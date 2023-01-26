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2023年1月26日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：要從動態角度看香港人口政策 ／文：張志剛
李立峯：那些年的日本動漫和軟實力的可持續性
葉兆輝：中國人口負增長的挑戰
羅健熙：9000幾人去咗邊 獨立調查尋原委
管浩鳴：取平衡 建復和
陳帆川：百年老報推出「取消訂閱」 反而留住讀者
筆陣：要從動態角度看香港人口政策 ／文：張志剛
【明報文章】曾蔭權提出要把香港建成1000萬人口的城市，是2007年接受英國《金融時報》訪問時提出。在他任期之內，他領導的特區政府並沒有認真跟進，相信是有其原因。
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筆陣：要從動態角度看香港人口政策 ／文：張志剛
李立峯：那些年的日本動漫和軟實力的可持續性
葉兆輝：中國人口負增長的挑戰
羅健熙：9000幾人去咗邊 獨立調查尋原委
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