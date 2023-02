黃啟暘：立會秘書處越俎代庖 違反議事規則精神

新做法的好壞,社會上論述已多,此處不贅。然而秘書處承認有關改動僅屬其自行實施的行政安排,從議員普遍質疑的反應來看,事前似乎從未正式(甚或非正式)諮詢議員或各委員會主席,遑論得到明確授權。

秘書處無權自作主張

事務委員會會議紀要的擬備方式,絕非無規可依。據《立法會議事規則》第77條,事務委員會的行事方式及程序「由該事務委員會自行決定」,並在作出任何此等決定時,須考慮內務委員會(下稱「內會」)「發出或提供的任何指示或指引」。

立法會時任主席范徐麗泰2003年的裁決中,解釋「這些指引已包括在《內務守則》」(註1)。就此,由內會制定的《內務守則》第25(a)條明文規定,委員會秘書並無任何酌情空間自作主張,「須按委員會決定的方式」擬備會議紀要;一般來說,即是「就會議的商議過程提供詳細的紀錄」。

紀錄須「詳盡」

「方便閱覽和日後參考」

至於何謂「詳細的紀錄」,可參考《內務守則》第25條的起草背景及歷史。自上世紀90年代初立法局設立事務委員會(前稱「事務小組」)機制以來,有關會議紀要一向以具名方式記錄議員發言。

在這背景下,立法會議事規則委員會於2001年曾就委員會會議紀要如何擬備一事,向內會提交報告,指出事務委員會與法案委員會或小組委員會不同,在完成對特定事項的研究工作之後,通常不會專門發表報告,其會議紀要基本上是唯一載錄委員會商議過程和意見的途徑,所以應該「以詳盡方式撰寫」,即「在可行情况下,秘書應以有系統的方式整理在會議席上表達的意見,方便閱覽和日後參考」,「形式一如事務委員會現時的會議紀要」(註2)。

上述建議在2001年10月5日通過,內務委員會更於2007年4月正式修訂《內務守則》,加入現為第25(a)條的條文。恕筆者直言,匿名紀錄實在難言「詳盡」,與「方便閱覽和日後參考」的精神更可謂背道而馳。

應忠實履行議事規則 保合法性

誠然,《議事規則》和《內務守則》的詮釋及執行,以至秘書處的作為,都很可能因與立法會的專屬或內部事務直接相關而受特權保障,從而免受法庭干預(註3)。然而,立法會秘書處是在《立法會行政管理委員會條例》第9及15條下獲立法會行政管理委員會授權,向立法會提供行政支援及服務的法定機構,受後者監督並須對其負責。

在這意義上,上訴庭法官周家明在「司馬文訴南區區議會秘書」[2021] HKCFI 3030, [2021] 5 HKLRD 52一案中,就區議會秘書角色的觀察,似乎同樣適用於立法會秘書處。在該案中,周官裁定區議會秘書一般來說必須忠實履行議會《會議常規》下擬備會議紀錄的職能。正如判辭第43段強調,這是關乎合法性及法定責任的問題。有關做法本身是優是劣,應交由議會決定,不是秘書越俎代庖的合法辯解。

權力缺乏有效制約,以行政方便凌駕明文規定,綱紀廢弛,大抵如此。在此奉勸立法會秘書處謹守車公的訓誨,凡事應守禮重義,「只當着力有箴規」,還香港一個儘管充分合作、但終歸透明可視的議會。

註1:參見立法會主席就何俊仁議員擬在2003年5月21日立法會議席上就審議《國家安全(立法條文)條例草案》提出的議案作出的裁決,2003年5月5日,第5段

註2:立法會CB(1)2067/00-01號文件,第7(a)段

註3:如參見R v Parliamentary Commissioner for Administration, Ex parte Dyer [1994] 1 WLR 621;Regina v Parliamentary Commissioner for Standards, Ex parte Al Fayed [1998] 1 WLR 669;President of the Legislative Council (SA) v Kosmas [2008] SAIRC 41等來自其他普通法地區的案例

作者是獨立法律研究員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[黃啟暘]