羅健熙：9000幾人去咗邊 獨立調查尋原委

不少市民渴望新一年可以從疫情中復常，當中最標誌性的自然是口罩令——有些市民可能仍然感擔心，或覺得口罩有其作用，但實已沒有合理原因強制所有人要繼續戴口罩，政府應該從速取消相關規定。

雖然政府早前只空泛地說會在「今年內」取消所有疫情防控措施，但無論如何，疫情看來都已經走到尾聲，也適合全面檢討3年的疫情防控。車公靈籤再次出現第十一籤中籤，「威人威威不是威，只當着力有箴規」；解籤師傅說，籤文是指政府要多聽不同意見、解決問題。政府兼聽自是應該，而在關乎萬人生命的防疫檢討上更應如是。

去年9月，當政府放寬多項入境防疫措施、實行「0＋3」（入境者只須接受3日醫學監測）之際，醫務衛生局長盧寵茂在專訪中被問及他於該年2月的「共赴黃泉」論時，曾爆出一句：「你可以問吓9000幾人去咗邊。」這句說話，應該不是預先準備的台詞。局長似乎是意指病毒很猛烈，疫苗接種率又不夠高，如非上屆政府當日堅持十分嚴厲的防疫措施，死亡人數將不止於此？

疫策有否盲點誤判 值得深究

局長對那「9000幾人」為何不幸染疫離世，好像已有結論，不過坊間亦有不少對其結論的質疑。很多市民聽到局長的言論之後，都質疑是上屆政府防疫政策沒有及時調整，才導致當時如此高的死亡率。

3年疫情，我相信主事官員都是按其認為最好的選擇，推出不同政策；但在各項政策出台、轉變之時，官員會否有誤判、盲點、失誤等，卻是很值得深究。這個是從重大事故汲取教訓的必需過程，為免未來再發生類似情况，政府官員絕對不能逃避檢討的責任。

前天，政府專家顧問孔繁毅受訪時指，過去做得未夠好的，是太遲推出疫苗通行證。我未必完全同意他的看法，亦覺得他身為局內人，也許有其盲點；但重要的是，連全程參與其中的專家顧問都認為有不足、有可改善之處，相信若有防疫政策的檢討，一定會有更多局內、局外的專家願意提出意見，供社會及政府參考和討論。

冀政府從善如流 為市民找答案

我們過去一直呼籲政府在防疫上不要只管「加辣」，不要以面對Delta變種病毒的方法應付Omicron。局長要我們「問吓9000幾人去咗邊」，我的答案，很多都跟政府防疫政策相關；我認識的一些專業人士也有類似答案。我不會認為自己必然正確，但沒有全面和客觀的檢討，我亦不會認為局長必然正確。有一些值得政府檢討的問題謹列於此，希望政府從善如流，為市民和那些病逝的人找到答案——

（1）Omicron出現之前，香港較成功抗疫的因素是什麼？有什麼可以做得更好？

（2）疫情前期的缺乏醫療物資問題，未來是否已有應對機制或基本儲備？

（3）香港醫療系統和社會應變機制，是否有能力應對未來同等規模的疫情？

（4）香港疫情有一段長時間處於低位，在該段時間，政府是否有制訂預案或準備？

（5）Omicron首度於南非出現時，政府是否、何時及如何開始為應對Omicron做準備？

（6）Omicron初襲來之時，與政府預估相差多遠？出現差異的原因？有什麼因素令政府失去預算？

（7）Omicron肆虐時，政府內部有否評估不同應對方案？對輕症或無症狀者的隔離和入院要求，當時有否檢討？過程中的考慮因素包括什麼？為何要到最終真的遠超負荷，才稍為調整相關政策？

（8）由疫情見頂到較大規模放寬防疫措施，歷時半年至9個月，中間有否條件加快？

（9）防疫政策放寬的過程，有沒有什麼指標？有否為醫療機構和社會做準備？政策轉變的過程，有否不足或缺失？

（10）不同學者或院校就疫情所做的推算和預測，是否準確？未來有否可以參考應用之處？

（11）政府各級官員舉辦大大小小記者會講解疫情，信息傳遞效果如何？市民的反應如何？政府對市民就抗疫政策的不同想法的處理又如何？

為未來總結經驗 非常重要

問題太多，未能盡錄；太多人命損失，尚未得到答案。由一個包含不同持份者、涉及不同範疇，按香港法例第86章《調查委員會條例》成立的獨立調查委員會，展開全面檢討、查找真相、檢視不足，以及為未來總結經驗，實在非常重要。

一個奪去過萬港人性命、嚴重影響香港社會運作整整3年的疫情，難道不值得政府以《調查委員會條例》去釐清箇中不同的細節嗎？

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]