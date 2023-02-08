邵善波：續論簡約公屋計劃的謬誤

感情還感情 道理還道理

在目前政治環境下，政府在立法會內取得這項目的撥款，就算有些嘈吵，都不會出現問題。正是因為這原因，社會更加有需要對政府提出的政策多作討論及探討，以「以事論事」的態度辨別是非，協助政府施政，積極及有效地監督政府施政。

政府這次動了真情，為數以十萬計正在輪候公屋的人着急，特別是十數萬個住在劏房的家庭，嘗試採取措施，於短期內，在他們等到入住公屋前改善其居住環境，這應該是值得社會讚賞的情懷。但感情還感情，道理還道理，讓我們細看、檢視這計劃的結構內容。

政府建議花約260億元，在5年內建造3萬個臨時房屋；這些房屋的使用期為5年，讓現在輪候公屋的家庭中的3萬個困難戶先行入住。假設是在這5年內，他們會獲派公屋單位。這就是簡約公屋計劃的功能與目的。

這計劃的預算，調整後約為260億元，這只包括設計及工程開支，還未包括基礎建設、行政費、可能超支，及7、8年後拆除這3萬個單位的費用。撇開這些考慮，即這計劃提出為了改善3萬個家庭在5年時間內的居住環境，為每個家庭津貼近87萬元，即每戶每年17萬元，這是合理地使用公帑嗎？以同樣的資源，有更好辦法去幫助這些人嗎？

簡單地說，如果按政府標準選出的這3萬個家庭，讓他們選擇在入住公屋前的7、8年內，每年可得到政府12萬元津貼，或讓他們乾等2、3年後，政府每年給他們17萬元津貼，去改善他們的居住環境，沒有人會選擇入住簡約公屋。當然，政府不會這樣做，理由是沒辦法保證政府的這個津貼，會被用在改善這些家庭的居住條件上。這是派發現金津貼福利計劃的一個結構性缺陷。

讓我們回到政府這政策的初心，回到計劃原來的基本目的上，即如何幫助正等候上公屋，特別是住在劏房惡劣環境的家庭，在他們漫長的等待上樓當中，改善他們的居住環境。

面對政府的方案，社會上提出幾個反建議。一個是租用酒店房間，這在疫情衝擊香港時，看來是一個可能的選擇，但現在應已不存在這空間。另外一個建議是以同樣的資源，向這些家庭提供租金補貼。這也很快被政府拒絕，理由是這做法不一定會解決他們的居住環境問題，反而會引起業主加租等反應。這些建議看來都有不同問題。

以為簡約屋可減劏房戶 一廂情願

首先，我們應該認清楚，方案面對的是十數萬甚至數十萬這樣的劏房戶。政府提出花費二三百億元，只協助其中的3萬戶解決其困難，這做法本身就是一個問題。其次，劏房的出現有其客觀原因，除了因為房價高及房租貴外，也有實際的生活需要。以相近的租金，很多這些家庭不是不可以在較偏遠地方，租到條件比較好的單位；但他們情願租住近市區中心、條件惡劣的劏房，不少是因為離上班地點近，可省卻交通費及時間。此外，子女上學也是一個重要的考慮原因。並且，以為安排了3萬個家庭入住條件較好的簡約公屋，就會少了3萬個劏房戶，是一廂情願的想法。很可能在這些家庭搬出後，這些劏房單位就會有其他家庭補上，劏房戶總數不會因此而有所減少。

啟德區計劃興建的1萬多個簡約公屋單位，可能不缺劏房戶願意入住；但在新界偏遠地區的簡約公屋，很可能就像現在的過渡房屋一樣，出現不少長期空置單位，沒有人願意入住。面對這些情况，政府以訴諸情感來為這計劃護航的「脫困數學」，亦未能回應這些質疑。假如花了近300億元後，還是有那麼多劏房家庭，還是有那麼多痛苦，政府又如何解釋呢？

方案問題的本質，是根本就不會有一個成本效益合理又有效的辦法，去解決一些家庭的短期居住問題。安家是一個長遠考慮，除了在特殊情况外，如剛到一個新城市，會有臨時安排的考慮之外，所有家庭都希望盡快有一個安定及長遠的住所。要解決劏房戶的困難，就應該盡快覓地，大規模加建公共房屋。但這一屆政府，與上一屆一樣，早已放棄這個努力，接受未來5年土地供應的短缺是無法解決的，因為這屆政府處理土地房屋問題的班子，基本上與上一屆一樣。

香港的房屋供求問題，早已走向「新加坡化」，即私人樓宇價錢飈升，已脫離大部分人的購買能力，不可能逆轉，政府大量提供公營房屋是唯一解決辦法，惟香港政府遲遲不願意接受這現實——不久前仍然提出要重建那早已不存在，或根本就沒有的「置業階梯」。香港人曾否有「入住公屋，到經濟條件改善後購買居屋，再有改善後購置私樓」這樣的一個階梯，本來就是一個問題。

處理房屋問題 首要放棄失敗者心態

對大規模開發土地，社會上提出不少建議及方案，這些建議難免都有大大小小的問題，如大量綠色地帶中可用的土地，缺乏交通及基礎設施，不可能很快就可以建造房屋。但這總比政府提出的「明日大嶼」及新界北部的宏大發展計劃，這些20多年都不可能見到一寸土地的計劃好得多。關鍵是，這些社會建議的問題並不是不可以解決，需要的是更大勇氣、擔當及魄力。

新範式基金會提出使用兩幅現成土地，即前南丫石礦場及沙嶺土地，以組裝合成建築法快速建造二三十萬個公屋單位，是一個可行方案，需要的只是政府的決心及擔當。如這屆政府真的希望為住在劏房的十數萬個家庭解困，為此更可以放棄效益成本的考慮，沒有理由不認真去考慮這些建議。

解決劏房家庭及數以十萬計等候入住公屋的個人和家庭的問題，方法是盡快讓他們上樓，這是最有效的扶貧辦法。他們需要的是一個長期及穩定的住屋，而不是一些臨時安排。這也是具體回應習近平主席去年7月1日香港講話要求的一個做法。香港缺乏土地是個問題，但不是沒有解決辦法。放棄失敗者的心態，是處理這問題的首要條件。

作者是新範式基金會總裁

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[邵善波]