徐英偉：做好青年工作 需全社會協力

青年藍圖無「家長式口脗」指導前路

在用字上，政府沒有說教般為青年發展設下條條框框、為他們做規劃。《藍圖》以「探索」、「希望」、「自強」、「建設」4個主題分章節；封面則有「啟發」、「扶持」、「擁抱」。從上述的字眼看到，政府沒有以「家長式口脗」指導青年應如何走，而是鼓勵青年自行探索其希望發展的方向，並作嘗試。

近日從電視、社交媒體甚至地區，都看到政府為《藍圖》作全方位宣傳：主事官員馬不停蹄出席青年活動之餘，更伙拍不同地區人士走訪各區，以派傳單、揮春等方式，近距離向市民宣傳，直接推廣《藍圖》內容並作講解。不同官員亦透過社交媒體宣傳，甚至近日在戲院都會看到相關宣傳片。

已步入中年的人，在學時期的「生涯規劃」，不少或許都是跟隨父母的期望；甚至大學選科、選擇職業，都是按父母的規劃而行。隨着時代發展，今日青年追求自主，但要讓父母輩明白甚至支持，並非易事。

與青年溝通 需與時並進

從政府今次的宣傳手法可以看到，政府將對象擴至家長在內的「長輩」們，於電視台推出節目，以不同角度介紹《藍圖》，例如訪問參加青年委員自薦計劃的年輕人、介紹不同實習計劃等，讓父母明白青年人的發展方向可以是多元的，在增加認識後，更能理解和支持子女所選擇的路向。

具體措施上，《藍圖》提出大幅擴大青年委員自薦計劃的委員會及相關名額，除了讓青年有更多渠道參與政府的諮詢架構、體現鼓勵青年參與公共事務之外，更重要是將青年的聲音帶入不同政策範疇，令政府更掌握青年以至民間的脈搏，將有助制訂更貼地的政策。

在地區層面，政府亦提出於18區設立青年社區建設委員會、地區青年發展委員會等，除了讓青年就社區的發展、工程項目提供意見，令他們在社區建設上有更多參與，亦能夠加強參與的青年對社區的歸屬感。當然，未來如何加強中央與地區委員的聯繫和溝通，使政策的實踐執行能夠更貼地、栽培及提升組織與人才執行力，相信也是不少關心青年發展的人的心聲。

青年所面對的議題，因應社會環境等因素會不停轉變。正所謂「三年一代溝」，要與青年溝通及為他們排憂解難，就需要與時並進。大家都樂見政府表明，現時發表的《藍圖》是首個版本，會持續檢討並更新。

青年多元出路 要不同政策配合

有貼地的《藍圖》、創新的宣傳，但要做好青年工作，就需全政府、全社會一同努力。設立「青年專員」，體現政府對青年工作的重視和決心；惟青年相關政策如何落實和整合資源，也需要其他政策局的配合和支持。這好比球隊作賽，需要有團隊精神，除了前鋒，亦有中場球員做好組織和傳送、後衛做好防守。否則，若大家各自為戰，即使有再好的計劃，都不可能爭取好的表現和成果。

青年多元出路，需要不同政策配合，例如如何裝備培訓人才、各產業政策的發展規劃，讓有志發展的青年有空間和機會去發揮，同樣重要。香港擁有最好的土壤和種子，只要同心協力，定能讓下一代實踐夢想。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]