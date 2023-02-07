歐陽五：氣球之輕vs.中美關係之重

官方溝通「放鴿子」 反映美對華誠意少

國際關係史上不乏意外事件，但對局勢的影響卻在於政治家對事件的判斷和處理。本次氣球事件，中國明確表示，中方已核查並向美方反饋，該氣球屬於民用性質，完全是一次不可抗力導致的意外情况。美國國內亦已經評估，該氣球不會對地面人員構成威脅，也並未構成情報蒐集風險。

但就是這樣一個無心闖入的氣球，卻令中美官方線下溝通「放了鴿子」。氣球之輕與兩國關係之重，美國的選擇反映的是對華誠意之少。有意改善關係者，會冷靜、穩妥處理一些意外情况，不影響雙邊關係進程。而美國的做法是借題發揮、將其政治化，並製造和升級矛盾。即便國務卿訪華面臨國內部分群體的壓力，隨意更改外交行程也極不可取。美國前資深外交官傅立民（Chas W. Freeman, Jr.）直言，布林肯取消訪華的決定「可悲」（pathetic），表明拜登政府在政治上過於軟弱。新加坡外交部長維文對此亦表示「令人遺憾」。

與氣球事件上的態度相應，是美國對華遏制進程的精心設計和迅速推動。去年底，美國商務部宣布把36家中國科技公司列入出口管制「實體名單」；美國總統拜登簽署了含有大量涉台消極條款的2023財年國防授權法。今年，中國春節期間，美國與荷蘭、日本達成協議，決定聯手限制芯片技術輸往中國，精準集中打擊中國半導體產業；美國商務部傳出消息，將大幅收緊對中國電訊巨頭華為的出口限制；美國與菲律賓近日宣布達成協議，後者允許美方使用菲律賓額外4個軍事基地，針對意味明顯。

這種種動作，與G20（二十國集團）峰會上美國政府首腦對中國所作的承諾南轅北轍。美國「說歸說、做歸做」的兩套行事邏輯，已經讓各界對中美關係改善「不抱期待」，「氣球事件」更強化了這一觀感。

中美交鋒 「鬥而未破」

但中美關係能讓其「自由落體」嗎？2022年中美雙邊貿易額達到了7600億美元，創了歷史新高。2023年，隨着防疫政策的調整，雙方民間往來意願和人數將大幅增加。無論是重振國內經濟，還是應對氣候變化、解決全球與區域熱點問題，美國都離不開中國。而中國在對美鬥爭維護國家利益的同時，亦並不希望與美國決裂。

世界上絕大多數國家亦希望兩國管理好雙邊關係，以便在廣泛問題上合作，而不是陷入衝突。CGTN（中國國際電視台）發起的一項全球網絡民調顯示，86.12%的全球受訪者認為中美關係應秉承互利共贏原則，摒棄零和博弈；76.12%受訪者認為，良好的中美關係將有利於世界和平穩定與持久繁榮。

美國國內亦不乏理性聲音。微軟公司聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）近日表示，中國崛起是「世界的巨大勝利」。他亦指出美國當前對中國及其回應的思維方式，是一種雙輸心態。

稍欣慰的是，此次「氣球事件」，中美雙方的交鋒目前「鬥而未破」，仍留有餘地。布林肯表示他將準備在條件允許時盡快訪問北京。中國也沒有關上溝通的大門。

政治家要堅持做對的事

對美國而言，恢復與華國家交往層面的理智需要時間，更需要勇氣。面對內部各派力量之間的暗鬥與掣肘，政治家要做對的事，並為此堅持，某種程度上，非但不能迎合時常被操作和帶偏的民意，還要引導民眾真正看清中美合作的利弊。理性思考國家整體利益與全球利益，就能找到正確的、正常的中美相處之道。

中美以小球推動大球轉動的情景，還歷歷在目；如今一個「小小」氣球再次攪動中美互動進程，這既說明偶然事件的重要性，更說明影響歷史進程最重要的因素，還是人的能動性。與其對中美關係在某個節點出現好轉抱有期待，不如對中美長期博弈互動中的理性能動性持開放態度。希望這一能動性最終能夠回歸，讓兩國關係實現對歷史輪迴的某種超越。

作者是時事評論員

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[歐陽五]