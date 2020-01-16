邱勇：SARS迎來強制驗樓 新冠又帶來什麼

物管業界能夠在今次疫症發揮應有作用，很大程度是因為汲取了2003年初爆發的嚴重急性呼吸系統綜合症（通稱「非典型肺炎」、SARS或「沙士」），對香港帶來難忘而慘痛的教訓。適逢今年是SARS 20周年，筆者在此先回顧SARS一「疫」為香港的樓宇管理帶來什麼改變。

推動樓宇管理及保養文化

2003年3月底有大批淘大花園居民感染SARS，經衛生署聯同其他政府部門展開詳細調查，發現E座的污水渠排氣管有一條顯眼的大裂縫，懷疑帶病毒的液體在這條裂縫滲出，再透過煙囪效應，把病毒在天井內向上飄升及橫向散佈，成為病毒散播的其中一個渠道。衛生署的調查報告，突顯了適時保養維修樓宇排水系統的重要。有見及此，政府於2003年底推出「樓宇管理及維修」公眾諮詢，就樓宇管理及維修的不同議題，如怎樣鼓勵業主承擔樓宇維修責任，蒐集意見。該諮詢結果顯示，社會共識是保養及維修樓宇的責任和費用，應由業主承擔。同時，推行強制驗樓計劃的提議亦得到廣泛支持。

建基於2003年公眾諮詢的結果，2005年10月政府展開「強制驗樓」公眾諮詢。諮詢過後，政府於2006年落實就強制驗樓計劃展開立法工作。經數年商討，加上馬頭圍道塌樓事件作催化劑，《2010年建築物（修訂）條例草案》終獲立法會通過。強制驗樓計劃（及強制驗窗計劃）於2012年6月30日起全面實施，該計劃規定樓齡達30年或以上的私樓（不高於3層的住用樓宇除外）的業主，須委任一名註冊檢驗人員，就樓宇公用部分、外牆及伸出物或招牌，每10年開展一次訂明檢驗，並負責監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。

筆者十分認同強制驗樓計劃的目的，可是屋宇署資源、人手嚴重不足，令該計劃的推進受阻。審計署2020年報告更指出，屋宇署以每年揀選600幢樓宇為目標，如不計算計劃新涵蓋的樓宇，要完成通知1.2萬幢樓齡達30年或以上的私樓，最少需要20年時間。在約四分之一不遵從法定通知的個案中，署方無根據指引向相關業主發警告信。而就不遵從法定通知而提出檢控的跟進工作，亦乏善可陳。另外，不少學者認為強制驗樓計劃加劇了近年的「圍標」問題，令樓宇維修工程出現愈來愈多爭拗個案。

規範公屋租戶行為 漠視私樓問題

公營房屋方面，房委會由2003年8月1日起實施「屋邨清潔扣分制」，以保障公共屋邨（包括出租公屋和中轉房屋）的環境衛生。為了更妥善執行屋邨管理工作，從而為住戶建立健康舒適的居住環境，2006年房委會把該制度改名為「屋邨管理扣分制」。扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，當租戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，房委會便可根據《房屋條例》發出遷出通知書，終止有關住戶租約。除非受非自願的調遷，如重建影響，任何住戶若按公屋扣分制被扣分，會遭禁止透過邨外或邨內調遷安排，申請另一個更佳或更大的單位。

縱然扣分制或能阻嚇住客不當行為，但它以家庭為執行對象，故一人犯錯全家受罰，猶如「連坐」。筆者研究發現，扣分制有破壞家庭和諧及影響鄰里關係之虞（註1）。在「後互助委員會時代」，缺乏凝聚居民的手段，扣分制或會令公屋租戶間更疏離。事實上，扣分制推行了差不多20年，但政府沒有就該制度徹底檢討過，審計署亦未曾審核扣分制。因此，相關政策檢討實在事不宜遲。

再者，扣分制只涵蓋公屋，但住客不當行為或「反社會行為」亦會在私樓出現。筆者另一項研究揭示，相比公屋，香港私樓中的反社會行為問題同樣嚴重（註2）。私樓中出現「垃圾屋」、「曱甴屋」、噪音擾民等情况，經常在不同媒體中披露。近日有關荃灣住戶「擺雨傘陣」晾曬衣服的相片，在網上引起熱烈討論，從網民留言足見這種情况只屬冰山一角。然而政府對解決這類反社會行為問題，態度一直不甚積極。

疫情加快物業管理智能化

那麼今次新冠疫情又為香港樓宇管理帶來什麼？其中一個顯而易見的改變，就是物管公司加速推行數碼轉型，引入更多智能科技應用。疫情前，有不少較具規模的物管公司推出屋苑專用的流動應用程式，住客可透過程式參閱物管公司發出的通告、預約會所服務，甚至以流動支付方式繳交管理費。該類程式亦可儲存電子住客證，及提供二維碼訪客登記服務。在疫情時，物管公司更利用人工智能（AI）及物聯網（Internet of Things）等技術，加強自動化、無人化管理。在今天的香港，智能機械人已不再是陌生面孔，它們游走於不同物業設施內，有的為客戶導引路線，有的負責清潔消毒，有的從事物流工作。

這些機械人的應用，可減低前線物管員工受感染的風險。不過這種「去人類化」的進程，會令聘用真人的崗位逐步縮減。在不久將來，基層職位如保安、清潔等，或會被機械人甚至是智能系統取代。果真如此，物管行業在下一次香港社會經濟受衝擊時，能否再一次成為失業大軍的救生圈，實在是未知之數。

法規跟不上步伐 與社會脫節

疫情令網上會議軟件如Zoom、Microsoft Teams或VooV大行其道，讓數人至二三十人參加的商務會議，甚至大型會議及展覽，可以在虛擬世界舉行。那麼在疫情下，業主大會可以在網上召開嗎？現行《建築物管理條例》規定，大廈管理委員會須在每次業主周年大會後的12至15個月內召開一次業主周年大會。不過該條例及相關實務守則無明確允許或禁止網上業主大會，民政事務總署亦未曾發出清晰指引。結果在一些個案中，個別業主挑戰已召開的網上業主大會之合法性。另有不少大廈或屋苑選擇召開實體業主大會，惟受疫情影響，致法定出席人數不足而流會，影響了重要決議（如「大維修」及供應品或服務採購）的通過，也令現任管理委員會成員「落莊」無期。這樣會減低業主加入管理委員會的意欲，與政府鼓勵業主多參與樓宇管理的目標相悖，不利提升本港樓宇管理質素。

筆者展望在疫情逐步消退的同時，政府能檢討公屋扣分制，讓扣分制變得更合理、更人性化。另外，政府應盡快完成建築物管理條例的修例工作，堵塞條例漏洞，解決濫用授權書等問題，方能減少業主疑慮和爭議，令樓宇管理變得更透明、更有效率。針對「三無」大廈（無業主立案法團、任何居民組織及管理公司）問題，市建局伙拍專業學會在九龍城推出「聯廈聯管」試驗計劃，目標讓10幢大廈共同聘請管理公司及攤分管理費用。其實「聯廈聯管」概念十幾年前已有人提出，但一直未能成事。筆者希望今次疫情能化作動力，使三無大廈業主積極參與計劃。

註1：可參考文章 bit.ly/3WL6B1J

註2：可參考文章 bit.ly/3DnEsXQ

作者是嶺南大學研究生院、社會學及社會政策系教授

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[邱勇]