小羊：民無信而不立 請政府三思在啟德建簡約公屋

在當日，香港政府要在九龍東發展第二個核心商業區（CBD2），提出一個有如玫瑰園的計劃，重點包括綠色核心商業區、智慧城市、交通設施等，當中當然包括有既定公私發展比例的住宅項目。

就是這個願景，地產發展商及其他商業集團紛紛以發展核心商業區各項配套為中心，投資發展區內的商業樓宇及私人住宅，並定位為相對高級及新穎的樓宇。而市民同樣是因為這個願景，在這地區購買私人住宅，期望在一個現代化、具核心商業區氣度的地區成家建家，為家人、為自己改善生活環境。

擇居CBD 不止為解決居住基本需要

如果只為解決基本居住需要，根本不用付出額外溢價購買核心商業地區住宅。長沙灣、美孚、青衣、深水埗等都不乏或新或舊的民生住宅。選擇在香港核心商業區建家，為的就是一份自豪感——希望直接感受香港經濟成就及脈搏的自豪感。啟德的居民並不是大富大貴的人，但相信大部分都是透過自身努力，一步一步改善自己生活，住進啟德相對較高尚的私樓，感受身邊人與物的時代氣息，是一個審慎而要付出高代價的決定。這決定更是反映對香港發展有信心，深信政府會按承諾在啟德建立核心商業區的證明。

雖然政治不正確，但不得不承認，住在動輒千萬元的私樓與住在劏房的居民，無論在生活習慣、對聲音的容忍度、審美的角度等，皆存在很大差異。在啟德建簡約公屋，社會的矛盾必然更為明顯。雖說只是5年，但當中的建築時間、日後搬遷、重新發展，必然又會是10年時光，而相關漣漪效應的影響更可能超越10年。

城市規劃要有序 有限資源需慎用

雖然政府說能夠改善劏房戶生活環境的價值不能以數字衡量，但作為公帑使用的決策者，必須考慮當中涉及的成本——

（1）建築成本：相關單位只會使用5年，惟成本卻接近長期公屋（參考政府工程項目超支的歷史，可能成本更高）；

（2）對啟德地區可作為商業用途價值的影響：環境改變，周邊預計的客路亦會改變，大型國際商業集團會否以原本的租金，進駐於以簡約公屋為鄰的商業區，將成疑問；

（3）景觀及環境氣氛對附近地區構成負面影響：不計對地區租值的影響，單計簡約公屋成本，這又是否有效使用資源呢？若要解決基層居民住屋需要，可把公帑用於啟動大型舊區重建，大面積而長遠地改善基層人士生活。

不少生活在舊區（如深水埗）的居民，住在樓齡超過50年的唐樓（唐樓是沒有電梯的樓宇），不少更是行動不便的老人，連外出的自由都沒有。他們經過半生努力或擁有一個唐樓單位，但由於樓宇樓齡已超過五六十年，不斷收到政府改善水管、消防、外牆等要求，在沒有收入的情况下，除繳交差餉地租，又要應付政府的「改善」要求，為一層五六十年的唐樓「化妝」，根本對改善生活環境毫無幫助。是否因為他們不發聲就等於他們生活好，政府可以不顧及他們的基本需要呢？使用公帑必須用得其所，因資源有限，任何使用都有機會成本。不是說說現時住劏房的人有需要幫助，就可以不理效益，把龐大資源投放在如海市蜃樓式的簡約公屋。

強勢政府更應為香港長遠規劃

政府老是說沒有足夠土地，要提供公共房屋就要插針式發展。說話雖然動聽，實際上就是懶、走精面，只求在短期提供房屋單位，好讓在工作報告中自我陶醉已解決幾多基層巿民的住屋需要，但結果就是令城巿面貌變得嶙峋不堪。沙田的新城巿規劃，至今仍為人津津樂道，在發展過程中，相信當時必定曾遇到無數困難；但由於規劃完善、堅定執行計劃，經過多年逐步發展，已建成一個配套完善、環境優美的社區，為一代又一代沙田人提供建設美好家庭的土壤。

