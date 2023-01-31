歐陽五：中美不再互抱「幻想」

華府對中國的「幻想」

其實對很多美國人而言，中國仍是一個遙遠而模糊的概念。大航海時代以前，「遠東」在西方人眼中似乎是一個充滿瓷器、茶葉和絲綢的神秘國度；冷戰時期，中國是鐵幕另一邊的有核國家；如今，中國是仍不盡了解卻處處出現在生活中的「Made in China」。

在學界，「中國學」能夠走出傳統漢學禁錮，漸有顯學之勢，與近年中國國力趨強不無關聯。而對於深受冷戰影響的華盛頓政治精英來說，50年前的尼克遜訪華及此後的兩國建交，固然是因應美蘇爭霸之變，卻也不乏「通過接觸而改變中國」的「幻想」。

及至中國搭上全球化的順風車，躍升為第二大經濟體，「臥榻之側，豈容他人鼾睡」的忌憚在美國政界愈加嚴重。原本積極為華游說的商界，也因中資企業崛起與競爭、中國監管環境逐漸完善等因素，面臨「賺錢不像以前那麼容易」的情境，隱隱贊同美國政府「敲打中國」。由此，就有了奧巴馬執政後期的「亞太再平衡」、特朗普的「貿易戰」，再到拜登聯合盟友的全面「圍堵」。這其中，源自「無法改變中國」的挫敗感和危機感，也是重要原因。

美國的中國學泰斗費正清先生（John King Fairbank）在《美國與中國》（The United States and China）一書中，曾經批評美國對中國有許多不切實際或一廂情願的誤解。所謂「脫鈎」、「斷鏈」、「小院高牆」依然如是，既低估了全球化的深度和中國在產業鏈中的嵌入度，也低估了中美依存度和中國經濟韌度。

美國政客 各務其實

數年鏖戰下來，美國政界逐漸轉向「務實」。譬如，即使在香港、台灣、芯片等問題上仍對中國「大打出手」，卻時不時緩和態度，以尋求在俄烏危機、宏觀經濟政策協調、氣候變化等方面的有限合作。

然而必須看到，美國政界的這種務實，很大程度上是政客的各務其實。號稱真實還原華盛頓政治生態的美劇《紙牌屋》（House of Cards），便有不少打涉華牌的情節。在真實世界中，美國總統一邊宣稱「一個中國」政策，一邊不斷「口誤」要「保台」。眾議院前議長去年夏天不顧軍方勸阻，執意竄訪台灣，新任議長又新近造勢將在今春「訪台」。兩相比較，似乎印證了不少媒體和政治分析師長期以來對美國對華政策動因的判斷，即僅用美國國家利益遠不足以涵蓋，政壇人物為了自身利益，在這些關乎美國和全球的議題上翻雲覆雨，的確把國際政治當成「紙牌」，也令世界局勢、人類前途蒙上陰影。

反觀中國，近代被美英等國的堅船利炮轟開封建王朝國門，但對這些西方強國其實也曾滿懷憧憬與幻想，從英、美、德、法這些蘊含美好寓意的名字即可見一斑。即使經歷冷戰，美國是世界超級大國的印象也深入人心。尤其中美建交、改革開放後，無數中國年輕人奔向這個世界頭號強國，中國內地已連續13年成為在美國際生的最大生源地。

「做好自己的事」 成中國大多數人共識

與此同時，國力上升亦讓中國年輕一代逐漸「平視世界」；國潮的興起背後，也並不單單是對中華文化的自信。如果說2008年北京奧運是試圖通過對「文明中國」的展現，表現出渴望融入國際、得到國際認可的心態，2022年北京冬奧就已顯示出從追求被西方承認的刻意努力，轉向心態平和的自我認同。如今的「中國式現代化」，套用一句網絡用語，亦即「你見或不見，我就在那裏，不悲不喜」。

反映在中美關係的動盪上，「貿易戰」剛剛開打時，措手不及的中國疑慮甚多，心態也各異——有人自信滿滿，認為超越美國指日可待，交惡亦不足為慮；也有人滿懷憂患、搬廠撤資；還有人深信中美唇齒相依，美方遲早收手。時至今日，更多中國人對美國已摒棄不切實際的幻想，「做好自己的事」成為大多數的共識。

於世界而言，兩個重量級的搏擊對手能夠保持頭腦清醒，總是好事。有的時候，沒有壞消息，就是好消息。

作者是時事評論員

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[歐陽五]