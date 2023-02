岑樹基：別讓孩子失去寶貴的靈魂

眾所周知,老師的工作周期與月份掛鈎。9月開課後至12月聖誕前只有3天公眾假期,在周六以至周日,老師都有不同學校活動或工作,然後「直踩」至12月聖誕。到1月,老師需安排考試、改卷、各類型學習活動、家長會、開放日、預備下學期的工作。早來的年假,雖然帶來喘息空間,卻將學校「一氣呵成」的節奏打散了,假期後老師要執的手尾不少。

經歷幾年疫情打擊及政情的銳變,教育「常規」徹底改變了。移民潮迫使不少學校的教師團隊重組,收生壓力扭曲了學校文化以求生存。學生變得更沉迷電玩及社交媒體,不少孩子因缺少群性互動而表達能力下降。隨着教育政策方針逆轉,教育目標以至課程框架經政府大動手術,以上一切都令老師疲於奔命或疲憊不堪。

真正的教育 必然源於一份使命

夜闌人靜,思前想後,老師受感召進入這個職事,為的是什麼呢?豈不是為了好好「教育」下一代嗎?

我認識不少剛入行的年輕老師,在重重壓力下,他們關心的不單止是如何無止境地追趕教學進度、批改如山的課業、努力理解消化迎合各種上頭來的「指令」,更重要是他們仍將學生的身心靈成長放在心上,愛學生的初心沒有改變。不少孩子的正常學習生活,經這幾年停課復課、半天全日、網課面授的洗禮後,智能以至社交成長,在家庭支援不足下,大不如前。復課後小一生不懂得在學校自己吃午飯,中學生不知道怎樣與同學、老師面對面溝通,家長也煩惱無助。這一切都並非局方雷厲風行令校園變得「安全」的政策,及一大堆指引照顧得到。然而堅守教育使命的校長、老師,仍千方百計絞盡腦汁,誓要將孩子失去的、應得的、必須擁有的,都挽回來。

有老師得知學生確診無法上學,晚上逐一致電關心問候、聽家長訴苦。有家長不相信孩子在學校不肯進食,老師得家長同意後拍片向其證明,以取得家長信任,合作來幫助孩子。有學生追不上課程欠交大量功課,老師陪學生「留堂」,循循善誘,不離不棄地令學生可以完成基本責任。這些都不是每天公布全港有多少班級要停止面授課,或按數字規劃如何部署縮班「殺校」可以比擬。真正的教育,必然源於一份使命、對孩子一份無私的愛。

倘變成產業 教育就失去靈魂

當教育變成產業、追求知識變成想要征服世界或比併成就的工具,教育便沒有了靈魂,只餘下作為提供社會生產勞動力的功能,為經濟和當權者服務。如果一個教育體制和政策,只着眼於競爭(甚至鬥爭),透過各種思想管理、高強度的監控(或稱指導)來達至「人才」培訓,個人的群性發展必然被工具化,距離人與生俱來的靈性便愈來愈遠了。我們生而為人,本不是一張「白紙」,各有其獨特性,富有感情,有主動參與和求知的本能。教育應該使我們能認識世界,也幫助我們認識和敞開自己,與外界的人、事、物互動,形成一個互相尊重、互相負責的群體,參與在彼此的生命中,協力同心地創造更美好的未來。

推動現代教育的都應該看巴默爾(Parker J. Palmer)的著作,40年前他在To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey一書已經指出:「當我們獲取的知識不容讓我們對內在的自我進行檢視時,我們就會成為操縱者……世人以至國與國之間的操控和利用,皆因為我們的教育正在否定並摧毁群體,把學生放在為要不斷超越別人無休止的競爭之中……如果學生是改由透過協作、重視群育的過程而得到知識,所獲取擁抱的知識將能用於彼此合作,而非操縱和利用別人。」(註1)

疫後3年的今天,本地教育正面對難以彌補的損害。五育方面,德、智、體、美四方面或許仍能靠網課勉強維持;反觀群育,就是使人能夠透過生活體驗,建立健康、積極的人生價值觀,明白人際與自然關係及處事之道,進而積極參與社會、服務社群,正是教育的重災區(註2)。今天,我們若不重視群育與靈育,而僅視學生為一個將來可以被「使用」的「人才」,灌輸一套套「客觀知識」框架,限制學生對世界的認知及運用知識來建立群體的能力,則我們的學生縱有百般武藝,長大後能飛天下海,也只會是言聽計從、維護自我權力和利益的人。

「教育是創造未來的生命」

當我想起曾看過40年前的英國前衛電影《迷牆》(Pink Floyd-The Wall, 1982年),其中一幕一排排戴着無表情面具的學生,在一個巨大工廠內機械式地往前走,沒有靈魂,跟着老師指揮,最後落入絞肉機中,我的心開始發毛,還打了好幾個寒噤。

「教育不是職業訓練,以為可以藉此操縱世界;教育,是創造未來的生命。」這是上述巴默爾著作的2015年中譯本封面註腳。但願所有教育工作者——老師、校長以至政策制訂者——都懷抱着愛,洞悉孩子靈魂的寶貴,使他們未來的生命得着豐盛。

註1:筆者試譯自該巴默爾著作(HarperCollins paperback edition, 1993)頁37至38的部分內容

註2:在內地,五育並舉指的是「德智體美勞」,勞育是培養學生的勞動觀念和勞動技能的教育,這與港澳台地區傳統以來所指的「德智體群美」有別;在香港,不少基督宗教辦學團體更以「靈德智體群美」六育為教育目標

作者是香港教育大學基督教信仰與發展中心主任

