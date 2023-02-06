李峻嶸：最低工資骨氣論不當 工資何謂「過低」不清晰

對右翼而言，福利往往帶着「養懶人」的意思，所以當最低工資可能低於綜援金，他們會覺得變相是政府鼓勵大家做所謂的「懶人」。對左翼而言，現行綜援制度已無法令人過真正有尊嚴的生活。如果全職出售勞動力卻無法令自己和家人有比綜援受助人更高的購買力，那不但是對僱員的嚴重壓迫，也是賤視打工仔女的勞動價值。

福利與骨氣混為一談 加劇綜援負面標籤

勞福局長孫玉菡指不少市民「有骨氣」，「寧願做嘢都唔想攞社會福利」，似是要回應來自右翼的質疑。但我懷疑，孫局長這番言論，會令上任勞福局長羅致光一肚氣。2021年2月14日，羅致光發表的網誌是這樣寫的：「在立法會又聽到有議員說什麼『有手有腳，唔想申請綜援』。雖然我每次聽到這些語帶侮辱領取綜援人士的說話都有些『火滾』，但總是要忍，盡力解說。」羅致光的解說，主要是澄清不少人對綜援領取者的誤解。簡單來說，領綜援者不一定無業，更何况一個人無業或者收入不足，往往跟骨氣和是否勤力無關。家庭崗位、健康理由、宏觀的經濟環境都不是個人意志能夠左右。而且一個人對社會有多少貢獻，亦不能單以有沒有參加勞動市場來判定。難道那些任無酬照顧者的市民，不也是在付出勞動力，而且為社會創造重要價值嗎？

將社會福利與骨氣混為一談，實際上是鞏固綜援等社會保障在主流社會中的負面標籤，絕非勞福局長應發表的言論。

最低工資 並非兜生活質素的底

除了骨氣論外，孫局長一方面指綜援是「用嚟兜底」，所以不應拿綜援與最低工資比較。綜援是保障市民最基本的生活質素，當然是「用嚟兜底」的。政府現行的機制是以社會保障援助物價指數（社援指數）為主要參考指標，以確保基層市民的最低生活質素不會跌穿某個水平（這個水平是否合理，則是另一回事）。因應最新社援指數的調查結果，綜援、長者生活津貼、生果金和傷殘津貼的金額都在本月上調3.7%。而法定最低工資之所以叫最低工資，就是因為它也是「用嚟兜底」。不過最低工資要兜的「底」，不是兜生活質素的底，而是兜出售勞動力時所得到時薪的底。現在的問題是，這個「底」應如何釐定呢？兜這個底又是要達到怎樣的效果呢？

根據現行機制，最低工資金額先由最低工資委員會提出建議，再交由行政長官會同行政會議通過。最低工資委員會成員由特首委任，除了3名官守成員外，9名成員當中，勞工界、商界和學界各佔3人。而最低工資委員會在釐定最低工資金額時，要有以下考慮：須在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並要顧及維持香港的經濟發展及競爭力（《最低工資條例》）。

以上的考慮要素，除了「防止工資過低」一項外，其實都在壓低最低工資水平。而且就算翻閱早前出版的《最低工資委員會2022年報告》，最低工資委員會根本沒有就何謂工資「過低」嘗試下任何定義。縱使報告羅列了不少數據，並表明「社會共融」（相關3項指標為生活水平、就業意欲和勞資關係）是最低工資委員會做決定的四大考慮範疇之一（其餘包括整體經濟狀况、勞工市場情况、競爭力），但公眾似乎還是無法得知委員會諸委員對「過低」的理解，及生活水平一項對制訂最低工資時有多重要。最後公眾的印象只能是，最低工資金額是政治角力的結果。而當直接受惠於最低工資的人數應不會佔整體僱員人數逾3.1%，更令人難以理解，今次最低工資金額調整是如何達到防止工資「過低」這政策目標。

何謂「過低」工資 必須界定清楚

去年特首李家超首份施政報告中表明，會邀請最低工資委員會就「如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究」，輿論暫時似乎將焦點放在是否可以將最低工資改為一年一檢。一年一檢本是應有之舉，但除此之外，整個機制的檢討，特別是何謂「過低」，亦是有必要觸碰的領域。假如在設定最低工資金額時參考綜援金或者其他社會福利金額，起碼大眾會知道防止工資過低的意思和效果是什麼。但當然，綜援金也不一定是主要的參考指標——特首在施政報告有以下說法：「勞工是社會生產力的重要元素，應當分享經濟成果。」如果用特首的思路，最低工資的其中一個目標，也應該是確保基層工人能夠分享到合理的經濟成果，而不是純粹以此防止打工仔女要申請綜援才能過活。

除了界定清楚何謂「過低」工資外，當局還有以下的事要做。既然孫局長明白調整後的最低工資無法保障打工仔女不申請綜援或在職家庭津貼，孫局長不但應收回骨氣論，職津以至綜援的申請資格亦不應那麼嚴苛。

當局應以身作則 提升基層勞工待遇

職津現時的工時要求，變相令部分開工不足者要申請負面標籤更高、手續更繁複的綜援。值得留意的是，假如一人住戶每個月工作192小時、時薪是今年5月調整後的最低工資40元正，此人的月薪就是7680元。其高工時和低工資使此人可得到職津的全額津貼，即1400元，每月薪酬加職津的入息將有9080元。但原來這數字比起領取職津全額津貼的每月入息上限（一人住戶為10,100元）還要低逾1000元。

職津實際上是協助基層工人維持生活的政策。如果192小時賺最低工資的勞動再加上職津，卻仍然是一個政府認同要發放現金支援的入息水平，那麼最低工資和職津金額，起碼有一項或者是兩項都不合理。最後，政府及公營機構應該以身作則，盡量減少以至取消不必要的價低者得外判合約，以提升基層勞工的薪金與待遇。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

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[李峻嶸]