然而近期社會上對啟德發展簡約公屋的項目，存有一定反對聲音，亦有人質疑簡約公屋是否物有所值、公帑能否有效運用。事實上，再好的政策或項目亦要向公眾詳細解說，也是現代社會中問責政府應有之表現。簡約公屋對大眾是新事物，討論時間亦短，難免惹人質疑，但絕不應因此而推倒計劃、擱置上述德政。

3萬簡約屋單位 對劏房戶是及時雨

相信無人質疑劏房租戶生活困難的現實。雖然租戶可申請公屋，但公屋供應量仍是一大問題。據《長遠房屋策略2021年周年進度報告》，未來10年總房屋需求為42.3萬個單位，總供應目標定為43萬個單位，當中七成即約30萬個屬公營房屋單位。然而未來10年公營房屋供應將出現「頭輕尾重」情况，首5年（2022/23至2026/27年度）房屋供應仍屬低水平。若單計出租公屋及綠置居，預算只有約6.2萬間，年均供應僅1.2萬間（見表）；後5年（2027/28至2031/32年度）房屋供應將增加至約22萬間，年均供應約4.4萬間，可見未來10年總公營房屋供應約為28萬個單位，公營房屋供應缺口嚴重。

據《2021年人口普查》，香港現有215,700人居於分間單位，逾15%為15歲以下兒童（34,002人）。調查發現劏房戶人均居住面積僅6平方米（64.6平方呎），遠低於全港住戶人均居住面積的18平方米（193.8平方呎）；籠屋牀位住戶人均更只有約1.5平方米。

由於房屋供應滯後，實際建成量或低於預期，要在短期內增加房屋供應，實為迫切和必須。當局善用組裝合成法及土地空置期，縮短建屋年期，決心在未來5年提供3萬個簡約公屋單位，直接增加市場對基層租戶的房屋供應，在房屋供應增加、需求減少下，勢必對劏房租金構成下調壓力，令劏房租戶受惠。簡約公屋是及時雨，中短期內增加未來5年公營房屋供應，壓低市場租金水平，能收立竿見影之效。

作為扶貧平台 長遠減社會成本

社會對簡約公屋的最大質疑，是造價過高、浪費公帑。有意見認為，既然3萬簡約公屋單位花費約260億元，以營運5年計算，每個單位平均每年成本10多萬元；矮層單位（約3層高）平均造價約53萬元，高層單位（約17至19層）平均造價約65萬元，詰問為何不興建公屋或直接派錢資助居民租樓？事實上，在住屋單位供應無增加、住屋需求不減之下，租金只會水漲船高，派錢資助會肥了業主口袋，卻無助基層租戶改善住屋環境。

簡約公屋的目標是為輪候公屋的居民提供適切居所（adequate housing），助脫離環境惡劣及租金貴的劏房、籠屋和板房。吸收過渡住屋的經驗，明白因非永久居住地，居民不會花錢亦無能力添置基本設備，所以簡約公屋雖較公屋的建設簡約，但提供基本適切居所設施，例如鋪設地板、提供獨立洗手間、配備電熱水爐和抽氣扇，高樓層的配置升降機，必有一定成本，加上通脹影響，建築材料費用上升，都會增加成本。

至於第一批1.7萬個簡約公屋的管理費開支，涉款逾25億元，亦未必較公屋貴。目前公屋同樣需要外判管理公司負責屋邨管理、保安和維修，以及房屋署職員處理公屋租賃事宜的開支。倘當局改由房屋署增聘人手及外判商負責管理，恐怕預算亦難大減。簡約公屋作為扶貧平台，令居民有安居之所，可減省租金水電開支，又包括社會服務等元素，提供一站式生活支援和社會服務，開支難免，但具備扶貧功能，長遠必減少社會成本。

無改規劃用途 善用土地救劏房戶

除單位設計外，簡約公屋項目選址亦是另一大爭議點。不少公屋輪候冊家庭於市區生活，若簡約公屋能位處市區，便利上班、上學，減省交通費和日常往返時間，必然令項目吸引力大增。當局至今公布8幅用地，除了屯門、元朗及蓮塘尾等4幅用地外，目前選址啟德、牛頭角、柴灣，均屬難得的市區用地，很受歡迎，當中啟德世運道用地更可提供逾一萬個簡約公屋單位。可惜當區議員及居民群起反對，更稱不排除上街發聲或訴諸法律行動等。

然而，當局已多次重申簡約公屋屬臨時性質，項目用地的法定規劃用途（即「綜合發展區」及「其他指定用途」）維持不變，只是未到發展階段，故此若不興建簡約公屋，這塊地會空着，等着再曬好幾年太陽。當局承諾項目在2年興建、5年居住期後，當達到原有規劃發展時間，會交還土地。問題是大家是否可以善用這空隙的時間和空間，伸手扶一扶在水深火熱的劏房居民一把；况且市區亦需要各階層的工人，不少居民可原區就業，有利勞動市場。

解決住屋問題與社會發展 非對立

每每涉及土地規劃和運用的項目，輿論便傾向將解決基層住屋問題及社會發展放於對立面，此舉不但不利理性討論，更造成社會進一步撕裂。香港正面對土地短缺問題，當中不止欠缺土地建屋、用作商業發展（辦公室樓宇），興建公共設施的土地同樣緊張。香港持續發展商業是必要的，特別經過漫長疫情後，恢復經濟實為全港市民共同目標及願望。

同時，劏房戶支持啟德世運道簡約公屋項目，不等於反對政府原定對啟德的整體規劃。是次簡約公屋項目，實際上只是利用啟德商業區的發展縫隙，更有效使用待發展的土地，暫時借出以紓緩本港房屋問題之用，相信對啟德以至九龍東的發展定位不會構成長遠影響，希望當區居民及持份者能夠諒解。

住屋是香港市民共同面對的問題，實在需要社會各界人士互相包容、加強協商、同心合力方能覓得出路。過往每當政府定出規劃公屋用地之時，總有人表示另有更好發展的土地，結果公屋土地發展時間一再延長，才有今天的以非常辦法及成本，補救多年累積下來的問題。今日再不補救，他日社會付出的家庭、社會問題的成本必更高。劏房居民其實亦想自己租樓買樓，可惜拚命工作、掙扎求存，人工遠遠追不上樓價及租金升幅，僅能租下與老鼠木蝨共眠的劏房甚至牀位，絕望地等待無了期的公屋。劏房居民已活於水深火熱之中逾10年，終於遇來一個希望及改變機會，簡約公屋為水深火熱中的劏房孩子、老人、貧窮勞工燃點希望。

建成簡約公屋，將成為解決基層住屋問題的轉捩點；再配合公屋供應漸增，實有望帶領香港走出「劏房圍城」困局。社協及一眾基層人士懇請社會各界，能為貧困社群多行一步，抱着關懷仁愛的心及對基層的接納，支持推行8個簡約公屋項目，懇請勿吹熄為劏房戶點起的燭光，奪去基層的最後希望。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

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[施麗珊]