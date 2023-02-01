譚偉強、翁明宇：公社科應介紹內地與本港經濟發展

課程少着墨兩地經濟金融發展

綜觀改革後的公社科課程大綱，圍繞香港、國家和當代世界而展開的課程核心內容，涵蓋了公民教育的大部分內容；但對有關香港與內地經濟和金融發展的具體內容，卻較少覆蓋。例如，在「一國兩制下的香港」主題中，課程內容立足於香港本身，從法治、國民認同和文化上闡述一國兩制給香港帶來的影響。但在該主題的課程架構層面，僅有非常少的筆墨談到香港回歸以來在一國兩制下的經濟發展、金融體系發展成果，從而缺少了討論生產力發展層面上有關一國兩制為香港帶來的優勢。

另一個例子是在「改革開放以來的國家」這一主題的課程內容，從國家發展大局出發，於宏觀政策上提到香港融入國家發展大局所起的角色及相應政策。但在有關這一主題的教學綱要中，缺少更加具體的教學內容和重點，例如香港在哪些產業上可以融入大灣區發展，或者金融上如何服務於國家發展大局。

加強學生對香港與中國內地經濟和金融發展相關內容的了解，從而讓學生對香港的經濟發展有更具體的感悟，幫助增強對國家經濟發展及香港內地合作發展的認識，並深化國民認同，同時幫助學生認識香港在全球化中承擔的金融角色，對於培養出負責任的公民，具有重要意義。

為此，我們呼籲公社科應納入關於香港與內地經濟發展、金融發展相關的更具體內容，包括一國兩制以來的產業發展、香港和大灣區的金融發展，及香港金融業在國際上的具體角色等。作為全球金融中心，對香港而言，回歸以來金融行業的發展是香港經濟發展不可或缺的重要組成部分，而了解金融行業的發展脈絡，本質上是了解回歸以來香港如何在一國兩制下推行產業發展、經濟發展的一扇窗戶。香港自回歸以來，逐漸成為世界上最大的人民幣離岸中心，港交所也被人們認為是亞洲最多元、最具活力的新興資本市場之一，這些無一不證明香港自身的繁榮及其在國際上的地位。

其次，香港高度發達的金融相關產業，對於香港融入大灣區建設和國家發展亦起到重要作用。例如港交所在內地新興產業發展方面發揮了重要作用，包括許多海外中概股在港二次上市，港交所為這些新興產業提供了再融資機會和流動性平台。同時，香港與內地金融行業在不同賽道都有合作，包括港交所人才參與早期內地證監會的建立和金融市場整頓、近年大灣區各個城市在綠色金融領域的合作等。只有在課堂教學內容上緊密配合專題的教學目標，課程所強調的公民及社會發展教育的大目標，才更容易達到。

不會變「第二個企會財科」

講到這裏，讀者可能有疑問：現在高中課程框架已有「企業、會計與財務概論」（企會財）這一選修科目，如果在公社科加入本港與內地金融及經濟發展相關內容，那麼公社科會不會變成第二個企會財科呢？

這當然不會！從課程教學目標而言，公社科作為一門必修科目，其目的是為了培養有見識、積極正面的負責任好公民，並且關心國家發展，同時兼備國際視野。而企會財科作為高中選修科目，設立之初就是為了讓選修的學生具備基本商業素養，包括商業管理及財務會計知識等，但並未涉及經濟和金融體系的歷史發展。

有助加強公民金融素養

加入香港與內地經濟和金融發展的相關內容，在彌補現有教學內容的不足的同時，亦有助學生藉由金融發展更深入理解香港的發展，並在此基礎上培養國民認同，及認識香港在全球化和國家發展中的角色，進而實現公社科的教學目標。

另一方面，公社科加入香港與內地經濟和金融發展的相關內容，有助加強公民的金融素養。通過強化學生對香港和國家經濟與金融發展脈絡的了解，普及相關金融知識，有助提升公民金融素養這一基本素養，將對促進香港經濟長期發展，及鞏固香港國際金融地位起到重要作用。

最後，高中選修的企會財課程在改革後，理財內容被改得支離破碎、不成體系，出現明顯的滯後效應，難以緊跟日新月異的時代潮流，未能為學生建立一個長遠人生規劃的價值觀。在公社科加入香港與內地經濟和金融發展的相關內容，不僅是起到豐富學生金融知識學習體系的作用，更多是借助金融經濟這一窗戶，讓學生將自身發展與本港、國家和世界的發展相融合，實現自身價值與社會價值的相結合。

更好地實現公社科教學目標

了解香港與國家的金融和經濟發展，不是最終的學習目的，而是一種教學手段。我們希望藉由這些教學內容，能夠讓學生更深入理解香港和國家的發展，並在此基礎上培養國民認同、樹立正確的價值觀。因此，我們認為在公社科增加經濟與金融發展相關內容，不僅在教學實踐上非常恰當，而且也能更好地實現公社科設立之初的教學目標。

作者譚偉強是香港教育大學社會科學系副教授、個人理財教育文學碩士課程主任，翁明宇是香港教育大學社會科學系研究助理

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[譚偉強、翁明宇]