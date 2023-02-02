韓俊賢：何以市民感受不到香港是智能城市

不過，香港除了過海交通擠塞之外，有不少市區的主幹道路亦會擠塞。而每當被困車龍之時，總會想到香港的智能交通發展，究竟如何地不智能。本文會分析自詡為全球公共交通最便捷城市的香港，在這方面為何與國際似乎有頗大距離。

翻查運輸署對智能交通系統的資料，對該部門而言應該是最以為傲的成就，相信就是放在其網頁「智能運輸系統方面所達至的成就」首位的「區域交通控制系統」。但事實上這個系統是否如此智能，筆者相信在大眾心中會有不少問號。然而，有人對此引以為傲，是因為在署方網頁說明中指出，這套系統早於1970年代便已經開始使用，而且是東南亞首個地區引入這套系統。雖然此系統近年正在更新，惟是否只是更換零件而沒有升級作用，讓這套令運輸署引以為傲的作品，停留在40多年前的狀態？

不見交通燈號按路况自行調節

按政府當局在2007年5月向立法會提交就區域交通控制系統更換及擴展工程的相關文件指出，這套系統透過區域的交通燈控制系統及閉路電視，有效監測和調節燈位情况，以利疏導交通。而現時全港有821部屬於此系統的閉路電視。

惟事實上，很多時候，處於非快速公路的主幹道出現特殊交通狀况，市民往往看見的，有可能是由交通警察手動調節交通燈，甚至親自指揮交通，從來不見交通燈號會自行調節。就以九龍長沙灣道—彌敦道這一段大動脈為例，事實上有數個燈位，儘管沒有交通意外，但往往主幹道與交匯處燈位的流量和轉燈時間不對稱，從而形成主幹道車輛阻塞情况。

於2021年起，政府在數個地區推展「實時交通燈號調節系統」，這套調節系統是以雷達感應器、熱能探測器探測車輛和行人流量，以調節燈號轉換。惟觀乎當局公布的成效，這套系統似乎是以行人作為主體。若然能夠令交通燈號發揮「更智能」的效果，有可能由這套系統，配合已經扎根10多年的既有閉路電視系統，調節一些主幹道交通燈號，這豈不是比繼續抱持這是「東南亞首套系統」的說法，更能讓市民對智能交通有感嗎？

當市民期待有關交通的技術與日俱進的同時，瀏覽運輸署網頁，有關「智能運輸系統策略性檢討及新措施」一項裏，先不論已經討論接近40年的電子道路收費計劃，其中有兩項都與專線小巴有關，但市民會否認為這是新策劃，恐怕也是個疑問。

專線小巴的實時到站系統，本文姑且不提；而另一項有關小巴偵測座位佔用及佩戴安全帶狀况的研究，這項測試在2020年於8條專線小巴路線試行。雖然讓小巴乘客務必在搭乘時佩戴安全帶是一件好事，但事實上法例早已要求乘客必須佩戴安全帶，而且這項研究在小巴業界內也有質疑聲音，確實令人感到有錯置的智能項目開發的感覺。

將責任推予私人機構

恐窒礙智能交通發展

回到運輸署網頁的「智能運輸系統策略性檢討及新措施」，其實第一個項目是「私人機構的配套」。在提倡科技創新的時候，由一些非公營機構——尤其私人企業——來協同開發智能交通項目，絕對是無可厚非；但倘若有些理應由政府出手協調或統籌的事項，把責任完全丟給私人機構，恐怕亦是智能交通發展的絆腳石。

筆者過去擔任區議員期間，於交通運輸相關委員會中，議員同事——不論政見——總會在每次會議都把巴士公司的實時到站系統撻伐一趟，如同既定議程。觀乎鄰近本港的新加坡，這系統卻是由官方統籌；西班牙巴塞隆拿的智能交通也獲稱譽，其中讓人驚艷的是智能巴士候車亭，而不是香港仍維持在只有應援廣告才「吸睛」的巴士候車處。

智慧出行 讓市民有感才是真

其實在2019年施政報告附篇中，特區政府為推動智能交通，便公布成立「智慧交通基金」，由生產力促進局作為執行單位，批出有利發展智能交通的一些科研項目。翻開有關項目名冊，有些確實有趣，也有利於智能交通的推展；但當中某些純研究項目，則如同空中樓閣。

出行作為市民基本生活的一部分，要做到智能交通、智慧出行，恐怕讓市民有感才是真的。有非常多的項目——無論是公共智能交通、新能源車輛推廣、無人駕駛發展、智能泊車等等——政策多如牛毛，但似乎都沒有被放進智能交通的項目當中。筆者在此希望特區政府能夠加把勁，在這方面真正着力，讓市民在交通及出行上，真正能夠體驗多智能、有智慧。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]