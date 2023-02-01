田方澤：公社科交流 能培養怎樣的國民？

公社科交流團於課程文件公布時，已經引起社會議論紛紛，教育局亦推出套餐式行程便利行政。開眼界，總是好的；認識國家，是必要的。然而，這些交流團安排是否真的有效認識國家、提升國民身分認同？

套餐式行程便利行政

卻令學生難一睹真象

學校辦交流團，過去多是由學校自行設計，或請旅行社安排。筆者十餘年前入行，常會參加教育局主辦的教師培訓，當中不少得學校舉辦內地考察活動的分享。有一所中學的設計至今印象甚深：不乘飛機而坐通宵火車，讓學生感受民情和國土遼闊；請學生自行安排和探索市內的交通路線、景點；除了名勝，還走訪不同社區和部門，了解當地市民生活。故然學校做得辛苦，但對學生也是碩果纍纍。

當然，如上述的不多，大多學校仍是與旅行社溝通安排，偶有質素參差，或加入旅行社的購物活動。然而只要老師功力深厚，仍可引領學生在不同活動中觀察民情、細心反思。

在公社科的課程中，由於全港中五學生皆需要去一次，故此教育局推出套餐式路線，方便統籌各景點和探訪部門等安排。誠然，對學校來說是輕鬆不少，亦能參觀一些日常不能進入的機構和部門，不過卻變成只能參觀政府指定的風光名勝、偉大基建、科技前沿。

如此一來，國家便「變成」迪士尼樂園：亮麗的建築、雄偉的城池、小熊維尼般親切的內地同學。同學在行程中感受到奇妙世界、讚嘆國家的偉大，卻亦只能片面地認識人造樂園，難以一睹真象。

課程要求學生提交反思和專題報告，然而如果活動只走馬看花參觀國家美好一面，又可以有什麼反思和探究？可以想像，最終只是讚嘆國家、寄望發展繁榮等的空話。

便利行政的安排，既方便了學校，也方便了教育局控制課程內容。常美其名「質素保證」，卻又自我推翻常掛在嘴邊的校本決定。當然，教育局又可能會用學生的學習階段不同、要正面認識國家等說辭，蒙混過去。

交流有助身分認同嗎

近年對香港人身分認同的誤判，是常以為青少年不了解國家發展；所以課程多介紹、多交流，便能提高身分認同，人心回歸。但作為教育工作者，卻深知今日的青少年，透過網絡和潮流文化，對國家的理解，其實比不少自詡愛國的大人都多。

談到交流團，偶爾有教育界朋友笑說，學生真正的國情教育，在於活動中枯等幹部高官「交流」訓話；跨過羅湖橋的同時，手機也要「翻牆」。如果官府以為請全部學生北上就能提升國民身分認同，恐怕是捉錯用神。

區區中學時也曾參加教育局主辦的交流團，到訪北京，到大學上課和參觀名勝。航天中心的太空科技、圓明園的國仇家恨，歷歷在目；與當地學生交流，感受到「中港一家」的親切感。然而其後對個人身分認同的最大影響，卻是在近十餘年的社會發展中，感受到國家對香港市民如慈母般的愛護。

即使同學參觀後愛國心澎湃，古諺有云「以利相交，利盡則散」，只講偉大發展，我們想培養怎樣的愛國心和怎樣的國民？答案也是不言而喻。

作者是前教育工作者

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[田方澤]