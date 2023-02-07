狄志遠、崔定邦：使錢應「適度寬鬆」 着力投資福利房屋

實際改善民生 助維持社會穩定

至於復蘇速度有幾快，純粹視乎政府投放幾多財政資源重建經濟。我們希望政府對旅遊業、旅遊巴士和跨境交通的財政幫助，千萬不要視之為援助，應當作為投資。政府和社會好清楚，2023年旅客多寡，關乎下一個財政年度的收入，促進旅客訪港消費，創造就業機會，讓市民和商家賺錢交稅，是最有效擺脫財赤的手段。香港當局向居民和旅客大派70萬張機票，定必取得效果。如果能夠訂定一個訪港旅客人數目標，例如達至疫情前某一個比例，則可實踐施政「以結果為目標」。

香港經歷近4年困難時期，實實際際改善社會民生，有助維持社會長期穩定。新思維認為香港傳統財政收入來源，並非有結構問題，只要股市暢旺和旅客數目恢復，有信心短期內恢復收支平衡。

政府在2022/23財政年度減少了福利開支1%，與口口聲聲扶助弱勢社群背道而馳。新一年度財政收入肯定會改善，新思維希望財政預算案能夠在福利開支做到跑贏通脹的淨增長，並且在下年度的福利預算能夠追回2022年度所削減的1%福利開支，以及回應社會訴求，提供更多福利服務，特別是殘疾人士、長者及照顧者服務。

建議啟德跑道區方艙改為簡約屋

農曆新年前，我們曾經與房屋局長何永賢見面。我們支持簡約公屋計劃，並且認同其建屋目標，以及作為立即幫助劏房戶的「救生艇」。劏房戶的居住環境極度惡劣，簡約公屋可幫助他們「返到人間」，合乎基本要求的居住環境，並且是最有效手段抗衡無良業主。

我們亦建議當局把啟德跑道區上約3000個方艙單位，立刻改為「簡約公屋」，快則隨時可以入伙，讓市民看見新政府辦事瀟灑迅速的新風，會為解決房屋問題「搏到盡」！近期的選址爭拗是信心問題，政府對啟德無人駕駛系統「走數」，必然令當區居民欠缺信心，政府需要補救。眼前經濟衰退及財赤嚴重，位置優越的觀塘裕民坊重建寫字樓及酒店計劃，招標更要告吹。當局把啟德部分地皮轉為臨時的簡約公屋，可相信是短暫的。新思維認為啟德地皮位置良好，只要將來經濟恢復正常，政府必然重新拍賣市區貴重土地作商業用途，屆時簡約公屋自然會結束。

我們同財爺一樣認為使錢應該「適度寬鬆」，但仍需看看價目表。簡約公屋屬臨時性質，但每個單位平均造價高達86萬元，逼近興建傳統公屋的價格。我們認為興建公共屋邨及居屋，始終是幫助基層邁向幸福生活的階梯，並且最符合成本效益。

新思維期望2023兔年，政府全力恢復經濟，當香港充滿機遇和就業機會，在外的香港人和外國企業一定會重新以香港為家。我們期望政府把賺到的財富大力投資社會福利、開拓土地、興建房屋，讓香港成為一個繁榮共富、充滿愛心、可持續發展的社會。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、崔定邦]