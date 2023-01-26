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張志剛

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筆陣：要從動態角度看香港人口政策 ／文：張志剛

【明報文章】曾蔭權提出要把香港建成1000萬人口的城市，是2007年接受英國《金融時報》訪問時提出。在他任期之內，他領導的特區政府並沒有認真跟進，相信是有其原因。

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