陸頌雄：告別劏房第一步 簡約公屋速上馬

筆者認為簡約公屋是香港告別劏房第一步，是改善基層市民居住環境的重要一步。香港要告別過去的亂象，進入由治及興的新時代，簡約公屋是特區政府及我們社會每一位的一個重要功課。特區政府務必拿出魄力，突破困局。

輪候公屋者期待簡約屋

最近房屋局公布簡約公屋計劃共有8個項目，首批4個包括在元朗、屯門、牛頭角和啟德，提供約1.7萬個單位；第二批在上水、柴灣和屯門兩個地點，預計約1.3萬個單位。房屋局在去年《長遠房屋策略2022年周年進度報告》指出，現有127,500戶居於環境欠佳的單位，當中有9萬多劏房戶、2萬多戶居於臨時構築物單位。而工聯會日前發布一個民意調查，發現在受訪的輪候公屋人士中，有七成居於劏房；受訪者中亦有近七成表示有意申請簡約公屋，只有不足兩成人無意申請，顯示眾多輪候公屋人士對簡約公屋政策的期待。

筆者之所以認為簡約公屋是香港告別劏房第一步，是因為該政策乃特區政府拿出最具體的新措施，來解決香港長期以來的居住問題。而簡約公屋屬於政策介入市場的重大施政，有極大的社會價值。3萬個簡約公屋單位大約是現有劏房戶的三分之一，是所有「環境欠佳單位」的近四分之一；再加上2萬個過渡房屋單位，筆者相信可以在一定程度上改變現有劏房市場生態，包括劏房租金水平，並讓至少10多萬人脫離惡劣的居住環境。

不應糾結帳面效益

另一方面，輿論中亦有質疑簡約公屋造價偏高，但筆者認為我們可以用「以金錢換時間」的思維去思考。衡量效益不止看每單位造價，「時間」也是重要考慮。相對傳統公屋，簡約公屋可以在較短時間內，建成相等於一個大型屋邨的單位量。簡約公屋一方面解決市民居住需要，同時減低劏房需求，從而令劏房租金和居住環境可以有所改善，這些都是時間換來的效益，因此我們不應糾結在帳面上的效益。此外，筆者認為部分簡約公屋項目在可行情况下，可適當延長使用年期，或改為青年宿舍，使之物盡其用。

同時，我們亦可以藉簡約公屋，讓現時過渡房屋計劃的申請門檻降低。現時過渡房屋要求申請人士或家庭已輪候公屋不少於3年，或居於不適切房屋或有迫切需要援助其改善居所。筆者認為對於入住率較低的過渡房屋項目，可以進一步放寬入住要求，包括不一定要求輪候公屋超過3年，以及對於有經濟困難但無法申請公屋人士等，加入計分制方式，讓更多有需要人士和家庭可以申請入住。

對周邊私樓影響 毋須過慮

增加公營房屋供應是社會共識，但可惜的是過去基層住屋設施建設，往往被別有用心之人污名化。而事實上劏房一直在市區內林立，惟過往附近的新樓照樣繼續發展，樓價照樣「步步高升」。因此簡約公屋對於周邊私樓的影響，應毋須過慮。

筆者同意社區設施應跟上社區人口發展，故此希望特區政府在簡約公屋計劃落實後，加快檢視有關社區資源的規劃，利用新技術、新方法，彈性、適時善用土地資源。簡約不等於簡陋，簡約社區設施如設計得宜，一樣能滿足社區需要。

此外，特區政府亦要做好交通配套；對於較偏遠的簡約公屋項目，建議讓申請新界地區公屋和有特殊需要的公屋輪候人士，能早於3年輪候期居住新界簡約公屋。另外，政府應主動聯絡合適的輪候公屋戶，盡早安排簡約公屋登記和實地視察，讓他們能提早作搬屋計劃，加強計劃暢順；也應該提早組織社區服務，向有需要人士和家庭提供搬遷相關的支援，並應確保入住的家庭之後能直接上樓公屋，避免居民一搬再搬。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會會董

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[陸頌雄]