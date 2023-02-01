馮沛賢：讓雨後陽光的海洋公園 貫徹可持續營運

在農曆新年期間（1月19日至2月5日），海洋公園便舉辦一系列賀年活動，設有新春市集和賀年「打卡」景點，以及結合傳統舞獅和街舞的表演等項目，予入場人士欣賞。相信這一系列賀年活動，不單讓世界各地遊客感受和認識中國傳統節日氣氛，更讓內地遊客有一次既熟悉又新鮮的體驗，貌似是一個萬事俱備的營銷策略。

疫情寶貴一課 讓海園領略需有多手準備

回顧在新冠疫情爆發之前，旅遊業作為香港經濟的傳統四大支柱之一，一直為香港的發展帶來重大貢獻。可是封關3年，可謂整個業界始料不及的一着，更令以服務遊客為主的企業遭逢嚴重打擊，僱主更可能要作出結束業務的抉擇，令工作崗位萎縮，從業員為了生計只好選擇轉行。如今旅遊業迎來復興契機，讓捱過來的企業見到曙光，從業員亦有重回其熟悉崗位的機會。

至於曾獲政府特別撥款而渡過難關的海洋公園，亦宣布要「重操故業」，計劃順勢加強對外宣傳工作，及藉着跟旅遊發展局合作，邀請鄰近國家或地區的旅遊業代表到來了解園方的新體驗，亦是正常之舉。

不過從另一角度看，即使無法否定來自內地及海外的入境遊客可為海洋公園帶來經濟收益，惟這3年時間始終是寶貴一課，讓園方管理層以至特區政府領略到凡事應有兩手，甚至多手準備為佳，這樣才可有效將經營風險分散，及避免重蹈「孤注一擲」的覆轍。而對海洋公園來說，跟其有關的多手準備，就是如何在建立國際品牌及打造本地情懷兩者取得平衡，同時亦不少得應要負起社會責任，務求讓該主題公園的價值和貢獻最大化。

以「內外兼備」策略 避免再陷危機

去年12月初，海洋公園雖公布2022年度錄得逾18億元虧損，但主席龐建貽在其後帶來另一個好消息，表示園方在剛過去的聖誕節假期錄得自去年4月以來最高入場人次。換言之，該段時間裏園方的到訪人數上升，並非由通關後訪港遊客上升所致，而是很大程度反映了香港市民活動，正從第五波疫情的嚴峻危機後逐步恢復過來，是本地訪客的入場所帶動。

因此即使旅遊業迎來復蘇契機，海洋公園亦應持續兼顧本地訪客需要，尤其是經歷長達3年疫情後，管理團隊理應要汲取教訓，以「內外兼備」的策略取態，作為園方未來短中期發展規劃的重要方向，打造可持續的經營策略，從而建立健康成長和發展道路，及避免園方再一次陷入危機。

在3年疫情困擾下，海洋公園曾一度面臨財政困難。為盡力保住這個本地品牌，政府先後兩次資助園方，分別為2020年批出54億元撥款申請，讓園方維持一年營運，以及2021年有關推動「重生方案」，涉款約68億元，這兩次資助的總額已逾100億元。要說服社會上下都認同這些款項用得物有所值，往後園方必須加把勁，釐訂完善的經營策略，盡力讓這個香港品牌和集體回憶無懼任何難關。當然，在經營考慮以外，亦應積極秉持宣揚保育教育和理念，這除了是園方為得到政府資助而需兌現的承諾，亦是爭取社會支持的重要賣點。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[馮沛賢]