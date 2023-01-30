鄭立：港人真的追求法治嗎

這個故事是否事實，我不知道，但它反映的就是某些人對於法律的期望，就是如同機械一樣明確、清楚，而且對所有人都是一貫的。不論身分，百姓能夠很清楚知道做了什麼事會得賞、做了什麼事會被罰。

法治真正意義是政府守憲

香港不少人認為，這就是「法治」，法治是指所有手續規則都明確可見。很少人會留意到，其實法治的真正意義是政府守憲，而且體制上有足夠力量去制止政府的違憲行為。香港人很少是追求後者，甚至不知道後者才是「法治」兩字的真正意義。結果，我們到處批評各國「不夠法治」的時候，並不是指這些政府違憲，而是指他們處事時沒有明確清楚一貫的規則；至於政府違不違憲，恐怕大部分人連憲制是什麼都不清楚。

但中國本身卻沒有保留先秦法家的這種思想；法家的明確嚴謹，反而導致陳勝、吳廣深知自己犯法走投無路而起義。

秦朝的滅亡，使日後的統治者明白到，制度應該保留更多寬容、人性與彈性，也就是現在所謂的「人治」與「腐敗」——彈性就是腐敗，腐敗就是人治，人治就是彈性。偏偏這是香港社會普遍抗拒的事情。

香港對其法治自傲多年，不斷強調自己是法治社會，世人可能以為香港人追求的是政府守憲。但實際上，大部分人心裏所以為的「法治」，跟憲法毫無關係，而是指社會能夠建立在機械的、嚴厲的、沒有彈性的，但明確有效的規則與制度上。

可能真相是，不少人所謂追求法治，只是追求「被先秦法家統治」而已。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]