黃偉豪：AI政治經濟學：ChatGPT何時把人類取代？

在AI科技中,ChatGPT屬於「生成式人工智能」(generative AI)中的大型「語音模型」(language model)。用非技術的語言來說,它是一個交談或聊天系統,這便解釋了它的名稱中為何有「Chat」這個字。「GPT」代表的是「Generative Pre-trained Transformer」,意即已被訓練過的生成轉化器。透過吸收網上大量數據及與人類互動的預先訓練,它可以依照使用者輸入的要求,生成跟人類語言相同的回應及提供所需答案。

有問必答百科全書 顛覆互聯網

ChatGPT的神奇之處,不止於它可以對答如流地跟人類交談,它更是一部有問必答的百科全書。僅僅在這一點上,已經帶來了互聯網和資訊科技上的顛覆突破,因為它比現時佔有全球超過九成使用率的網上搜尋器Google更加先進,及更能夠滿足搜尋者的需要。由於ChatGPT不再停留於只提供相關網站的資料,而是直接給予用戶要求的答案,完全省卻了他們登入網站再尋找所需資料的時間和心思。

更犀利的是,ChatGPT有編寫電腦程式和寫作的能力,寫作論文甚至寫詩及情書都難不倒它。對於一向對人工智能發展並不熟悉的一般人來說,可能以為這是AI技術上突然其來的重大突破,但相關技術其實一直存在及不斷發展。ChatGPT是由微軟(Microsoft)有份投資的公司Open AI開發,而它的競爭對手Google,亦有被稱為LaMDA(Language Model for Dialogue Applications)的類似產品,相信很快會推出巿場迎戰。

ChatGPT的出現之所以對這麼多人帶來前所未有的震撼,並非源於AI技術在一夜之間突然出現重大突破,而是它令很多人第一次有機會親身感受到AI的威力。一切全賴Open AI巿場推廣的絕世奇招,把ChatGPT開放給全球的上網人士免費試用,令許多過往無機會接觸AI的人,突然零距離見證了AI的能力,並且對AI的功能感到讚歎的時候,同時又感受到AI對人類工作帶來的威脅,充滿矛盾和混亂的心情。

科技發展就是以取代人類為目標

感受到ChatGPT的競爭的不止是Google,更加是人類本身。AI已不是只局限於科技發展的商業競賽,更加是人類與AI在生產過程和經濟發展中的角色競爭。當人工智能的能力愈大,人們感受到人工智能的威脅便愈大。AI的發展令很多人擔心飯碗不保,職位有朝一日會被AI取代;而隨着ChatGPT及類似產品面世,這一日可能很快就會來臨。

某程度上,AI是否會在工作上取代人類,是一個沒有實質意義的命題。自工業革命以來,任何科技發展的前提之一,就是以科技和機械取代人類為目標,更有效及經濟地提升生產力和質素。換句話說,在生產上取代人類,由始至終根本是開發AI的主要目標。在昔日,人類不會被取代或淘汰,全因每次人類都能同時提升自己的能力,從而做到機械和人類的成功分工——人類負責更高層次的工作,把低層次特別是重複性及體力勞動的工作,留給機器或電腦。

雖然如此,跟過往工業革命的技術突破不同,今時今日的AI能力已經超出一般常人,人類又是否可以再次逃過被取代的命運?即使很多人可以成功提升自己來過關,但又是否每一個人都有此能力及如此幸運?要進一步了解這個問題,筆者透過ChatGPT做了一個測試,就是要求它寫作一篇大學課程中要求的英文文章,看看它能否順利過關。這是由筆者任教的名為「數據科學與公共政策」的一年級必修課,而文章題目為「試論數據科學如何改善公共政策」。

ChatGPT通過法學考試 社會精英前景堪憂

由於這裏篇幅有限,有興趣的朋友可到筆者的網站觀看ChatGPT的鴻文(註1)。結果是,雖然文章質素仍未及得上名列前茅的同學,但ChatGPT成功及格。更使人感到意外的是,ChatGPT能夠在文中引用文獻,儘管它的資料庫是源於網上,惟竟然能夠通過香港中文大學防止抄襲(plagiarism)的官方軟件VeriGuide測試,並且在相似度(similarity)指數上做到0%,即原創性百分百的驚人完美結果。

事實上,筆者並非首個用ChatGPT進行類似測試的人,幾位來自美國明利蘇達大學法律學院的學者,便做了一個類似測試(註2)。他們用ChatGPT參加4個科目的考試,總共回答了95道選擇題和12道論文問題(essay questions)。測試結果跟筆者相似,儘管分數不高,但順利過關。作者們更加預測ChatGPT有足夠能力通過其他科目的考試,最終成功在法律學院畢業。

以上結果值得我們徹底反思,最短期的自然是思考如何防止學生運用AI作弊,但更深遠的是思考AI對人類社會的整體衝擊。當ChatGPT能夠在法律學院「畢業」時,意味着它有能力威脅律師的生計,起碼可以取代能力不高而又未能提升自己的專業人士的工作。要知道,能夠進入大學和法律學院的人,即使只能以僅僅及格的成績畢業,已經是社會的精英。如果他們的工作都有機會被AI取代,一般人的經濟前景將更令人憂慮。

仍未解「不患寡而患不均」問題

科技的急速進步,理論上是一件好事,可使社會更加富裕,每個人有更多財富和空閒時間去享受人生。可是,現實世界比想像中複雜和殘酷得多。由於人類現存的社會和制度缺陷,即使AI能夠提升生產力,令整體社會更富裕,但分配未必平均,特別是因AI失去工作或減少收入的人,是否仍然得到社會照顧和補償,還是會被遺忘、排斥及邊沿化,仍是一個問號。

隨着AI的能力更強大,人類仍然逃不出孔子提出的「不患寡而患不均」的政治經濟學老問題。

註1:由ChatGPT所寫及用來測試的文章,可以在筆者的網站找到(https://bit.ly/3wXqyba)

註2:Choi, Jonathan H. and Hickman, Kristin E. and Monahan, Amy and Schwarcz, Daniel B., ChatGPT Goes to Law School (January 23, 2023). Minnesota Legal Studies Research Paper No. 23-03.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心研究員

[黃偉豪]