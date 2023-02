梁嘉傑：守護民康 擴建醫學教研設施刻不容緩

由於人口老化及預期新興傳染病將繼續出現,社會對醫療服務的需求愈見迫切,特區政府已承諾增加醫科學額,以確保醫護人手供應充足。同時,港大醫學院經過多年發展,校園空間漸覺捉襟見肘;增添更多教學設施、擴建校園,已是刻不容緩。

為了便利師生往來教學醫院、上課及研究設施,提升學習和工作效率,新建的設施亦應近在咫尺。即使我們已經展開多項工程,包括重新規劃現有空間、改撥更多作教學用途,但亦只屬杯水車薪。我們實在需要更多空間興建教學及研究設施,以應付未來對醫療服務的殷切需求。

曾有意見質疑為何要選擇在斜坡上興建上述大樓,而非另覓更合適的地點。我可以坦白告訴大家:沒有比沙宣道3號以東更合適的選址了。原因很簡單,這片土地毗鄰港大醫學院及瑪麗醫院,師生往返方便快捷,徒步數分鐘可達。

傳染病威脅人類健康 須未雨綢繆

過去20年,本港經歷多次前所未見的疫症,從SARS到肆虐至今的COVID-19,嚴重威脅全港700多萬市民的健康和生活。可是無論醫學如何進步,未知的新興傳染病仍是人類健康的重大威脅,我們必須未雨綢繆。

早在2005年,世界衛生組織在一份有關對抗新興傳染病的報告已指出:「傳染病將一如以往,在未來繼續出現。人類行為與風俗的改變,會繼續令微生物有可能造成令人措手不及的傳染病大流行。科學亦無法阻止新的微生物誕生,因為這是基因演化的結果,是大自然的定律(註1)。」因此,世衛建議「必須加強在現有資源、技術及知識的限制下,及早發現和迅速、有效地應對新興微生物的能力」(註2)。

持續更新技術設備 滿足教研需要

其實,新興傳染病只是人類健康的重大威脅之一,尚有其他已知和未知的疾病,亟需我們繼續研究和探索,並傳授有關知識。若要做到這一點,不僅要定期檢討及調整我們的醫學課程內容,也要持續更新技術與設備,以滿足教學和研究的需要。

承蒙特區政府及多方善長支持,港大醫學院近年增設了多項先進儀器及設備,例如在無添加色素或固定劑的情况下,可以高解像度顯示各種細胞組織、病毒及蛋白結構自然狀態的低溫電子顯微鏡,有助加強對各種致病機制的認知,促進相關療法的研究。

此外,港大醫學院已得到當局批准,成立專研細胞療法及基因療法的GMP實驗室,可望在本港生產各類先進療法產品,以治療癌症、心血管疾病及神經退化疾病,減少對外國醫療科技的依賴,縮短病人等候治療的時間。最近我們亦在護理學院的模擬病房裏添置了不同年齡的模擬病人,從幼兒到成人都有,藉以提升護理學生的學習體驗及信心。

如此種種,都需要相當多的空間來運作。其中GMP實驗室更須符合特定的規格及設置,方可充分發揮其功能。日後在目前選址成立GMP實驗室,所製成的治療產品亦可瞬間送抵瑪麗醫院及本港其他醫院,大幅節省從外國輸入的等候時間,有助提高治療成效。

恪守法規指引 確保社區安全

在多次公眾諮詢中,不少市民支持有關計劃,我們謹致由衷謝意。同時,也有個別人士提出一些憂慮和關注,主要可歸納為以下3點:(1)大樓會影響附近民居的景觀;(2)工程會對附近環境造成不良影響,包括自然生態及水道;(3)實驗室是否安全。

我們已積極採取行動回應上述各點,包括修改建築設計,以減少對周邊樹木、水道及景觀的影響。為方便師生及居民往來,我們會在大樓內外興建無障礙便捷通道,連接瑪麗醫院、薄扶林道、沙宣道、羅富國徑及域多利道。同時,我們也會在大樓範圍內增設綠化設施,建造可供公眾人士使用的花園平台,為師生及附近居民提供一個環保、健康的好去處。

至於安全問題,港大醫學院一直恪守所有相關安全法規及指引,安全紀錄亦十分良好。我們承諾將一如既往,視安全為首要考慮,並採取一切所需措施,確保師生、研究人員及社區的安全。

綜合上述各點,我們認為目前的選址是最理想的,並希望得到社會各界支持,讓工程早日展開,進一步保障市民健康。

註1:Regional Office for South-East Asia, World Health Organization, Combating Emerging Infectious Diseases in the South-East Asia Region (New Delhi: 2005), p.1

註2:同註1,pp.1-2

作者是香港大學李嘉誠醫學院副院長(教學)

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[梁嘉傑]