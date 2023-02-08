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2023年2月8日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：簡約公屋 吃力不討好 ／文：陳景祥
聞風筆動：簡約公屋造價未過關 營運開支疑團另一炸彈 ／文：李先知
陸頌雄：告別劏房第一步 簡約公屋速上馬
邵善波：續論簡約公屋計劃的謬誤
劉銳紹：欲窮大地三千界 韜光養晦看天時──從中美「間諜氣球」的動機、實力和策略談起
梁嘉傑：守護民康 擴建醫學教研設施刻不容緩
筆陣：簡約公屋 吃力不討好 ／文：陳景祥
【明報文章】香港房屋問題向來「複雜」，本屆政府提出興建「簡約公屋」，令問題變得更複雜！
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筆陣：簡約公屋 吃力不討好 ／文：陳景祥
聞風筆動：簡約公屋造價未過關 營運開支疑團另一炸彈 ／文：李先知
陸頌雄：告別劏房第一步 簡約公屋速上馬
邵善波：續論簡約公屋計劃的謬誤
劉銳紹：欲窮大地三千界 韜光養晦看天時──從中美「間諜氣球」的動機、實力和策略談起
梁嘉傑：守護民康 擴建醫學教研設施刻不容緩
聞風筆動：簡約公屋造價未過關 營運開支疑團另一炸彈 ／文：李先知
陸頌雄：告別劏房第一步 簡約公屋速上馬
邵善波：續論簡約公屋計劃的謬誤
劉銳紹：欲窮大地三千界 韜光養晦看天時──從中美「間諜氣球」的動機、實力和策略談起
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