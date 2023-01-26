葉兆輝：中國人口負增長的挑戰

在地球資源緊絀的環境下，人口減少並不是一件壞事。消費者減少，對地球的污染和碳排放量自會隨之減少，對保護地球環境而言是有正面作用。但如果人口減少而令整體人口分佈傾向年長人士，那麼就需要認真和精準地去面對人口老化所衍生的問題。若要同時維持每年GDP（本地生產總值）增長5%或以上的目標，更是極之難以達成。但內地去年在疫情下GDP竟有3%增長，可算是奇蹟。

少子化趨勢難逆轉 實事求是應對挑戰

近年內地政府嘗試以政策來刺激生育率，可惜帶來的影響和效果十分有限，因為少子化已成為城市人和新中國的生活模式。當然，幫助有意生育的家庭消除經濟障礙，絕對是一個可以肯定的政策。但如果政府希望透過鼓勵生育去逆轉人口減少的趨勢，無疑是螳臂當車，無補於事。政府反而應趁着人口老化問題還未惡化至極之嚴峻的情况，提前做好準備工作，以應對人口減少的挑戰，這才是實事求是的做法。政府應透過各方面的努力，着手提升人口質素——不單止是技能的提升，更包括身體和精神健康方面，還有完善各方面的制度改革和配套。

（1）投資教育、人才培訓

因為人口老化導致勞動人口減少，國家需要維持5%的GDP增長，勞動人口生產量就需要增加5倍。雖然這看起來是不可能的任務，惟隨着人工智能和社會漸趨現代化，很多勞動密集的工種已被人工智能代替。內地無人車和人工智能生產技術發展速度十分驚人，的確有可能將生產力提高幾倍，甚至是十幾倍。所以，發展科技和大力提升機械技術才是王道。而人才培訓更是重要一環，透過人力資源的提升，可令整體社會在面對知識型經濟發展時，更能把握發展機遇。

（2）致力發展農村和城市共同發展戰略

內地移民成為一線沿岸城市發展的契機，隨着農村人口轉到城市工作，提供了大量年輕的工人和增加生產力。但現在整體人口老化，又能怎樣有效令農村住户的生活水平提升、增加就業機會？現時城市人口佔整體人口的62%，要令城市和農村共同發展，實在是一個重要議題。

（3）建立可持續的退休制度

現時內地60歲及以上的人數為2.8億，佔整體人口的19.8%。未來5年的人口壽命將不斷延長，人口老化情况會更嚴重。怎樣有效調整退休年齡，令勞動人口佔整體人口能夠維持在一個健康的百分比，是十分重要。另一方面，面對勞動人口減少，政府的財政能力——尤其是支付退休保障上——將要面對更大挑戰。

（4）保持身體健康

不單止鼓勵活躍老年，政府更需要倡議將會成為長者（soon to be old）的那一群人，養成健康的生活習慣，包括維持營養均衡的飲食習慣、減少吸煙和飲酒等，這樣將可大大減低對醫療系統構成的壓力。同時需建立一個可持續的醫療系統和支付計劃，以應付需要。政府亦應大力鼓勵有益身心的運動，及創造更讓人心曠神怡的生活空間。

（5）精神健康

精神健康會直接影響身體健康。要改善精神健康，不單單是依靠去看精神科醫生或及早接受治療。所謂預防勝於治療，要如何從源頭改善或怎樣建立一個健康的精神環境、家庭友善的健康生活和工作空間，都是極之重要。

香港亦需做好準備

在亞洲的高收入地方，無論是日本、南韓、新加坡或台灣等地，近幾年都同樣面對人口負增長情况。中國內地可參考這些地方怎樣有效地面對人口問題，作為借鏡。而因內地人口眾多，人口負增長所帶來的影響，亦可能令全球經濟都受到一定衝擊。

對於香港本地的發展，我們亦需要準備，比如本地「搶人才」的計劃，可能會比想像中遇到更多困難。內地同樣面對人才荒問題，或許能嘗試在銀髮市場中尋找商機，製造一個有機遇的市場，可能又會有一番新景象。國內近年的發展速度令人讚歎，實需有良好的管治和適當制度配合。待將來生產食物和各種生產工序的效率大大提升，那麼人口減少所帶來的挑戰，相信是可以安然着陸的，人民生活質素都能夠有所提升。人口減少，也可以成為發展契機。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授

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[葉兆輝]