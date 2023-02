林大慶：吸煙害命 戒煙健康 加稅救命 積福平安

本港煙稅已連續8年被凍結,港大早前聯同香港吸煙與健康委員會舉行記者會,倡議加煙稅一倍至每包捲煙零售價100元,以達至政府於2025年將吸煙率降至7.8%之目標,推動香港邁向「零煙世代」。控煙政策要全面加強,加稅最快、最有效。2022年發表的一個包括97個國家的研究報告指出,加煙稅有效減少煙草消費(註1)。

10年來樣樣加價 唯獨煙稅欠調整

近10年來衣食住行樣樣加價,但煙草稅自2014年後從未調整,全世界少有,導致嚴重「跑輸通脹」。同時煙草商多年堅決反對加煙稅,卻伺機加價,10年來已加價12元,煙稅只加4元。雖然香港現時每包捲煙名義價格一般為62元,但在調整收入和通脹升幅後,實際價格只約43元,較2009年時更低。

煙商等反加稅 是真的怕增加走私煙?

8年沒加煙稅,海關破獲走私煙不但沒減少,反而早前破獲的走私煙案件比以前更大宗(註2)。反對加稅的人說,加煙草稅會促使更多煙民轉買走私煙。我們的研究則顯示,煙草業指走私煙佔香港市場三成的說法,是失實和誇大走私煙情况,可靠數據只約為12%(註3)。絕大多數市民都守法,購買走私煙只是少數,並無證據證明加煙稅會增加買私煙。

疫情受控 更應加煙稅

經過3年疫情,不少煙民基於個人健康、全禁另類煙的法例,及口罩令下不便於街上吸煙等各種因素而選擇戒煙,以致吸煙率緩慢地降至2021年的9.5%新低位。但現時仍有近60萬煙民,按照世衛「每兩個煙民有一個會被煙草殺害」,即未來還有至少30萬煙民會因吸煙而提早死亡,吸煙帶來的悲劇和醫療負擔將會持續多年。

我們現時十分擔憂的是當疫情再進一步受控,政府撤銷口罩令後,許多人會因而復吸或吸多些,令吸煙率和煙害不跌反升。我們因此促請政府快、狠、準地大幅加煙稅。

首先是「加得快」。根據「控煙政策意見調查2022」顯示,如2023年內將煙稅提高一倍,使煙包零售價增至約100元,能夠幫助約三分之二煙民下定決心從速戒煙,或立刻減少吸食;同時能促使約六成無戒煙意欲或嚴重尼古丁依賴的煙民,因為煙價增加而戒煙或減少吸煙。戒吸和減吸都省錢,不會令低收入的煙民加重經濟負擔。

接着兩年要繼續「加得狠」,每年都要大幅加煙稅。還要「加得準」,需設定每年準時加煙稅機制,加幅必須高過通脹。基本經濟規律是加煙稅幅度愈大,成效愈大。

控煙拯救生命 加煙稅成效立竿見影

吸煙率下降幅度並非一場追逐數字的遊戲,多年來吸煙率下降拯救了無數生命,尤其因二手煙致病、致死的無辜市民。香港多次大幅增加煙草稅,其成效立竿見影,以2009及2011年為例,該年衛生署綜合戒煙熱線(1833183)收到的來電數目,分別飈升258%及49%。8年不加稅,本來會因加稅而戒、而減吸煙但結果不戒不減吸的煙民,其實是受害者。8年被害的人不少,煙草商責任最大。請問堅決不加稅的官員有否責任?是否見死不救?

加煙稅不僅救煙民的命,亦保障其家人和他人免受二手、三手煙的毒害,最能防止青少年染上煙癮。政府推出政策時應以市民健康為大前提,而非維護煙草業及其同盟的利益。加稅100%所增加的數十億元收入,可以用來支持煙民戒煙,促進公共衛生及加強醫療服務和社會福利。

作者是香港大學榮休教授暨香港大學公共衛生學院名譽臨牀教授

