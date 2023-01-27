江玉歡：從一件小事 談香港政治良性發展的民意基礎

立法程序具權威專業性

不意味可以「關門立法」

香港立法會是香港的立法機關，依法對特區政府行使監察權。換句話說，立法會各個議員所表達的觀點，是廣大香港市民民意的反映，代表着香港公眾各界的意見。雖然立法程序極具專業性和權威性，立法草案的審議同樣是立法機關專有職能，但並不意味着普通市民應避而遠之，更不意味着立法機關可以搞「關門立法」。反而，立法會應更積極向公眾交代、解釋立法過程中，切實關係公眾利益福祉的事項；作為公眾，亦應發揮主人翁意識，主動了解、查詢及監督立法過程中的正義表達。

法律的起草、審議、通過與公開等各項程序，對於議員和立法會工作人員來說，如家常便飯，是日常工作；對許多公眾而言，那些法律政策條文卻遙遠而陌生，是高高在上的專業術語。

今天的香港，是法律與政策逐步深入人心的香港，立法機關應主動擔當法律與政策制訂普及化的排頭兵。與政府不同的是，政府作為政策的執行機構，更注重執行的目的與效用；而立法會將法律制訂的過程與細節，及時完全地公開與公布，能夠令公眾更加理解何以為法，令公眾理解法律制訂的根本目的，感受到法律及相關政策從無到有的程序性和嚴肅性。

一直以來，香港的法治地位備受國際矚目，亦常年佔據國際排名的領先地位。其中立法與行政之間的互動與制衡、司法獨立，都是促成這一地位的重要原因。這三者持續的良好互動，基於各公共機關對公眾知情權的保障、信息的及時公布、對民意充分的反饋，以及通過法制程序維護社會正義等，均能夠增加政治透明度與可信性，提升公眾對香港立法、行政與司法三者的信任。

應貫徹公開透明原則

近年來，香港社會幾次掀起對政府可信度、立法會公信力等的討論，甚至不乏激烈衝突的發生，這恰恰意味着，香港公眾對於政治透明度與知情權有更高的需求，亦代表着香港政治體系仍是具有發展與改革空間、有進步餘地的。如今的香港，正處於由治及興的關鍵階段，無論是以香港政府為代表的的行政機關，還是以立法會為代表的立法機關，抑或是司法機關，都應時刻秉承以公眾利益為工作的根本出發點，貫徹公開、透明原則，保障公眾利益的同時，也應保障程序正義。

特區政府司法機關需引以為鑑

公眾及時的監督與善意批評，正是推動香港政治良性發展的民意基礎。此次關於立法會部分委員會會議記錄方式的討論，坊間無論是支持抑或批評，均是對立法程序公開化議題的良性討論，表現了社會各界的監督意識。立法會自身可反思此次事件，即雖然出發點在於令議員與公眾可高效地掌握會議要點，卻未能在該出發點與公眾知情權之間，做出良好平衡，從而在社會上引起波瀾。而包括特區政府與司法機關亦要引以為鑑，任何涉及或影響公眾知情權的措施或動作，都要做好前期民意調研，平衡好公眾利益，做到民意與高效良性政務雙保障。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]