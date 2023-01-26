管浩鳴：取平衡 建復和

在社會事件之後，大家不停思考如何帶動青年人去復和，在「懲」與「教」方面，懲教署與團體組織攜手合作，致力扶助更生青年在社會價值觀上走向正面，並為他們尋找合適的學業及就業方向。只有「懲」沒有「教」，則只治標不治本。誠然，法律帶給人類「有法可依」，有一套規範讓人行使應有之權利，亦可以令不法分子負起刑責，特別是港區國安法是香港繁榮穩定的「守護神」，強而有力的阻嚇令社會回到正軌。不過，社會上如果只經常說「罰你錢」、「罰你社會服務令」、「罰你坐監」，而缺少關愛精神、重新出發的機會，相信心裏不服的大有人在。

拿揑好一國兩制 發揮香港特色

新選舉制度下，與以往相比，官員比較願意將議案交到立法會討論，讓議會可以處理老、大、難的議題；官員亦較人性化，不怕難、不怕事，相對願意溝通，積極為民做實事。不過另一方面，有時候則矯枉過正地執行中央的頭等目標，「跟車太貼」令市民對政府的政策用意表示費解或無奈，例如防疫措施、經濟發展方向及國家安全。

筆者堅信，有國家作堅強後盾、有港區國安法的保駕護航，什麼大大小小「企圖叛亂」的意圖均迎刃而解，而且絕大部分異見者均清楚底線劃在哪個高度，就算要違法，代價亦相當大。因此，不如政府易地而處為市民想一想，有限度地放鬆一點，這樣政府與市民之間的張力或許可以得到適當緩解。

經歷風雨後，香港社會期盼和諧穩定，大家嚮往安居樂業的生活環境。然而香港仍須努力拿揑好一國兩制的巧妙之處，鐘擺亦需回到中線，發揮香港應有的「兩制」特色。在未來5至10年，筆者認為要走進「復和」階段，因為我們負擔不了與身邊人持續的勢不兩立，或者口和心不和的局面。當然，我們並不是要忘記或淡化社會事件帶來的悲痛及教訓，反而雙方應將事件的負能量放下，不應再揭露瘡疤，盡快走出陰霾，並在「國家安全」與「社會復和」之間取得良性支持點，在保障「一國」安全下，發揮「兩制」優勢，共同向良政善治的目標奮力進發。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]