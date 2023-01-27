法岩：四探美式防疫真面目

防疫窪地的「山巔之城」

相比人民至上、生命至上的中國抗疫，美國作為擁有最先進醫療技術、最完備醫療體系的國家，卻選擇「躺平」不作為，最終付出慘痛代價。

3年來，美國病牀病房持續緊張，醫療人員急劇短缺，因醫療系統擠兌上演的美國抗疫「噩夢」從未停止。美國幾乎流行過新冠疫情暴發以來所有變種毒株，因新冠而死亡的人數超過108萬，25萬兒童淪為新冠孤兒，紐約市甚至不得不在無人島挖「萬人坑」草草埋葬新冠死者。如此慘烈狀况竟發生在21世紀的頭號強國，只能讓全世界驚掉下巴。2021年，美國人均預期壽命持續下降至76.4歲，為1996年以來最低。美國成為當之無愧的「全球第一抗疫失敗國」。

黯淡無光的「燈塔之國」

相比堅強領導、眾志成城的中國抗疫，美國防疫失敗與其日益衰敗的體制有極大關係。在輪流坐莊的所謂「民主制度」下，「驢象」互踩、黨派傾軋，聯邦和州政府各自為政、激烈角力，防疫舉措被嚴重政治化，美國政府至今沒有一套成熟有效的防控方案，普通民眾淪為兩黨「否決政治」及中央和地方齟齬的犧牲品。而這個一向自詡「民主燈塔」的「防疫差生」，卻仍想發光發熱，做足姿態，多次把臨期疫苗送給非洲，還忍不住要當中國防疫的「教師爺」。

以其昏昏又如何使人昭昭。光怪陸離的防疫亂象，促使世界深刻反思美國政治體制。去年10月，英國《金融時報》就刊文稱美國是個「失敗國家」，美國的三權分立已從優勢變為劣勢，美國法律亦無法超越黨派政治鬥爭。當前的美國深陷黨派爭鬥泥潭，不僅無法明確自身航向，也無法照亮他人，更沒有資格對他國防疫指指點點。

正是由於美國防疫的慘狀，美國政客迫不及待地甩鍋推責、賊喊捉賊，妄圖通過炮製奇談謬論轉移注意力，企圖充當「世界警察」來防止國際社會對其自身的追責。

賊喊捉賊的「世界警察」

再炒「病毒溯源」冷飯。美國眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）艱難「上位」後，急不可耐再次散佈對華病毒污名化言論，重提病毒溯源。「美式溯源」可謂老調重彈，然而國際上應者寥寥，不但沒搞出什麼新花樣，反而被中國點到了美國德特里克堡（Fort Detrick）、北卡羅來納大學實驗室等「死穴」，只能灰溜溜收場。

臆測中國將輸出變異毒株。根據世衛組織分析，當前中國沒有出現新的變種病毒或顯著突變。中國本輪疫情流行毒株全部來自境外，中國也是受害者。而美國則幾乎集齊全套變異株，還任由病毒變異發展。如果有誰向世界輸出變異毒株，那也只能是美國。

見利忘義的「山姆大叔」

「嘴上都是道理，想的全是生意」，無論是口蜜腹劍的偽善，還是賊喊捉賊的污蔑，美國這個以樸實可靠形象粉飾自己的「山姆大叔」，從頭到尾關心的只是美元和金幣。

中國甫一宣布優化調整防疫措施，美國政客就表示「願幫助中國應對疫情」、「做好了向中國提供新冠疫苗的準備」。要知道，他們所謂願向中國「提供」疫苗，不是捐，而是賣，實則是在當資本的「撬棍」。

3年疫情，以輝瑞為代表的美國藥企賺得盆滿缽滿。2021年，輝瑞銷售額同比增長95%，達到810億美元，其中光是新冠疫苗一項就入帳360億美元。美國政府不遺餘力鼓吹中國「抗疫失敗」、貶低中國疫苗和藥品，就是想逼迫中國接受美國的「善意」，服務於與其深度利益綑綁的美國藥企。

美國前總統林肯曾說：最高明的騙子，可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。美國政客應該好好「照鏡正衣」，停止自欺欺人、掩耳盜鈴的行徑，否則只會貽笑天下。

作者是國際關係學者

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[法岩]