徐英偉：ESG可持續發展是做了，還要做好

在聯合國可持續發展解決方案網絡（Sustainable Development Solutions Network, SDSN）於2015年編製的年度報告中，日本在發展目標方面，於34個經濟合作暨發展組織（OECD）成員中排名第13位，惟去年跌至第19位。過去，在加強宣傳下，社會加深了對SDGs的了解和參與，但亦有不少意見指出企業和政府機構公開支持這些目標，可能只是為了美化自己的形象，而不是做出真正的改變。這種現象更被貼上「SDGs washing」的標籤。

回望香港，政商界在開新篇章下，高質量發展是重要一環，而高質量的其中一個重點，就是涉及「ESG」的可持續發展。不同持份者都視ESG為衡量企業經營績效的重要指標。香港由2016年起，上市公司都需披露ESG報告，亦有香港品質保證局（HKQAA）就企業的ESG表現評級。

ESG包含環境、社會及企業管治三大範疇。氣候變化往往主導大多數ESG討論，例如如何減碳應對氣候變化，因環境一環較易有客觀甚至一致的指標。事實上，ESG三大範疇是環環相扣、缺一不可；而過去幾年的新冠疫情，更喚醒消費者及企業對社會責任的重視，亦令各地企業更關注過往的「社會」和「治理」問題，以及彼此的關係。

企業要成功 需走在公眾期望前頭

聯合國《2020年可持續發展目標報告》顯示，新冠疫情逆轉了過去數十年來在貧困、醫療保健和教育方面取得的進展。疫情令失業率上升；而醫療資源有限，當公共服務和管治與社會需求出現落差，公眾期望企業推出更多關愛舉措給予被遺忘的社群。不同持份者對企業社會責任的認識增強，期望企業負起責任，採取廣泛、更深入的舉措，一同解決不同民生問題。企業需要得到投資者及公眾的認同，已經成為增加收入以外的基本要求。

「社會」範疇包括多個方面，例如人權、工資、未來的勞動力技能等。品質保證局對ESG的七大指標中，社會層面就包括「社區參與及發展」、「人權」。

社會對企業有更高要求，一旦企業在「社會」範疇稍有差池，隨時為企業造成負面後果甚至危機。故此企業要成功，在「社會」一環便要走在大眾期望的前頭，讓不同持份者看到成效。

本港有機構在2017年展開調查，結果顯示約八成受訪者認為「聘請殘疾人士」、「實行公平貿易原則」屬於履行企業社會責任，比例較環保相關的措施更高，反映市民十分重視企業對社會的關懷。

在今天人力短缺的環境下，企業考慮相關政策時，更應多從人力資源角度出發，多從業務性質着手，例如在設計產品或提供服務時，考慮是否適用不同客群等；亦建議企業採用多元化的供應鏈、提升家庭友善政策改善工作環境有助吸引女性勞動力重返職場、優先考慮僱用傷殘人士的供應商等。

留意阻止「漂綠」行為

近年，政府有不同政策推動社會對可持續發展的重視，例如2018年推出綠色債券計劃、去年10月香港按揭證券有限公司首次發行社會責任債券。金融機構也積極提供不同的可持續融資方案，協助中小企發展ESG。政府亦正為成立國際碳市場做準備，但要留意如何阻止「漂綠」（greenwashing）的行為。不過，要成功推動ESG不能靠財金部門單打獨鬥，相信涉及「環境」和「社會」的政策部門也不止一兩個。

官商民合作 才能實現真正可持續發展

展望未來，隨着負責任投資情緒高漲，企業的可持續發展，已經成為全球投資者關注的主要話題。企業應該為增加提交社會和環境股東決議案做好準備，重點關注氣候變化、人權、人力資本投資、工作場所多樣性等主題。未來企業應該採取更廣泛的社會舉措，協助解決貧富差距和社會不平等的結構問題，實現長期的可持續發展。

香港在管治和效率等方面的評分，一直保持優異表現；要持續高質量發展，政策和措施亦需要與時並進、推陳出新，以回應社會的期望。要改變社會的觀念，未來深化推動ESG發展，需靠不同界別群策群力並多管齊下。只有商、官、民通力合作，才能實現真正可持續發展的香港。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]