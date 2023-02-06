鄭立：業主不如在簡約公屋起好之前賣樓

這些反對聲音，可以合情、合理、合法的手段去表達自己不滿，比方說在下次區議會選舉中選出能夠幫他們發聲的議員、找立法會議員發聲，以及在媒體發聲等，甚至像某些人一樣跑去告政府。

業主發聲 對政府恐僅是毫無價值的雜音

發聲可以令大家覺得自己出了一分力，自我滿足一下，對心理健康有好處，以便大家有更好的心情接受現實——簡約公屋還是會在啟德興建。那些人的聲音，或者發聲者，對政府而言，恐怕只是毫無價值的雜音。

所謂莫忘初衷，反對簡約公屋，怕樓價跌，就是怕有金錢損失，想要減少損失。既然如此，那些業主與其妄想發聲能夠達至任何事，不如早點割價把物業賣出，爭在別人賣樓之前偷偷先賣，早日脫手，早日停損吧？

如果心理不平衡，多看幾套法律電影幻想一下法治社會應該怎樣，再罵兩罵現實為何沒電影情節那麼理想，之後早點睡吧。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]