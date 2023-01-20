魏然：反思疫情虛假信息傳播 抵抗「資訊流行病」

過去3年疫情期間，出現在網絡和社交媒體上的大量不盡不實、似是而非的虛假資訊，在本港和亞洲地區氾濫，既給政府抗疫增添困難，又對民眾防疫帶來困擾。世衛把這種情况視為「資訊流行病」（infodemic），呼籲各國抗之。那麼，疫情虛假資訊是如何傳播？它帶來的社會影響有哪些？基於一項得到港府資助的跨領域、跨校合作研究——「疫情錯假資訊在亞洲四城市的傳播與影響」，本文旨在總結虛假資訊的傳播規律，反思虛假資訊的治理問題。

通過在香港、北京、台北和新加坡的調查，這項研究旨在探究諸如「白酒可以殺死病毒」、「疫苗會改變人的DNA」之類缺乏科學依據的資訊之來龍去脈、資訊特徵和傳播路徑；同時，探討民眾如何接觸、分享虛假資訊，以及虛假資訊對認知、情感和行為的影響。

為完成這項全面、跨域的研究，研究團隊採用多元研究方法，蒐集社交媒體上近百萬則微博帖文，對四地8000多名民眾展開問卷調查，邀請近百人參加深度訪談。

內地疫情虛假資訊

呈現典型二級傳播

（1）虛假資訊源頭與特徵

微博上出現的新冠病毒虛假資訊，與四地疫情爆發的嚴重程度密切相關。關於新冠的虛假資訊始於大流行初期，呈現海嘯式暴增；每當有新的疫情爆發，疫情謠言就會再起，隨後一波又一波出現了幾個快速增長的峰頂（附圖）。

就疫情虛假資訊的特徵來說，比起真實資訊，虛假資訊的微博帖文通常篇幅很短，沒有附上帖文來源鏈結，並且虛假資訊在文字表述上更聳人聽聞、頗為「吸睛」，導致廣泛傳播。

（2）傳播模式和規律

回溯源頭，大數據分析顯示疫情虛假資訊的主要來源，是微博7億用戶中未經實名驗證的用戶。虛假資訊傳播範圍比真資訊細，但其傳播網絡更深，即用戶對虛假資訊的轉發會更容易引起關聯用戶轉發，因此會持續不斷地通過分享產生二手傳播。傳播過程則呈現典型的二級傳播——虛假資訊經「網紅」轉發後被網民大量傳播。

（3）社會影響

虛假資訊的傳播存在不少潛在社會問題。首先，疫情虛假資訊會增加負面情緒，尤其是焦慮感。第二，虛假資訊的大量傳播會掩蓋正確資訊，並且帶來的錯誤資訊會造成民眾對新冠病毒的困惑，及對正確防疫措施產生懷疑。第三，虛假資訊會加深市民對疫苗的不信任甚至牴觸態度。第四，長期接觸過量虛假資訊的市民還會產生資訊疲勞感，對相關資訊一概迴避。

對抗疫情虛假資訊的思考

新冠大流行總會過去，但下一場危機不知何時到來，我們要汲取經驗，提高風險管理能力。基於以上研究發現，我們要反思如何防治虛假資訊，控制資訊流行病，提升民眾對虛假資訊的免疫力。

一、社會層面：增進政府作用

疫情虛假資訊已經成為一種不可不防的另類流行病，但要達到虛假資訊「清零」似乎不易。與新冠病毒一樣，疫情虛假資訊可能會持續存在。伴隨着新變種病毒的出現，公眾資訊需求將更為強烈。可以說，只要新疫情爆發，就會有新的虛假資訊流行，可謂「野火燒不盡，春風吹又生」，防不勝防。例如近期內地疫情激增之後，就迅速流傳「感染後10天內不能冲涼」、「感染者使用的牙刷和毛巾上殘存的病毒會導致『復陽』」的新謠言。

然而，封堵網絡資訊、遮罩社交媒體，並非抗擊虛假資訊的上策。最好的解決方案，是提高資訊透明度、及時發布準確疫情通報。政府部門應積極主動發布及時、準確的資訊，增加網絡資訊透明度，才是最有效抵抗虛假資訊的策略。

疫情防控既是市民的共同責任，也是政府職責。參與問卷調查的四地民眾中，北京市民對政府的抗疫信任度尤其高。政府公信力亦有助減少虛假資訊的負面影響。因此，在社會共同危機中，要善用民眾對政府的信任來引導民眾行為，例如紓緩社會大眾對疫苗接種的負面態度。

二、個人層面：依靠民眾

市民應掌握最新資訊，提升健康知識。研究發現對新冠病毒了解較多的市民，更少傳播疫情相關虛假資訊，並且會核實資訊及反駁虛假消息。所以，協助民眾得到足夠的疫情資訊，是打贏「虛假消息戰」的重要方法。

因此，如果能保障一個公開、透明、豐富的資訊環境，網民會對資訊有足夠判斷力，虛假資訊就沒有市場。長遠來講，社會要通過增進科學素養和公民教育賦智於民，培養民眾對虛假資訊的群體免疫力，用民眾的力量抗擊虛假資訊。我們的研究發現，有知識的民眾會主動核實流行的虛假資訊，阻斷虛假資訊傳播。真可謂「謠言止於智者」。

最後，研究團隊比較4個城市的數據，分析四地社會制度、政策上的不同及治理疫情虛假資訊的相同之處，探討治理疫情虛假資訊的亞洲模式及特色。

第一個特色是，四地民眾對政府治理疫情虛假資訊抱有期待。在歐美國家，民眾經常因為擔心政府侵犯市民私隱，而反對政府在資訊管理上的介入。而本調查發現，政府對社會問題的介入，在亞洲民眾當中有高支持度——四地民眾皆高度支持政府通過立法，防治、管理社交媒體上的虛假資訊。因此，政府可適當介入防控虛假資訊，例如通過法規遏制社交媒體算法對虛假資訊的推廣，或加強媒體素養教育。

互聯網管控模式似難奏效 需反思

第二個特色是，亞洲各地注重發展傳播科技硬體，從網絡、超級電腦、雲端、人工智能到5G手機，亞洲發達城市領跑世界。然而在網絡資訊流通上，有的城市高築防火牆。在資訊流通落後於網絡硬體發展的情况下，及時透明的抗疫資訊不足，虛假資訊便填補資訊的欠缺，得以廣泛傳播，民眾反而更容易接觸疫情謠言。而去中心化的社交媒體，助長虛假資訊二手傳播。疫情期間，北京市民對虛假資訊的接觸和分享，皆多於其他三地市民。內地中央指揮下的互聯網管控command and control之模式，對控制疫情虛假資訊的傳播，似乎難以奏效，需要反思。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[魏然]