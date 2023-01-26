陳帆川：百年老報推出「取消訂閱」 反而留住讀者

明尼蘇達州的《星論壇報》（Star Tribune）是美國第四大星期日報章，於2011年引入數碼訂閱制，至今有10萬名付費電子訂戶。主理該報訂戶留存和參與度的Toby Collodora，自2019年加盟後，主張「留客」跟「搵客」同等重要，並推出一系列措施。

她在一個國際媒體會議上分享經驗，其中最有趣的一項實驗，是在一年前起於網站新增「取消訂閱」功能，讓訂戶毋須打電話，可直接在網上退訂。結果發現，網上退訂功能令近兩成訂戶回心轉意，在申請過程中放棄退訂；反而電話退訂功能只能留住不足一成訂戶。

此前該報希望強制用戶打電話退訂，讓客戶服務員有最後機會說服客人；而在推出網上退訂之初，公司亦擔憂會觸發更多人退訂，結果卻完全相反。

Collodora說，他們的網上退訂功能屬於「低科技」，僅要求訂戶回答幾條簡短問題，以釐清退訂原因：如果訂戶嫌價錢太貴，系統會提供優惠；如果訂戶遇上技術問題，系統會承諾由真人致電提供技術支援。

這些留客手段，其實客戶服務員駕輕就熟，然而由電腦操作可以更有效地推行實驗。他們去年完成15項相關退訂實驗，測試不同的頁面和方案，量度成功率，再改善體驗。哈佛大學納曼新聞研究室（Nieman Journalism Lab）一項調查發現，訂戶非常厭惡跟客服溝通——強迫訂戶要打電話才能退訂，本身已觸發部分人提早退訂。

媒體轉型 最重要是踏出第一步

數碼公司改善客戶留存率，需看大量不同數據指標，例如新增訂戶數量、用戶平均訪問率、「殭屍」訂戶（付費後不看新聞）數量等。但Collodora說，最重要的指標其實只得一個，就是訂戶首年續訂率：「當客人願意續訂第一次，就非常可能一直訂下去。」

很多媒體缺錢推行數碼化，而不數碼化就流失讀者，到頭來更缺錢。《星論壇報》去年的數碼廣告收入，首度跟報紙廣告收入看齊，展望2027年會跟《紐約時報》一樣，轉型成「數碼訂戶為先」的公司。Collodora一再強調，「低科技」其實已非常有用，「我們其實只用非常簡單的報表，追蹤大部分客戶留存率的測試結果」，最重要是踏出第一步。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]