現時香港政府已是一個強勢政府，任何政府提出的議題，無論是議員、工商團體都一致讚好。為何不利用政府現時的能力，勇於承擔，花多一點努力，為社會作出實質貢獻？不要視舊社區（如深水埗）重建為畏途，作為香港官員必須展示「為官避事平生恥」的志氣。透過長期規劃，真正解決基層住屋需要，一步步為基層社區發展作出實質改善。

舊社區的重建可能不會在官員任期內完成，惟可否展現「成功不必在我」的精神，不要貪戀化妝式的政績？香港巿民的眼睛是雪亮的，必然會對不求個人功勞、用心為社區發展作出實質而長遠貢獻的官員心存感謝。不惜公帑，胡亂選地興建短期臨時公屋，誰人為官都識做、亦可做，根本無法證明官員能力。作為強勢政府，能力愈大，責任愈大，請不要再做興建短期臨時簡約公屋的化妝工程。

啟德AIRSIDE和「雙子塔」是新穎時尚的商業大樓及購物中心，預計即將開幕營運，而相關大樓正正是位處啟德簡約公屋選址旁邊。投資者當時決定在啟德投資建設商業大樓及購物中心，想必相信啟德將會發展為核心商業區才會投入龐大資本，希望尋求業務機遇、追求合理回報。突如其來建設簡約公屋的決定，必然是意料之外的結果。

一次失信 足以摧毁投資者信任

客戶群的改變，必然會導致商業大樓及購物中心的定位改變，投資者回報亦定然會受影響。投資者可否停業5年，等待簡約公屋停止運作，一切回復舊貌，才重啟原來運作呢？現時商界團體雖然對於在啟德發展簡約公屋異口同聲一致讚好，但不得不承認政府不按計劃行事的處事手法，投資者根本難以合理評估風險及回報，這難免會動搖投資者信心。

今天已在米已成炊的臨界點，投資者有口難言，亦無力挽回；惟商業投資者有玲瓏剔透心，必然會對香港政府日後的地區規劃能否最終實現存疑，日後對香港的投資金額，必然大打折扣。「明日大嶼」、「北部都會區」計劃會否只是幌子，最終既走樣又變形？相關疑問或會影響本地及國際投資者信心。一葉知秋，在受了啟德這一教訓後，對日後在香港的投資定必轉趨審慎，對香港經濟發展造成深遠影響。請政府三思是否值得為只有5年使用期的公屋，而動搖本地及國際商界對香港長遠發展的信心。

總結

有官員稱沒有經歷生活環境困難的人，沒有資格反對在啟德建簡約公屋。筆者人生一半的時間都住在舊唐樓（0至6歲住在劏房，6至20歲住在深水埗唐八樓），生活環境絕非理想。上文多次說及深水埗的環境，正是筆者青少年時期每天生活在深水埗的見證。求學階段，多少個晚上，筆者是在老鼠磨牙聲的陪伴下挑燈夜讀。生活環境的困難，並未磨蝕筆者與兄弟姊妹向上努力的心，因為我們知道，「躺平」絕對不是我們的選項。只有靠自己努力才能改善生活。兄妹三人皆考進港大或中大，其中妹妹更是拔尖考上中大，其後開始工作，逐步改善自己及家人的生活。

每人對「獅子山精神」的理解都不一樣，惟筆者相信，一步一步，踏實前行，才是獅子山精神。為求達到短期「目標」不惜一切，只肯做表面工夫，並非獅子山精神。今日或許無法改變政府的一意孤行，但若政府真的在啟德建簡約公屋，必然會傷透中產人士之心，亦必令投資者對政府寒心，多少個招商計劃，只會淪為笑話。期望政府可臨崖勒馬，不要再做化妝工程，踏實制訂長遠的基層地區規劃，並信守發展核心商業區的承諾。

作者是啟德居民

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[小羊]