陳帆川：AI取代記者的日子不遠？

ChatGPT是一個聊天機械人，你問它問題，它就按其人工智慧回答，而且支援多國語言，包括繁體中文。例如你問它香港有什麼特色，它能夠給出類似小學教科書水平的答案，包括多元文化、美食、購物天堂等，並且附加解釋。

ChatGPT的中文相當流利，英文更不消說，很多答案驟眼看來，難以分辨是否由人工智能撰寫，因此在全球造成震撼。而最受影響的行業，分別是搜尋器和媒體——兩者皆按用家的興趣提供文章，跟聊天機械人的功能相近。

其最受注目的商業合作，分別是想在搜尋器市場分一杯羹的微軟，以及積極開源節流的網媒BuzzFeed。前者想提升旗下搜尋引擎Bing的競爭力；後者想用聊天機械人輔助寫文章，甚至問答遊戲。美國科技網站CNET更被爆出，一早秘密地使用人工智能撰寫財經短文，引發隱瞞的爭議。

近年應用得最廣泛的一項人工智能技術，是由機械人朗讀新聞網站文章，藉文字衍生出低成本的podcast。而即使機械人的英文發音已幾可亂真，網站還是會列明聲音是電腦合成，以免用戶感覺受騙。

許多評論認為，大眾受荷李活電影影響，認定人工智能將造成失業，甚至對抗人類，因此對相關科技存疑。其實，人類對「真人製造」的着迷跟科技無關——但凡一件產品屬手工製作，即聲價十倍，哪管製成品比起機器製造的瑕疵更多，消費者還是會認為手造才有「味道」。

然而人工智能早已間接地在寫新聞。傳媒一直積極報道網絡熱話，而熱話之所以成熱話，就是由社交媒體的人工智能演算法決定。另外，傳媒致力改變寫作模式，提高網絡搜尋結果的排名，而該排名亦是由人工智能決定。

誰會取代誰 終究看個人能力

科技發展一日千里，艱澀的調查新聞用上人工智能的機會將愈來愈多；但以人工智能取代調查新聞記者，則在可見的將來都無法實現。相反地，內容農場式的流水作業報道，例如每天股樓漲跌、十大成交等基本資訊，則肯定會全面被人工智能取代。

因此，誰會被誰取代，終究還得看個人能力。散播恐懼與唱好自己，不過是自欺欺人。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]